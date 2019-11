Directo | PSOE y Podemos buscan sumar apoyos al pacto de Gobierno

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís) asegura que sus condiciones para apoyar a la coalición PSOE-Unidas Podemos son las mismas que plantearon hace seis meses. https://twitter.com/compromis/status/1194549101632917505 13/11/2019 10:40

EL PAÍS Así se cerró en una hora la coalición imposible entre PSOE y Podemos El acuerdo no está acabado pero será similar al que Sánchez e Iglesias estuvieron a punto de cerrar en julio con una vicepresidencia y tres ministerios. Por Carlos E. Cué, José Marcos e Inés Santaeulalia. 13/11/2019 10:33

EL PAÍS Rafael Simancas (PSOE), en Antena 3, sobre la estructura del futuro Gobierno: "La coyuntura en las Bolsas [que descendieron tras el acuerdo PSOE-Unidas Podemos] será circunstancial". 13/11/2019 10:14

EL PAÍS Rafael Simancas (PSOE), en Antena 3, sobre la estructura del futuro Gobierno: "Estamos atendiendo al país con el acuerdo". 13/11/2019 10:12

EL PAÍS Teodoro García-Egea (PP), en Telecinco, sobre el pacto PSOE-Podemos: "El centro-derecha en estas elecciones ha obtenido más votos que la izquierda. Pero la fragmentación del voto hace que pueda darse la aritmética. Pablo Casado lleva este año ofreciendo al PSOE 11 pactos de Estado, ha estado puntual en Moncloa cada vez que le ha convocado Pedro Sánchez. Le ha planteado acuerdos en infraestructuras, pensiones... Pero esto no es posible porque su estado natural es firmar con Podemos. Él negó [un cargo] a Pablo Iglesias y es ahora vicepresidente". 13/11/2019 09:50

EL PAÍS Rafael Simancas (PSOE), en Telecinco, sobre la confianza en Pablo Iglesias: "En política hay que generar confianza. Y esta se establece a partir de los acuerdos. Nosotros ayer firmamos un papel al que le damos mucha confianza. Los que nos criticaban hace meses por no llegar a acuerdos ahora nos critican por hacerlo. En menos de 48 horas hemos acordado con el otro grupo progresista del Parlamento. Esto es lo que importa". 13/11/2019 09:38

EL PAÍS Rafael Simancas (PSOE), en Telecinco, sobre la estructura del futuro Gobierno: "Después de la investidura se aclarará la estructura concreta del Gobierno. Lo relevante es que pusimos por escrito cosas muy relevantes que esta vez sí nos dejan tranquilos". 13/11/2019 09:36

EL PAÍS Rafael Simancas (PSOE), en Telecinco, sobre la investidura y los apoyos neesarios: "El señor Casado ya ha planteado su opción, que es España Suma, es decir, España Suma con la ultraderecha. Para nosotros nuesta opción más viable es mirar a la izquierda. Los españoles nos han llamado al entendimiento con otros grupos más. Hemos escuchado al PNV, a Más País, a Teruel Existe... No entiendo al señor Casado o la señora Arrimadas. Si no tienen una alternativa, al menos que se hagan a un lado. Esto de decir 'yo no puedo formar Gobierno pero usted tampoco lo va a formar'. Nosotros queremos diálogo con los partidos catalanes, convivencia sí, independencia no". 13/11/2019 09:35

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat en Catalunya Ràdio: "Hemos tenido la sensación que se nos ha tomado el pelo durante meses, ya que en 48 horas han hecho lo que no pudieron hacer en días. El acuerdo es una frivolidad y una falta de principios. El Gobierno español debe sentarse en la mesa, sea de coalición o monocolor, es lo que pide la gente en la calle, sentarse en la mesa y hablar". https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1194524413250670593 https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1194525164836442112 13/11/2019 09:10

EL PAÍS Estas son las posibilidades que tienen PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez. https://twitter.com/europapress/status/1194380301813919744 12/11/2019 23:24

