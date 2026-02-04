Michelle Obama después de Obama: su inimitable estilo post Casa Blanca en 10 ‘looks’

En esta aparición, Michelle lució una larguísima cola de caballo rizada, creada mediante extensiones. Este tipo de peinado hubiese sido impensable durante sus años en la Casa Blanca, asunto, el de su aspecto capilar, que ella misma ha abordado en varias ocasiones por la polémica que genera. En sus memorias, de hecho, En el libro escribía sobre el movimiento del cabello natural, una celebración de las trenzas, las que van sueltas y las que van pegadas a la cabeza, y otros estilos naturales que coincidieron en los años de su rol como Primera Dama. En aquella época, muchas mujeres negras se animaron a hacerse “el gran corte”, un término utilizado cuando se corta el cabello procesado químicamente para que vuelva a crecer en su estado rizado natural. Ella no lo hizo pero ha confesado no sentirse culpable por ello: "Con perspectiva resulta muy fácil decir y pensar que tenía libertad para hacerlo, pero es una absoluta fantasía".

PG/Bauer-Griffin (GC Images)