Monica Bellucci, de negro y con transparencias para homenajear al cine en París

La noche del viernes se conmemoraron en París los 130 años de la primera proyección cinematográfica con una celebración en los cines Rex a la que asistió Monica Bellucci. La italiana está participando en varios de los actos que se organizan esta semana sobre el aniversario. Fue el 28 de diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumière organizaron la primera sesión de cine ante un público reducido que pagó entrada. El estreno tuvo lugar en el Salon Indien del Gran Café de París y pronto se convirtió en un hito y en historia.

Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)