EL PAÍS Así se cerró en una hora la coalición imposible entre PSOE y Podemos El acuerdo no está acabado pero será similar al que Sánchez e Iglesias estuvieron a punto de cerrar en julio con una vicepresidencia y tres ministerios. Una crónica de Carlos E. Cué, José Marcos e Inés Santaeulalia. 12/11/2019 23:03

EL PAÍS Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, en la cadena SER: "El señor Sánchez no nos ha propuesto nada. La pelota está en el tejado del señor Sánchez y tiene que replantearse los pactos que está ofreciendo. Tenemos que esperar a que el señor Sánchez nos haga propuestas". Termina la entrevista de Garicano con la periodista Pepa Bueno. 12/11/2019 23:02

EL PAÍS Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, en la cadena SER: "Los problemas que tiene España ahora mismo no se pueden resolver con la perspectiva de un partido alineado en los extremos". 12/11/2019 22:59

EL PAÍS Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, en la cadena SER: "No veo para Ciudadanos que tenga ningún sentido facilitar un Gobierno populista de izquierdas". 12/11/2019 22:58

EL PAÍS Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, en la cadena SER esta noche: "Algo que al señor presidente en funciones no le dejaba dormir no es algo que vayamos a apoyar nosotros". 12/11/2019 22:58

EL PAÍS Juan Marín (Ciudadanos), vicepresidente de la Junta de Andalucía: "Desafortunadamente, hoy, los diez escaños de Cs no deciden el Gobierno porque así lo han decidido los españoles y españolas". Y añade: "Los que sí pueden hacerlo son los del PP, el señor Casado. Que llame al señor Sánchez y le ofrezca la posibilidad de abstenerse para que el Gobierno no caiga en manos de Pablo Iglesias". 12/11/2019 22:37

EL PAÍS Juan Marín (Ciudadanos), vicepresidente de la Junta de Andalucía: "Fue Pedro Sánchez el que no recibió a Albert Rivera cuando Albert Rivera le ofreció la abstención". Y añade: "Si hablamos de programa, de poner en marcha este país para que los partidos constitucionalistas puedan pactar las grandes reformas que necesita este país, lo podemos hacer". 12/11/2019 22:36

EL PAÍS Rafael Simancas, diputado del PSOE, en La noche en 24 horas: "La última pregunta es fácil de responder: no vamos a hablar con la ultraderecha que amenaza nuestros derechos y nuestras libertades. No vamos a hablar con los que amenazan nuestra convivencia y nuestra democracia, aquellos con los que quiere pactar el señor [Pablo] Casado, por cierto". https://twitter.com/gpscongreso/status/1194367334003224582 12/11/2019 22:27

EL PAÍS Rafael Simancas, diputado del PSOE, en La noche en 24 horas: "No basta con 155 escaños, que son los que sumamos PSOE y Unidas Podemos. Hay que seguir sumando a partidos". Y añade: "Ya hay mimbres para articular una mayoría amplia y es el trabajo que tenemos por delante", dice tras afirmar que PRC, PNV y otros partidos regionales han mostrado su disposición a apoyar un Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos. 12/11/2019 22:26

EL PAÍS Rafael Simancas, diputado del PSOE, en La noche en 24 horas: "Esta mañana hemos hablado de un principio de acuerdo, de una serie de objetivos que va a perseguir ese Gobierno. En todo caso hemos hablado de lo importante: subir el salario mínimo, subir las pensiones, igualar los salarios de hombres y mujeres...". 12/11/2019 22:23

EL PAÍS Rafael Simancas, diputado del PSOE, en La noche en 24 horas: "Hoy hemos abierto camino a un Gobierno progresista. Estamos construyendo un Gobierno progresista y estable que es lo que necesita el país". Y añade: "En estos momentos sí tenemos un preacuerdo por escrito en el que se habla de un Gobierno estable, cohesionado, leal. Cuando se habla de Cataluña en este acuerdo se habla de problemas de convivencia que se han de resolver con diálogo dentro de la Constitución". https://twitter.com/gpscongreso/status/1194366268368998404 12/11/2019 22:23

