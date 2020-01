Llega el calor: las temperaturas se disparan a valores de primavera o incluso de verano

Llega la primavera o, incluso, el verano, en el paso de enero a febrero. De aquí al lunes, las temperaturas van a sufrir un progresivo y vertiginoso ascenso en todo el país, de modo que cada día se añadirán grados al anterior hasta sumar 10 con respecto a los valores del jueves. El lunes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se rondarán los 25ºC en puntos del Cantábrico y Andalucía, unas máximas que, en algunos casos, serán propias de abril o mayo y en otros, incluso de agosto. "Las máximas estarán más cerca del récord de febrero que de lo normal para la época", destaca Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Pero este "episodio de temperaturas anormalmente altas", como lo define el experto, no durará mucho: el miércoles vuelve el invierno.

Aunque se puedan batir varios récords y en determinadas zonas haga calor durante cuatro días, no se puede en ningún caso hablar de ola de calor, ya que las temperaturas tendrían que ser similares a las más cálidas de julio y agosto y esto, de momento, no va a ocurrir en enero.

El episodio, relata Del Campo, ha comenzado esta misma noche del jueves al viernes, con mínimas ya muy altas para pleno invierno. "No se esperan heladas prácticamente en ningún punto y los valores no bajarán de 12ºC en zonas de Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana, poco habitual para estas fechas". El experto no descarta que hayan podido caer algunos récords de mínimas, porque se esperaban valores muy cercanos a los máximos de enero.

El ambiente será "realmente cálido", tanto que muchos días de la primavera que vendrá serán más fríos que los que se avecinan ahora. El pico del episodio cálido se producirá el lunes, día en el que todo del país hará entre 5 y 10 grados más de lo normal, mientras que en una amplia zona que incluye el Cantábrico, Pirineos, Meseta Norte, sur de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias estarán de 10 a 15 grados por encima. El portavoz de Aemet subraya que los valores estarán por encima del percentil 95, es decir, que la jornada se colocará entre el 5% de las más calurosas registradas jamás en febrero.

Del calor no se librará nadie, aunque en las rías de A Coruña y en el litoral mediterráneo será menos notable por el efecto del mar. Pero el episodio no solo será "muy intenso y muy extenso", sino también "muy tempranero". Los récords de temperatura de febrero se suelen batir en los 10 últimos días porque lo más crudo del invierno queda atrás y se acerca la primavera, de hecho, la temporada comienza en marzo en términos meteorológicos. Sin embargo, en puntos del Cantábrico central y en zonas altas del centro se pueden rozar o superar sus máximas históricas apenas a 3 de febrero.

En concreto, Del Campo apunta a que se pueden batir los récords de Gijón, donde se esperan 25ºC, Teruel, 23ºC, y Ávila, 19º. Si se llegara a 20ºC en Ávila, sería la primera vez que ocurre en invierno, destaca el experto, que añade que la temperatura que hará en Teruel es propia de mitad de mayo y en Ávila, de finales de dicho mes. Es más, en Gijón serían de verano incluso. "La media de las máximas de Gijón a principios de agosto es de 23 grados y hay muchos días en verano en los que no se llega a 25", repasa Del Campo, que concluye que "febrero va a mayear o incluso veranear".

Más moderada será la temperatura en Logroño, donde se esperan 21ºC que, sin ser de récord, son propios de la segunda quincena de mayo. Madrid quedará lejos de su cota máxima, ya que se esperan 16/17ºC. Muchas ciudades estarán por encima de 20ºC como Murcia (25), Bilbao (24), Córdoba y Málaga (23), Badajoz (22), Barcelona y Alicante, (21) y A Coruña (20).

Zonas con temperaturas iguales o superiores a 20 grados el lunes. cesar rodríguez ballesteros aemet

La "situación se truncará bruscamente entre el martes y el miércoles, con una bajada de temperaturas también generalizada". Aunque aún faltan muchos días, si se confirman las previsiones volverán las heladas a casi todo el interior de la Península y las temperaturas diurnas también serán frías. En algunos casos, el desplome será de hasta 15ºC entre los dos días. La zona donde la caída será más salvaje es en el interior oriental peninsular, por ejemplo en Teruel, donde de 23ºC de máxima el lunes pasarán a solo 7ºC el miércoles, 16 grados menos. También será abismal en el Cantábrico, con 13 grados de diferencia entre los 25ºC del lunes y los 12ºC del miércoles, así como en Ávila, donde caerán de 19ºC a 6ºC. En resumen, un regreso al invierno de golpe y en toda regla.

Este episodio está causado por la combinación de tres factores: un anticiclón, una masa de aire cálido y vientos del sur. Para empezar, detalla Del Campo, hay un potente anticiclón centrado en el norte de África que afecta de lleno al país y que dejará cielos despejados, con el sol calentando a placer, al tiempo que impedirá el paso de las borrascas. A él se añade una ondulación cálida de la llamada corriente en chorro, que genera tiempo seco y soleado. "Esta masa o lengua de aire cálido subtropical va a embeber por completo a la Península", precisa, para añadir que, tal y como está situado, el anticiclón enviará viento del sur, también cálido. "Al atravesar la Península, llega a las comunidades cantábricas recalentado, de ahí que los valores más altos se vayan a dar en el tercio norte".

A partir del martes, pero sobre todo el miércoles, otro anticiclón situado en el Atlántico se va a reforzar y a estirar de norte a sur y nos va a enviar vientos del norte, es decir, la parte fría de la onda de la corriente en chorro. Se traduce en temperaturas bajas generalizadas y precipitaciones acotadas al extremo norte, que pueden ser de nieve en cotas bajas, de 300/400 metros, por lo que puede nevar en Pamplona y Vitoria. En el resto del país, heladas nocturnas.