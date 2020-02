Casado y Arrimadas se reúnen este martes para tratar de cerrar la coalición electoral en País Vasco y Galicia

El líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reúnen este martes en el Congreso de los Diputados para tratar de cerrar una coalición electoral con la que presentarse juntos a las elecciones en Galicia y País Vasco, según han confirmado fuentes de Cs. El encuentro se produce a propuesta de la portavoz de Ciudadanos para agilizar las conversaciones con la intención de desbloquear la negociación y hacer ver al líder popular la “importancia” de cerrar un acuerdo “por la excepcionalidad de la coalición y los territorios de las coaliciones”, explican en Cs. El partido ha enviado una carta al PP firmada por el presidente de la gestora, Manuel García Bofill, con las bases para un acuerdo en la que renuncia al nombre de la candidatura "Mejor Unidos" y admite que la papeleta se encabece por las siglas de los dos partidos.

Los contactos entre ambos partidos han continuado desde la reunión el martes pasado entre el secretario general popular, Teodoro García Egea, y el secretario general del grupo parlamentario de Cs, José María Espejo, pero fuentes conocedoras de las conversaciones admiten que han sido más bien escasos. Ante la inminencia del límite del plazo para registrar las coaliciones en País Vasco y Galicia, que termina esta semana, Arrimadas ha tomado la iniciativa e intentará desbloquear personalmente la situación con Casado.

El escollo es Galicia, porque el PP se niega a una coalición electoral y Cs rechaza su oferta de integrar a dirigentes en sus filas. La negativa de Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, a suscribir una coalición con Ciudadanos ha sido respaldada hoy por Casado, que como el presidente de la Xunta ha insistido en que las siglas del PP bastan para aglutinar a todo el espacio electoral del centro derecha. El PP es "una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro derecha en sus siglas", ha subrayado Casado en una entrevista en EsRadio. Ciudadanos, en cambio, no quiere subsumirse bajo las siglas del PP porque reivindica su autonomía como partido, y fuentes de su dirección insisten en que no se integrarán en las listas de Feijóo, y si no es posible la coalición se presentarán en solitario. La formación ha puesto en marcha sus primarias internas para elegir a los candidatos, que se votan este próximo fin de semana. La periodista Beatriz Pino, miembro de la gestora, será la candidata oficial.

Ciudadanos solo pide una coalición electoral como fórmula jurídica para presentarse conjuntamente a las urnas. En la carta que ha enviado el presidente de la gestora al PP y a Feijóo hace constar por escrito que el partido "renuncia (...) a que la coalición reciba un nombre distinto (como “Mejor Unidos”) al que componen las siglas de los partidos firmantes". Es decir, la papeleta electoral podría encabezarse como PP- Cs. Tampoco reclama Cs puestos concretos en las listas y ofrece "una actitud de leal colaboración" en la legislatura, aunque los dos partidos conformaran grupos parlamentarios distintos. Es decir, se compromete a unidad de voto salvo por una excepción: el voto en conciencia de sus diputados "para todos los temas de carácter moral, singularmente los relacionados con la protección de derechos individuales", dice la carta de Bofill.

Arrimadas insiste además en que el pacto englobe las tres comunidades autónomas que celebran elecciones en 2020: Galicia, País Vasco y Cataluña. "Espero es que el PP reflexione y que podamos hacer una coalicione lectoral en los tres territorios, evidentemente adaptada a cada uno", ha subrayado hoy la portavoz. Fuentes de Cs inciden en que si el PP no acepta el pacto global no lo suscribirán en ningún territorio, si bien en público Cs ha evitado definir como una línea roja el pacto a tres.

Cs habla ya de una coalición "de Cs y PP", en palabras de este martes de Arrimadas, aunque al principio su oferta era una candidatura "transversal [ideológicamente] y constitucionalista" que no se pretendía como una suma de siglas. Ayer la portavoz de la gestora utilizó incluso la fórmula de España Suma que ha defendido siempre Pablo Casado para reagrupar al centro derecha (y a la que Cs siempre se ha negado) para reprochar al líder del PP que no sea flexible para lograr la alianza en Galicia. "No creo que la dirección del PP les haya mentido con esa voluntad de sumar. No creo que hayan planteado una propuesta de España Suma fake [falsa]", afirmó ayer Melisa Rodríguez. "¿O estaban engañando a los españoles?", se preguntó.