EL PAÍS Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem en el Congreso, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "No pasaba desde la II República. Ahora hay que trabajar para que salga bien". https://twitter.com/G_Pisarello/status/1194362066707943425 12/11/2019 22:14

EL PAÍS Una singularidad en el bloque europeo España puede convertirse en el único país de la UE con un Gobierno entre la socialdemocracia y un partido a su izquierda. Una información de Juan Carlos Espinosa. 12/11/2019 22:09

EL PAÍS Editorial | A la espera Es un avance que fuerzas políticas lleguen a acuerdos, pero faltan explicaciones. 12/11/2019 21:44

EL PAÍS Igea dice que Cs está "dispuesto a todo" para evitar el acuerdo PSOE y Unidas Podemos. El líder de Ciudadanos en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado este martes que su partido "está dispuesto a todo" para evitar que el preacuerdo firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se materialice. El partido, ha apuntado Igea tras ser preguntado por los periodistas, está dispuesto incluso a ceder los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Andalucía. Información de Juan Navarro. 12/11/2019 21:13

EL PAÍS Vox responsabiliza al nuevo “frente popular” del daño que se cause al orden constitucional Santiago Abascal relaciona el pacto entre el PSOE y Podemos con el comunismo bolivariano y los aliados de un golpe de Estado. Una crónica de Javier Casqueiro. 12/11/2019 21:09

EL PAÍS Calendario de la investidura | ¿Se puede formar Gobierno antes de Navidad? Las fechas son ajustadas, pero es factible acabar 2019 con un Ejecutivo siempre que la negociación entre el PSOE y el resto de formaciones políticas sea rápida 12/11/2019 21:04

EL PAÍS Las claves de la presencia de Iglesias en el acuerdo de Gobierno El periodista de EL PAÍS Xosé Hermida analiza el papel de Unidas Podemos en la formación del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez si este logra los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191112185628977 12/11/2019 19:59

EL PAÍS Teodoro García Egea, secretario general del PP, sobre el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "[Sánchez] No le dejaría las llaves de SU casa, pero sí las llaves de la casa de todos los españoles". "[Sánchez] No le dejaría las llaves de SU casa, pero sí las llaves de la casa de todos los españoles". https://twitter.com/TeoGarciaEgea/status/1194325513050972160 12/11/2019 19:49

EL PAÍS Rafael Simancas, diputado del PSOE: "Satisfacción por lo que ha expresado la ciudadanía, que quiere un Gobierno ya, progresista y con estabilidad". https://twitter.com/PSOE/status/1194321686402867200 12/11/2019 19:31

EL PAÍS PNV: “Vamos a ser responsables pero tenemos que hablar” El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dice que se alegran del acuerdo pero que tenía que haber llegado antes. Una información de Pedro Gorospe. 12/11/2019 19:11

EL PAÍS Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, sobre el acuerdo PSOE-Podemos: "Es una gran noticia para los valencianos y valencianas que nace con la determinación de fortalecer las autonomías, garantizar los derechos sociales y la igualdad entre todos los españoles, lo que incluye una financiación justa". "Es una gran noticia para los valencianos y valencianas que nace con la determinación de fortalecer las autonomías, garantizar los derechos sociales y la igualdad entre todos los españoles, lo que incluye una financiación justa". https://twitter.com/ximopuig/status/1194302608346951680 12/11/2019 19:02

EL PAÍS Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, sobre el acuerdo entre PSOE y Podemos: "Lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo porque era necesario, antes y también ahora, para conformar una mayoría. Lo que lamentamos es que hayan tenido que pasar meses, que hayan perdido entre los dos partidos cerca de 1,5 millones de votos y la mayoría en el Senado, y que Vox haya aparecido con mucha fuerza en el Congreso. Lamentamos que haya tenido que pasar todo esto para que haya habido un acuerdo”, ha afirmado Esteban, quien ha ironizado con la celeridad con que, esta vez sí, han obrado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. “España es un mundo de contrastes. Habíamos estado durante meses en el día de la marmota, de Atrapado en el tiempo, y esta película se ha convertido de repente en Fast&Furious. En un momento han llegado a un acuerdo, así que no debía de haber sido tan difícil anteriormente. La falta de responsabilidad que ha habido en este tiempo es evidente". 12/11/2019 19:00

