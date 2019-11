La Guardia Civil pide ayuda para hallar a los autores de una agresión que se ha hecho viral

La Guardia Civil ha pedido ayuda a través de su cuenta de Twitter para localizar a los autores de una brutal agresión a un joven, perpetrada en el caso histórico de Las Palmas de Gran Canaria. En un vídeo que se ha hecho viral en mensajes de WhatsApp, puede verse cómo un joven posa sonriente para una foto. Cuando sigue mirando a la cámara con las manos atrás, alguien a quien el joven parece estar esperando le propina un fortísimo bofetón en la parte derecha de la cara sin que el agredido se proteja. La víctima cae desplomada y en su caída se golpea la cabeza contra un banco de piedra, si retirar en ningún momento las manos que lleva unidas a la espalda.

"¿Puedes colaborar para encontrar a los responsables de esta salvajada? Ayúdanos para que no quede impune", dice el instituto armado en las redes. La Guardia Civil respondía así a la denuncia del tuitero @canarioenjaula, que publicó el vídeo en la red el sábado, pidiendo a las autoridades que buscaran a los responsables. Un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado a Efe que se ha abierto una investigación al respecto, pero ha rehusado revelar ningún detalle, cómo cuáles fueron las consecuencias del golpe y cuándo ocurrió.

¿Puedes colaborar para encontrar a los responsables de esta salvajada?

Ayúdanos para que no quede impune

📱062 https://t.co/Lvxt6mVEbJ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 17, 2019

Los primeros datos apuntaban a que la agresión se había producido en la localidad de Agaete, pero posteriormente fuentes policiales han aclarado que se produjo en Vegueta, en el casco histórico de Las Palmas.

A través de Twitter, el usuario que denunció la existencia de esas imágenes ha explicado que le llegaron por el servicio de mensajería para móviles "Whatsapp". "Desde el primer momento en que la vi, solo una vez, me produjo una rabia y solicité poderlas subir (a Twitter). Como comprenderán por la crudeza de las mismas, entiendo que hacer publicidad de ellas no me parece lo más correcto. Ya la sociedad se ha enterado y creo que con ello es suficiente. Por mi parte he cumplido como ciudadanos. Gracias", responde @canarioenjaula a otros usuarios que le preguntan por el origen del vídeo.