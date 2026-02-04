16 fotosModa Michelle Obama después de Obama: su inimitable estilo post Casa Blanca en 10 ‘looks’ La anterior Primera Dama es la némesis de la actual, también en su fondo de armario S Moda04 feb 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosCuando Michelle Obama dejó de ser la primera dama de Estados Unidos toda la prensa especializada en moda, que ya llevaba ocho años con los ojos puestos en ella, comenzó a notar dos nuevos fenómenos: ya no se alisaba el cabello y su forma de vestir se relajaba cada vez más y aunque seguía apostando por un mensaje de poder de carácter aspiracional ya no renunciaba a osadías “fashionistas” a las que nunca antes se habría atrevido. El mayor despliegue de esa nueva filosofía estilística se produjo durante la promoción de su autobiografía a cuya primera presentación, acudió envuelta en una túnica amarillo limón de Balenciaga que dejó a todo el planeta boquiabierto. Han pasado cinco años desde aquello y la señora Obama sigue sorprendiendo con una forma de entender el armario muy personal. Randy Holmes (Disney via Getty Images)Precisamente en aquella autobiografía ya dedicaba un capítulo entero a la atención que mediática que generaban sus estilismos: “La gente sigue juzgando a las mujeres por la moda. Eso no está bien, no es justo, pero es así. Entonces, la moda pasa a ser otra cosa. La conviertes en una herramienta en vez de ser una víctima de ella”, explicaba. Y así, con esa filosofía, consigue lo que logró en su última aparición en el programa de Jimmy Kimmel: lucir uno de los legendarios vestidos ‘bandeau’ de Hervé Leger, normalmente asociados a un cierto constreñimiento, con una naturalidad y una ligereza como si fuese una túnica. Randy Holmes (Disney via Getty Images)En esta aparición, Michelle lució una larguísima cola de caballo rizada, creada mediante extensiones. Este tipo de peinado hubiese sido impensable durante sus años en la Casa Blanca, asunto, el de su aspecto capilar, que ella misma ha abordado en varias ocasiones por la polémica que genera. En sus memorias, de hecho, En el libro escribía sobre el movimiento del cabello natural, una celebración de las trenzas, las que van sueltas y las que van pegadas a la cabeza, y otros estilos naturales que coincidieron en los años de su rol como Primera Dama. En aquella época, muchas mujeres negras se animaron a hacerse “el gran corte”, un término utilizado cuando se corta el cabello procesado químicamente para que vuelva a crecer en su estado rizado natural. Ella no lo hizo pero ha confesado no sentirse culpable por ello: "Con perspectiva resulta muy fácil decir y pensar que tenía libertad para hacerlo, pero es una absoluta fantasía". PG/Bauer-Griffin (GC Images)Ya desde sus primeros pasos como esposa del Presidente, a los estilistas más reputados del mundo les llamaba mucho la atención su habilidad para vestirse bien con prendas baratas de J. Crew o H&M y su gran olfato para apostar por vestidos de diseñadores como Michael Kors o Jason Wu, que se salían un poco de lo común entre las mujeres de la clase política. Ahora, con toda la experiencia que lleva a sus espaldas, no ha perdido ese talento ni un ápice de su naturalidad.Gilbert Flores (Penske Media via Getty Images)El conjunto de chaqueta de estilo tejano con vaqueros de tiro alto, adornado con cintas en cierre corsé, con el que acudió a la grabación de su primer podcast con el famoso Dr. Laurie, es una prueba de su habilidad especial para adoptar tendencias. La diseñadora francesa Isabel Marant, creadora de ambas piezas, es una habitual en su fondo de armario. La color alegre y el diseño juvenil subrayaban el mensaje positivo que Obama intenta difundir en todas sus intervenciones, incluida esta en el festival SXSW de Austin. Gilbert Flores (Penske Media via Getty Images)Curiosamente, ha sido la gira que realizó a finales de 2025 para promocionar su nuevo libro, 'The look', un volumen consagrado a analizar su estilo personal, el que le ha dado ocasión de demostrar de nuevo su infalible sentido del gusto.CBS Photo Archive (CBS via Getty Images)Al programa de Stephen Colbet acudió con un vestido negro de silueta lápiz con un escote en falsa palabra de honor rematado en tul transparente con unas aplicaciones de perlas. Se trataba de un diseño de otra de sus creadoras favorita, Simone Rocha. CBS Photo Archive (CBS via Getty Images)Como acostumbra toda estrella que se precie, su 'look' no era el mismo al llegar que al marcharse. A la salida del show, que se graba en el teatro Ed Sullivan, se la pudo ver con una chaqueta biker de cuero negro que lucía con unos pantalones acampanados negros y unos botines de punta afilada y tacón sensato. Una elección muy rockera. Esta vez, eso sí, el pelo lo llevaba alisado. Aeon (GC Images)Para ver otro 'look' espectacular y rotundamente relacionado con el mundo de la moda y sus creativos más destacados hay que remontarse a 2024, cuando acudió al show de Jennifer Hudson con una americana y un vestido de cuero firmados por Matthieu Blazy para Bottega Veneta. Faltaba muy poco para que se anunciara que el diseñador pasaba a ser la nueva gran esperanza de la moda mundial, al pasarle a él la batuta de Chanel. Warner Bros. TV (Getty Images)En el mismo año se la pudo ver a la salida del musical de Alicia Key's también con un look de cuero y unas extensiones de cabello recogidas en una trenza espectacularmente largas. Lucía unos pendientes gigantes de inspiración tribal que hubieran sido francamente impensables durante sus años en la Casa Blanca.Bruce Glikas (Bruce Glikas/WireImage)De hecho, fueron en sus sus actos de apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris al final de su campaña electoral los que más llamó la atención su apuesta por unos códigos visuales claramente asociados a la lucha racial: en un acto en Kalamazoo, Michigan, se subió al escenario con un traje en estampado animal de Theory que contrastaba con una manicura azul marino.BRENDAN SMIALOWSKI (AFP via Getty Images)Su frescura constrastaba de manera clara con el tono más institucional al que se veía obligada Kamala, cuyas limitaciones tan bien conoce la propia Michelle. Es por eso que su elección de un pelo radicalmente natural para estos actos tiene un doble significado. The Washington Post (The Washington Post via Getty Im)El cabello fue especialmente comentado durante el acto de la convención Demócrata que tuvo lugar en Chicago en agosto de 2024. Las joyas, muy llamativas y a la vez elegantes, era de David Yurman. Tom Williams (CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag)Y a pesar de que el peinado era claramente combativo y poco convencional para un contexto como ese, el resto de su atuendo tenía, un traje con chaleco cruzado y pantalones pirada azul marino, tenía reminisciencias de sus tiempos como primera dama. El diseño era obra de Monse, la firma de Laura y Kim, dos diseñadoras que debutaron a lo grande en el mundo de la moda con Oscar de la Renta. Esta marca era habitual en el fondo de armario de Michelle durante sus años en la Casa Blanca. Los zapatos eran Jimmy ChooThe Washington Post (The Washington Post via Getty Im)En 2023 protagonizó uno de los grandes momentos de moda del año gracias a un vestido denim de Oscar de La Renta con el que apareció en el US Open para hacer un homenaje a la primera tenista negra, Billie Jean King. Jean Catuffe (GC Images)El vestido tenía un espectacular escote palabra de honor pero ella le bajó intensidad con un cárdigan estilo 'cropped' y manga francesa en color azul marino. Jean Catuffe (GC Images)