EL PAÍS Oltra pide a PSOE y Unidas Podemos sumar apoyos a su acuerdo. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y colíder de Compromís, Mónica Oltra, confía en que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos "sea un camino para iniciar las conversaciones y completar la mayoría parlamentaria que hace falta", si bien ha pedido al PSOE y a Podemos que lo hagan "mirando a las periferias y a los territorios". Información de Cristina Vázquez. 12/11/2019 18:38

EL PAÍS Pablo Casado asegura que el PP "se ha quedado solo en la defensa del orden constitucional". https://twitter.com/pablocasado_/status/1194306814235598852 12/11/2019 18:38

EL PAÍS Baldoví celebra el acuerdo entre PSOE y Podemos. El diputado electo de Més Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha celebrado el preacuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y ha prometido que su coalición "siempre sumará por un acuerdo de izquierdas que atienda como toca las reivindicaciones valencianas". "Ahora toca concretar", ha declarado. Información de Cristina Vázquez. 12/11/2019 18:34

EL PAÍS Cs dará este miércoles una rueda de prensa tras la dimisión ayer de Albert Rivera. El secretario general de Ciudadanos , José Manuel Villegas, ofrece una rueda de prensa este miércoles a las 12.30 tras la reunión del comité permanente del partido, informa Elsa García de Blas. 12/11/2019 18:26

EL PAÍS El PSOE de Andalucía considera positivo el acuerdo entre Sánchez e Iglesias. El PSOE andaluz considera positivo el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos "para que España tenga cuanto antes el Gobierno estable y progresista que necesita". La federación que dirige Susana Díaz y que ha sumado un escaño más a los que aportó en las generales del 28-A —llegando a los 25 diputados— apela "a la responsabilidad y generosidad del resto de las fuerzas españolas, que deben demostrar su altura y sentido de Estado y poner por delante de sus intereses partidistas los intereses generales de España". Información de Eva Saiz. 12/11/2019 18:08

EL PAÍS Termina la comparecencia ante los medios de Marta Vilalta, portavoz de ERC. 12/11/2019 18:01

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "Ahora mismo nuestra respuesta es un no, ahora mismo es un no a lo que nos han presentado". Y añade: "Si no se mueven en este sentido no hay nada que hacer", dice Vilalta sobre la creación de una mesa de diálogo con el Gobierno y el reconocimiento de que en Cataluña hay un conflicto político. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1194301873219612677 12/11/2019 17:59

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "Nuestra propuesta es muy clara: exigimos el reconocimiento de un conflicto político. Es muy sencillo, es muy claro". 12/11/2019 17:57

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "Queremos reconocer que este conflicto político requiere una solución democrática y política que se ha de basar en sentarse, hablar y negociar. Creemos que es muy sencillo y han de hacerlo si quieren algo de nosotros". Y añade: "No teníamos constancia de que el acuerdo estuviera en este punto de maduración. En 24-48 horas han hecho lo que no fueron capaces de hacer en cinco meses, y es denunciable en este sentido". 12/11/2019 17:56

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "Creemos que deben de ser capaces de entender que aquí hay un conflicto político que requiere de una solución democrática y política. Y eso pasa por sentarse y hablar. No por dialogar entre los catalanes, sino hablar entre Cataluña y el Estado español". 12/11/2019 17:55

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "Es evidente que a partir de ahora hablaremos con todos. Defendemos el diálogo y siempre hemos estado sentados en la mesa. Hay que sentarse y hablar para resolver esta situación con democracia y política". 12/11/2019 17:55

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "No ha habido ningún contacto entre ERC y el PSOE". Y añade: "Emplazamos al PSOE y a Pedro Sánchez a que se muevan, si no no hay nada que hacer. Lo digo de otra manera, valentía para asumir los conflictos con política. No es un problema de convivencia". 12/11/2019 17:54

