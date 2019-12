¿Te gusta la newsletter? Reenvíasela a contactos y amigos, o diles que pueden apuntarse aquí para recibirla en su correo.

🎄 ¡Buenos días! Las elecciones en Reino Unido han dado mucho que hablar esta semana. Entre otras cosas, han vuelto a demostrar que el voto de los británicos está dividido por la edad: los laboristas ganaron entre los jóvenes y los conservadores arrasaron entre los jubilados. Pero antes de comentar Reino Unido quiero hablar de España: ¿Sigue habiendo una fractura del electorado por edad?

1. La brecha generacional del voto 👵🏻

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de gente dentro de cada grupo de edad que iba a votar por cada partido. El patrón es evidente: los partidos nuevos —Podemos, Ciudadanos o Vox— siguen teniendo más éxito entre jóvenes; mientras que los tradicionales —PP y PSOE— dominan entre los más mayores. Son datos de las 28.000 entrevistas preelectorales que me cedió la empresa GAD3.

Los mayores votan bipartidista. Un 30% de los encuestados mayores de 76 años pensaba votar por el PSOE y otro 30% por el PP. Ningún partido nuevo llega al 5% en ese grupo.

Entre los jóvenes ganan los nuevos. El PSOE seguramente fue el más votado entre los menores de 28 años, pero por poco: un 19% iba a votar a Vox y otro 18% por Unidas Podemos. Esos dos partidos tenían más voto joven que el PP.

Este otro gráfico suma los votos por bloques. Los partidos nuevos aparecen por delante de los tradicionales en todos los grupos de edad hasta los 43 años. Pero a partir de ahí PP y PSOE barren: entre los mayores de 76 años tienen hasta siete veces más votos (60% contra 8%).

No, esta brecha no ha existido siempre. Es fácil pensar que jóvenes y mayores han votado siempre a la contra, pero no es así. En las elecciones generales de 2011 votaron bastante parecido. La fractura está ocurriendo ahora en varios países. Lo explicaba Pablo Simón hablando de Reino Unido en Twitter: “No es un patrón aislado. La edad cada vez es más relevante como factor predictor del voto, al menos desde la crisis”. Esto puede ocurrir por varios motivos. Es lógico, por ejemplo, que a un partido nuevo le cueste más convencer a votantes mayores, que pueden llevar décadas siendo fieles a otra formación. Pero encuentro otra motivo más incómodo: creo que puede existir un conflicto real entre generaciones, esencialmente económico, que se potenció con la crisis.

2. El voto en Reino Unido 🇬🇧

El electorado británico está en plena transformación. Para verlo he hecho este gráfico con los votos desde 1953. Es útil para juzgar los resultados de cada partido y ver cómo ha cambiado el país tras el Brexit.

¿Qué pasa con los laboristas? No es su peor resultado, pero es excepcionalmente malo por un motivo: coincide con un éxito de los conservadores. Eso no pasó entre 2008 y 2015.

No es su peor resultado, pero es excepcionalmente malo por un motivo: coincide con un éxito de los conservadores. Eso no pasó entre 2008 y 2015. Sigue el momento Brexit. Desde 2013 la suma de Laboristas, Verdes y Liberales —los tres en contra de abandonar la UE— no alcanza el 50% de votos, algo que no había pasado nunca antes.

Adiós al voto de clase. Tradicionalmente el Partido Laborista ganaba en los distritos de clase obrera, pero ese vínculo se debilitó en 2010 y ha desparecido tras el Brexit. Lo muestra este gráfico. Los conservadores no han parado de crecer entre los trabajadores con menos cualificación, y el resultado del jueves reforzó esa narrativa: las áreas obreristas fueron las que más giraron desde los laboristas hacía los conservadores, como explica John Burn-Murdoch.

El Brexit sigue importando. Desde 2005, los conservadores han perdido alrededor del 10% de sus votos en distritos que votaron por permanecer en la UE, pero han subido un 20% allí donde el Brexit ganó con claridad.

