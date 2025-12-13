Monica Bellucci, de negro y con transparencias para homenajear al cine en París

7 fotosFamososMonica Bellucci, de negro y con transparencias para homenajear al cine en ParísLa actriz de 61 años, que tiene varios proyectos pendientes de estreno, acudió a un evento en París para celebrar los 130 años de historia del cineS Moda13 dic 2025 - 16:21CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa noche del viernes se conmemoraron en París los 130 años de la primera proyección cinematográfica con una celebración en los cines Rex a la que asistió Monica Bellucci. La italiana está participando en varios de los actos que se organizan esta semana sobre el aniversario. Fue el 28 de diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumière organizaron la primera sesión de cine ante un público reducido que pagó entrada. El estreno tuvo lugar en el Salon Indien del Gran Café de París y pronto se convirtió en un hito y en historia.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)Icono de la gran pantalla, Monica Bellucci fue una de las invitadas al homenaje y para la ocasión quiso optar por la elegancia y la rigurosidad del negro. La protagonista de ‘Malena’ lució un traje tipo esmoquin que llevó abierto sobre un top semitransparente que dejaba ver su sujetador. “La belleza no es una cuestión de edad”, contaba en una entrevista en EL PAÍS la espectacular intérprete de 61 años, “hay mujeres bellas en todas las edades. Y cuando pasa la juventud, hay otro tipo de belleza que es mucho más interesante para mí”.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)La estilista de Bellucci, Barbara Baumel, es también responsable de vestir a otras celebridades como Vanessa Paradis o Claudia Schiffer. Para la actriz suele apostar por los tonos oscuros y los patrones rotundos que enfatizan la belleza natural de Bellucci, que en este caso solo aderezó su estilismo con pendientes y anillo de Cartier, firma de la que es imagen.Stephane Cardinale - Corbis (Corbis via Getty Images)No es la primera vez que Monica Bellucci festeja al séptimo arte, ya que la intérprete fue una de las integrantes de la comitiva que hace solo un mes era recibida en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, precisamente para celebrar el icónico aniversario. El pontífice quiso aprovechar aquel momento para expresar su gratitud al cine y a sus representantes, “un arte popular en el sentido más noble”, dijo, “que tiene la intención de ser accesible para todos”.Mondadori Portfolio (Mondadori Portfolio via Getty Im)La actriz tiene numerosos proyectos pendientes de estreno para los próximos meses. Pendiente de fecha para su llegada a los cines está ‘7 Dogs’, un ‘thriller’ en el que participa y que ha sido producido entre Arabia Saudí y Egipto; además ha rodado una miniserie en la que interpreta a Tina Modotti, fotógrafa, modelo, actriz y activista política revolucionaria italiana; 'Histoires de la nuit', de la directora Léa Mysius, una de las guionista de ‘Emilia Pérez’; y ‘Kettice’, del italiano Giovanni Tortorici.Daniele Venturelli (Getty Images)En el plano personal, el pasado mes de septiembre la intérprete anunciaba su ruptura con el director de cine Tim Burton, con el que mantuvo una relación de tres años. “Mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón”, confesaba entonces la italiana a la edición italiana de la revista ‘Vogue’.Anadolu (Anadolu via Getty Images)Además de en su trabajo, según ha contado en sus últimas entrevistas, Bellucci está centrada en su familia y en sus dos hijas, Deva y Léonie Cassel, fruto de su matrimonio con Vincent Cassel. Con solo 21 años Deva, en la imagen desfilando para Jacquemus, ya sigue sus pasos y ha hecho sus primeros pinitos en el mundo del cine y en el de la moda. Este año protagonizó la nueva adaptación de Netflix de la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 'El Gatopardo'.GEOFFROY VAN DER HASSELT (AFP via Getty Images)