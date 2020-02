Vox tacha a Núñez Feijóo de “nacionalista gallego”

Vox busca un espacio en la política gallega ante las elecciones autonómicas del 5 de abril y cree haberlo encontrado asimilando al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, con el nacionalismo gallego. “Núñez Feijóo es nacionalista, no cabe duda. Él no lo niega”, ha asegurado este martes el portavoz de Vox en el Congreso, Iván espinosa de los Monteros.

“Un presidente que dice que Galicia es una nación sin estado, una comunidad en la que no te puedes dirigir a la Administración en ningún otro idioma que no sea el gallego o una comunidad en la que en las autovías no se ven nombres en español…Es una comunidad nacionalista”, ha insistido en declaraciones a RNE.

Según Espinosa de los Monteros, Feijóo busca “aglutinar el voto nacionalista” en Galicia, para lo que ha borrado las siglas del PP. Mientras que Santiago Abascal mantiene buenas relaciones con Pablo Casado, Feijóo se ha convertido en la bestia negra de Vox, ya que representa la línea moderada dentro del PP y la continuidad respecto a Mariano Rajoy, cuya política provocó la aparición del partido ultra.

Vox tiene además serios problemas para penetrar en Galicia, donde en las elecciones del pasado 10 de noviembre obtuvo el 7,8% de los votos y fue la quinta fuerza política; la mitad que en el conjunto de España, donde llegó al 15% y ocupó el tercer lugar. Las primeras encuestas que se han publicado dejan a Vox fuera del Parlamento gallego, aunque Espinosa de los Monteros ha expresado hoy su “esperanza o convicción” de que los resultados van a ser “un poco distintos”.

El objetivo de Vox es trasladar a Galicia su estrategia del País Vasco y Cataluña, donde ha tomado la bandera del ultranacionalismo español frente a los partidos nacionalistas en el poder. Para ello tiene que asimilar la figura de Feijóo a la de Torra o Urkullu. Está por ver si lo conseguirá.