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "Lo que exigimos a Pedro Sánchez es que hay que sentarse y hablar. No es un conflicto de convivencia, es un coflicto político y requiere voluntad política. Lo decimos desde ERC y lo dice mucha gente desde las calles". 12/11/2019 17:53

EL PAÍS Marta Vilalta, portavoz de ERC, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: "Hay que sentarse y hablar. Entrender que aquí hay un conflicto político que requiere una respuesta democrática y política. Si quieren algo de nosotros hay que sentarse y hablar. Si no se sientan no hay nada que hablar". 12/11/2019 17:53

EL PAÍS Las eléctricas recelan de que el pacto dé competencias energéticas a Podemos El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ha tenido efectos enfrentados en los agentes sociales. Mientras en los sindicatos aplauden el pacto, que está en línea con sus deseos, en las patronales ven con recelo y ponen en tela de juicio la posibilidad de que algunos ministerios económicos caigan en manos del partido que dirige Pablo Iglesias. En este sentido, la principal preocupación la representan las empresas energéticas, que piden que el Ministerio para la Transición Ecológica cambie de inquilino, sobre todo por el manejo que se pueda hacer del Plan de Energía y Clima elaborado por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, según fuentes del sector. Por Miguel Ángel Noceda y Manuel V. Gómez. 12/11/2019 17:51

EL PAÍS Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, sobre el acuerdo entre PSOE y Podemos: "Estamos abiertos al diálogo con PSOE y Unidas Podemos. Este Gobierno debería dar solución a los problemas de encaje territorial". "Estamos abiertos al diálogo con PSOE y Unidas Podemos. Este Gobierno debería dar solución a los problemas de encaje territorial". https://twitter.com/24h_tve/status/1194295781227806720 12/11/2019 17:50

EL PAÍS Laura Borràs, portavoz de JxCat en el Congreso, rechaza apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez: "Mientras haya presos, exiliados, represaliados y no se pueda hablar del derecho de autodeterminación, nosotros no investiremos a Pedro Sánchez. Si se sigue creyendo que es un problema de convivencia, no se resolverá el problema político entre Cataluña y el Estado". https://twitter.com/JuntsXCat/status/1194294385699102721 12/11/2019 17:46

EL PAÍS "Gracias a toda la gente que no ha parado de empujar para hacer posible este preacuerdo. Toca trabajar para poner en marcha, con urgencia, políticas que ayuden a mejorar la vida de la gente. Para eso nacimos. Sí se puede. " https://twitter.com/ahorapodemos/status/1194289929372745731 12/11/2019 17:45

EL PAÍS Joan Ribó (Compromís), alcalde de Valencia: "¡Ya era hora! Después de unas nuevas elecciones y que hayan subido a más de 50 los diputados ultras en el Congreso... al menos es una buena noticia que por fin tengamos un Gobierno de progreso en España. Joan Baldoví [diputado de Compromís en el Congreso] hará frente a la extrema derecha y defenderá adecuadamente los intereses de Valencia". https://twitter.com/joanribo/status/1194289363171074049 12/11/2019 17:36

EL PAÍS Los partidos pequeños muestran su disposición a apoyar el pacto de Sánchez e Iglesias Más País, que contará con tres diputados en el Congreso, ha sido el partido que mejor ha recibido la coalición 12/11/2019 17:31

EL PAÍS El acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en imágenes El presidente del Gobierno en funciones y el líder de Unidas Podemos han llegado a un pacto para formar un Gobierno de coalición tras las elecciones generales del 10-N. 12/11/2019 17:29

EL PAÍS Según el PP, el anuncio entre PSOE e Unidas Podemos del acuerdo ha hecho caer las Bolsas https://twitter.com/TeoGarciaEgea/status/1194283082624520192 12/11/2019 17:01

