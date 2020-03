Si hoy se queja de perder una hora, imagine perder 10 días

El calendario gregoriano acertó bastante en la duración del año trópico (el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol), pero no del todo. "El año trópico duraba 365,2422 días en 1578, y con la solución adoptada, el año gregoriano promedio es de 365,2425", apunta el profesor de investigación del IAC Juan Antonio Belmonte. "Esa pequeña diferencia en los decimales supone un desfase de un día cada poco más de 3.100 años", ilustra. "Por ahora no se ha adoptado ninguna solución al respecto, pero bastaría con restar un día en torno al año 4680, por ejemplo".

Pero no es el único desajuste. "La Tierra cada vez rota más despacio y en principio es lo que provoca es que la duración del año trópico vaya disminuyendo con el tiempo", aclara Belmonte. Para ajustar ese tiempo se añade cada cierto tiempo un segundo, llamado intercalar. "No se añade periódicamente, sino cuando se estima conveniente". Hacerlo no supone un problema técnico. "Solo hay que modificar ligeramente los relojes atómicos que sirven de referencia".

¿Y qué pasaría si no hiciéramos caso a ese desfase de la Tierra, que además cada vez se desplaza más despacio alrededor del Sol? Es un tiempo "despreciable e irrelevante", especifica el astrónomo. Solo unos 0,01 segundos al año. Tendrían que pasar "decenas de miles de años" para que esos mínimos lapsos de tiempo acumulasen un día entero.