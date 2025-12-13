Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososFamosos
Monica Bellucci la noche del viernes en París.
7 fotos
Famosos

Monica Bellucci, de negro y con transparencias para homenajear al cine en París

La actriz de 61 años, que tiene varios proyectos pendientes de estreno, acudió a un evento en París para celebrar los 130 años de historia del cine

S Moda
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_