EL PAÍS Sánchez necesitará la abstención de algún grupo independentista Pedro Sánchez necesitará cuadrar un complejo rompecabezas para lograr los apoyos que le aseguren la investidura como presidente del Gobierno en el Congreso, el más fragmentado de la democracia. La suma del PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que han anunciado este martes un preacuerdo para formar un Ejecutivo de coalición, suma 155 diputados (diez menos de los que lograron en abril, cuando les fue imposible alcanzar un pacto). 12/11/2019 16:55

EL PAÍS Lea el acuerdo de Gobierno de coalición que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias La creación de empleo, garantizar la convivencia en Cataluña o revertir la despoblación, entre los temas que aborda el documento 12/11/2019 16:47

EL PAÍS Inés Arrimadas: "Aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique" https://twitter.com/InesArrimadas/status/1194278130971742208 12/11/2019 16:40

EL PAÍS José Manuel Villegas, quien tiene en estos momentos las riendas de Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera, califica el pacto de Gobierno de "nefasto". quien tiene en estos momentos las riendas de Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera, califica el pacto de Gobierno de "nefasto". https://twitter.com/CiudadanoVille/status/1194277978949197824 12/11/2019 16:39

EL PAÍS Laura Borràs (Junts per Catalunya) cree que con el acuerdo entre el PSOE y UP los comunes “compran el relato de la derecha”. “Mientras haya presos, exiliados y no se asuma el derecho a la autodeterminación no se podrá investir o permitir que se invista a Pedro Sánchez”, ha dicho Borràs, quien asegura que no han recibido ninguna llamada ni de PSOE ni de Podemos. Para Borràs es especialemente problemático el punto 9 del acuerdo suscrito entre Sánchez e Iglesias, en el que se habla "de garantizar la convivencia en Cataluña". "Unidas Podemos toma el relevo de Ciudadanos y asume la tesis del conflicto de convivencia, cuando hasta ahora había defendido que era un problema político", ha dicho la diputada. Informa Camilo S. Baquero. 12/11/2019 16:37

EL PAÍS Pablo Casado: "Sánchez tiene que irse. Un Gobierno radical es lo último que necesita España". http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191112153916898 12/11/2019 16:35

EL PAÍS Iglesias, sobre el pacto de Gobierno de coalición: "Es tiempo de dejar atrás los reproches" http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191112145515387 12/11/2019 16:34

EL PAÍS Sánchez sobre el acuerdo con Iglesias: “Va a ser un Gobierno rotundamente progresista”. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191112143546678 12/11/2019 16:33

EL PAÍS El pacto del PSOE con Podemos libera a Casado de la presión para abstenerse Álvarez de Toledo propone un gobierno de concentración con el PSOE y Ciudadanos. Por Natalia Junquera. El líder del PP, Pablo Casado, el secretario general, Teodoro García Egea y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, este martes. Foto de J.J. Guillén. 12/11/2019 16:31

EL PAÍS Teruel Existe (TE) celebra que “empiece a atisbarse” el desbloqueo. La plataforma de electores muestra su satisfacción por que uno de los puntos del preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sea revertir la despoblación y dar apoyo a la España vaciada. A falta de conocer los detalles del mismo, TE evita pronunciarse sobre el sentido de su voto y ha confirmado a EL PAÍS que ningún partido se ha puesto en contacto con ellos para entablar negociaciones. Tras una campaña en la que reiteraron que no tenían preferencias entre la izquierda y la derecha y facilitarían el desbloqueo de la situación política, Teruel Existe ganó las elecciones en la provincia turolense con un 26,8% de los votos y un escaño. Informa Marcos Lema. 12/11/2019 16:17

EL PAÍS Álvarez de Toledo defiende un "Gobierno de Concentración Nacional". Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, propone un "Gobierno de concentración constitucional" con PP, PSOE y Ciudadanos. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, propone un "Gobierno de concentración constitucional" con PP, PSOE y Ciudadanos. https://twitter.com/cayetanaAT/status/1194270831020564482 12/11/2019 16:14

