El alcalde de Ourense, oposición y socio del PP al mismo tiempo

No entiendo que escandalice a algunos (otra cosa es la mayoría silenciosa) que yo vote a Feijoó el 5-abril... ¿No debo votar al partido que ahora mismo me apoya a mí en OUrense? ¿Acaso debo apoyar en las urnas autonómicas, a los partidos (PSOE, BNG, Cs) que NO apoyan a DO en OU?