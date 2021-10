El reto climático cambiará el paisaje y es útil imaginarlo: ocurrirá tanto si fracasamos como si tenemos éxito

¡Buenos días! Hoy escribo de paisajes. Recuerda que puedes apuntarte aquí para recibir la newsletter cada semana, gratis en tu correo 📬.

El recambio favorito para los combustibles fósiles son la energía solar y la eólica, pero esa transición necesaria no saldrá gratis. Un precio a pagar es su impacto en el paisaje, como contaba Manuel Planelles en este reportaje: los molinos y los paneles necesitan mucho espacio y su multiplicación ya choca con el rechazo de algunas zonas rurales.

Entiendo el dilema —siempre hay dilemas—, aunque mi impulso es simpatizar con la opinión de Pedro Fresco, el responsable de transición ecológica de la Comunidad Valenciana: “La transición energética tiene un peaje y tiene que haber una ocupación del territorio”, le explicaba a Planelles. “El paisaje va a cambiar, pero no es la primera vez que ocurre y poco a poco se irá normalizando la presencia de las renovables”. Se refiere a cosas como los bancales, las tierras de pastos o los kilómetros de invernaderos que los humanos hemos ido sembrando con el pasar de los siglos.

No creo que podamos impedir el impacto de los molinos y los paneles solares. Esta semana arranca la Cumbre del Clima y es fácil predecir un mensaje que traerán los científicos: nos dirán que vamos tarde. La situación es de emergencia, como también subraya Fresco: “Vamos tan ajustados de tiempo en la transición que hay que instalar renovables de forma masiva. No hay vuelta de hoja”.

El paisaje va a cambiar, y para ir imaginándolo, son fantásticas las fotos del parque solar de Talayuela, del fotógrafo Daniel Ochoa de Olza, que acompañan el reportaje de El País Semanal.

Como esta:

Imagen aérea de la planta de Talayuela, cuyo trazado irregular sirve para respetar varias charcas y riachuelos. DANIEL OCHOA DE OLZA

O esta:

Planta solar de Talayuela (Cáceres), de 820 hectáreas, de las que 320 están libres de paneles solares para preservar las encinas centenarias que había en la zona. DANIEL OCHOA DE OLZA

Actuar contra el cambio climático pasa por usar fuentes de energía extensivas en superficie. Eso cambiará el campo, las tierras vacías y los suburbios. Pero también cambiarán nuestras ciudades, sus conexiones y quién sabe qué más. Será así tanto si fracasamos como si tenemos éxito.

¿Qué aspecto tendrá el paisaje del futuro? Pensarlo sirve para hace más tangible el dilema climático, que es resbaladizo porque sus consecuencias llegan poco a poco. Las catástrofes las hemos visto en muchas películas, desde Blade Runner a Interstellar, con lluvias permanentes y tierras baldías. Pero me interesan los paisajes del éxito. Si somos ingeniosos y cabales luchando contra el calentamiento, ¿cómo será el mundo de 2050? ¿Es posible fantasear con ciudades que se envuelven en bosques y con bandadas de aves que guiamos para evitar los enjambres de molinos?

Estos días leía sobre algunas propuesta optimistas. Hay científicos dedicados a estudiar innovaciones “agrovoltaicas”, que busquen sinergias entre la agricultura y la producción eléctrica. Una de sus ideas es usar paneles solares que den sombra a los cultivos, como una especie de invernaderos rudimentarios, que en lugar de reflejar la luz de vuelta al espacio, la absorban. “Es un caso raro de win-win-win,” decía Greg Barron-Gafford, un científico de la Universidad de Arizona, en un reportaje de Wired: “Cultivando a la sombra de los paneles, reducimos la luz solar que evapora el agua y que estresa a la planta”.

Pensar en el paisaje tiene un poder: hace más sólidos los futuros climáticos que tenemos delante, como alternativas entre las que vamos a elegir. Hasta ahora hemos puesto énfasis en imaginar las catástrofes que vienen si no hacemos lo suficiente, que me parece útil. Pero también hay valor en hacer tangibles las alternativas positivas, para ver nuestro dilema como una elección con dos opciones creíbles: a un lado, la amenaza de un mundo peor, al otro, un mundo bueno al alcance.

Más historias

📦 1. Atasco global

Me fue muy útil este resumen de la crisis de suministros, sobre obras paradas, videoconsolas agotadas y nueve meses para recibir un coche. Estas complicaciones, además de problemáticas, me parecen fascinantes porque no tienen una causa ni evidente, ni sencilla. No es que se haya disparado la demanda de productos o que falten grandes barcos; ni se explica solo por la escasez de ciertas materias. El atasco es un desajuste. Antes de la pandemia había un equilibrio, con rutas estables y flujos predecibles, pero ese equilibrio se alteró y el desorden es ineficiente.

En esta web se publica un índice con el precio de enviar un contenedor en una ruta marítima: A principio de 2020 costaba unos 1.500 dólares, pero desde agosto cuesta 10.000 dólares, seis veces más.

🏙 2. Por donde pasa internet

El 65% de los datos en España y Portugal circulan por un polígono madrileño, Julián Camarillo, donde se alojan los servidores de Facebook, Google o Netflix. Me interesó esta historia de Fernando Peinado sobre unos edificios que también parecen traídos del futuro: “una gran nevera para ordenadores, guardados bajo siete llaves y protegidos contra catástrofes”. Con la relevancia de internet, son cada vez más importantes los edificios que aseguran su funcionamiento.

⚽️ 3. Los datos de Benzema

El futbolista francés está súper acertado esta temporada, líder de las grandes ligas en suma de goles y asistencias. Pero sus virtudes siempre empezaron más atrás, antes del último pase, y nuevas estadísticas las están sacando a la luz. Lo contaba esta semana con David Álvarez, en un artículo donde desplegamos un montón de gráficos.

Benzema destaca lejos del gol. Mirad esta tabla, con nueve métricas para los mejores goleadores de 20-21 y 20-22, que me cedieron de Driblab. Benzema no está entre los cinco mejores marcando, pero destaca asistiendo y en labores que ocurren antes en la jugada. Pone casi todo en verde.

La pieza tiene un montón de datos que no puedo repasar ahora, pero si os interesan los números del fútbol, dadle un vistazo aquí.