Y se ha abierto la brecha de edad de la que hablaba al principio. Entre los menores de 35 años el partido laborista tiene el triple de votos que los conservadores. En cambio, entre los mayores de 75 años los conservadores ganan siete a uno.

PS. Las encuestas estuvieron bastante bien. Esta es la comparación de nuestro promedio y el resultado final para Conservadores (43,4% vs. 43,6%), Laboristas (33,2% vs. 32,2%), Liberal Demócratas (12,6% vs. 11,6%) y Verdes (3,8% vs. 3,9%).

3. Mensajes desde el futuro

Aunque el futuro no cumple todas nuestras expectativas, esta sección intenta demostrar que vivimos en un mundo de ciencia ficción.

📟 En 2019 las zapatillas no se inflan, pero corren más. Cuando de pequeño estrenabas unas deportivas sentías que corrías más rápido. Pero ahora es cierto: las polémicas Zoom Vaporfly de Nike —con las que Eliud Kipchoge bajó de las dos horas en un maratón— hacen que corras un 4% o 5% más rápido. Eso es mucho. Los cálculos salen de un análisis fantástico del New York Times. Han usado datos de 110.000 atletas que participaron en varias carreras y subieron sus tiempos a la aplicación Strava. Os recomiendo leer el texto solo por la metodología. Usan un modelo estadístico, pero también mediciones sencillas: por ejemplo, al comparar corredores que participaron en las mismas carreras, comprobaron que los que cambiaron sus viejas zapatillas por unas Vaporfly mejoraron sus tiempos un 5% más que los que no cambiaron de calzado. |NYT

📟 Los adolescentes están siempre conectados. Con 12 años el 64% de los niños tiene un móvil propio, según datos del INE. Pero lo curioso es que esa cifra representa un cambio de tendencia: hace dos años eran más, un 75%. Los padres se han vuelto un poco más restrictivos, aunque con 14 años ya casi todos tendrán su teléfono. | INE

📟 Se fabrican armas contra drones. El año pasado se lanzaron al mercado cientos de sistemas diseñados para derribar drones. Hay tecnología que lo consigue interfiriendo su electrónica, pero también cohetes y láseres. No está claro que sean legales. | Axios

4. Un gráfico random… de fútbol ⚽️

He aprovechado que hoy se juega el Barça-Madrid para pedirle algunos datos a la gente de Driblab, que se dedican a producir estadísticas avanzadas para los profesionales del fútbol.

Benzema parece otro. En la animación podéis ver todos los remates del jugador esta temporada y hace dos años, cuando Cristiano Ronaldo todavía era su compañero en el Madrid. Pero además de mostrar los disparos el gráfico añade otra estadística mejor: el tamaño de los círculos representa el valor del remate en goles esperados (xG), es decir, su probabilidad de ser gol.

La imagen cambia cada tres segundos para mostrar los datos de esta temporada (en colores vivo) y los de la temporada 2017/2018 (en colores apagados).

Esta temporada, en 21 partidos, Benzema ha generado 14,1 goles esperados con sus remates y ha marcado 14 goles. Ha producido muchas ocasiones (0,68 xG por 90 minutos) y las ha convertido. Sus cifras hace dos años no tenían nada que ver: remató para marcar 15 goles, pero solo consiguió ocho.

Griezmann todavía no es el del año pasado. Aunque ha marcado 7 goles con el Barça esta temporada, ha rematado una única vez dentro del área pequeña y sólo ha generado 4,5 goles esperados. Ha estado acertado, pero su producción es baja comparada con la temporada anterior: este año ha creado 0,23 xG por 90 minutos, mientras que el año pasado creó 0,35.

La imagen cambia cada tres segundos para mostrar los datos de esta temporada (en colores vivo) y los de la temporada 2018/2019 (en colores apagados).