EL PAÍS Apoyo con condiciones del BNG. El Bloque Nacionalista Galego (BNG), que vuelve al Congreso con un diputado tras cuatro años de ausencia, ya mostró en la noche electoral su voluntad de “colaborar para que haya un Gobierno de progreso” pero bajo ciertas condiciones. Tras conocer el preacuerdo de este martes, la formación nacionalista se ha reafirmado en esa intención ante la investidura. “Somos favorables a que haya un desbloqueo en la situación del Estado, a dialogar para que se pueda producir un Gobierno de progreso, pero el voto del BNG va a estar condicionado a que haya un compromiso claro con una agenda gallega”, ha advertido la líder del partido, Ana Pontón, minutos después de la comparecencia de Sánchez e Iglesias. Pontón ha calificado el preacuerdo de “documento vago y de generalidades” y ha criticado la repetición de las elecciones pese a que ha permitido su regreso a las Cortes. “Se confirma que si no fue posible en abril fue por irresponsabilidad de estas fuerzas políticas”, ha censurado. “Las elecciones solo han servido para ponerle una alfombra roja a la extrema derecha”. Informa Sonia Vizoso. 12/11/2019 15:46

EL PAÍS Pablo Iglesias agradece los apoyos recibidos. https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/1194263636333731840 12/11/2019 15:43

EL PAÍS 48 horas para cerrar un acuerdo de coalición. https://twitter.com/el_pais/status/1194263579291275265 12/11/2019 15:40

EL PAÍS "Las cosas importantes no salen a la primera", escribe enTwitter Podemos. https://twitter.com/ahorapodemos/status/1194262066468728833 12/11/2019 15:37

EL PAÍS Pedro Sánchez abre una ronda con el resto de grupos parlamentarios para construir una "mayoría parlamentaria estable y sostenida". para construir una "mayoría parlamentaria estable y sostenida". https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1194260585149583361 12/11/2019 15:31

EL PAÍS La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, ha sido una de las personas que han participado en la negociación del acuerdo con Unidas Podemos. https://twitter.com/Adrilastra/status/1194260027726532609/photo/2 12/11/2019 15:28

EL PAÍS Coalición Canaria se ha abierto a facilitar una posible investidura de Sánchez, aunque en la anterior legislatura se mostraron muy en contra de un Ejecutivo en el que entrara Podemos. El secretario general de la formación, José Miguel Barragán, ha asegurado que son partidarios de "escuchar primero y después fijar posición" y que podrían favorecer la investidura si en el acuerdo de Gobierno se contempla la "agenda canaria", informa Pedro Murillo. 12/11/2019 15:26

EL PAÍS Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) considera que la oferta de abstención de la pasada legislatura ha caducado. Fuentes de ERC han señalado que ya no es válida la oferta de la pasada legislatura que preveía abstención sin condiciones si había pacto PSOE-Unidas Podemos. "Esto caducó y la aritmética ahora es diferente", defienden."Queremos que alguien nos llame y poder hablar de todo sin ninguna renuncia de entrada". Las mismas fuentes precisan que el escenario de adelanto electoral que se dibuja en Cataluña obliga a que cualquier acuerdo para la investidura tenga resultados "tangibles". Informa Miquel Noguer. 12/11/2019 15:23

EL PAÍS Comunicado de Ciudadanos ante el acuerdo de Gobierno: "Apelamos a la responsabilidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Ciudadanos basado en pactos de Estado buenos para nuestro país. Ciudadanos no puede apoyar que Sánchez y Podemos lleven las riendas del Gobierno de España. Es nefasto y contrario a los intereses de la mayoría de españoles". Informa Elsa G. de Blas. https://twitter.com/ElsaGarciad/status/1194259609462161409 12/11/2019 15:22

EL PAÍS Críticas al acuerdo de Gobierno de coalición desde las filas de Junts per Catalunya. "El Pedro Sánchez que no podía dormir tranquilo por culpa del Pablo Iglesias ahora se ve que dormirán cada día juntos en La Moncloa". "El Pedro Sánchez que no podía dormir tranquilo por culpa del Pablo Iglesias ahora se ve que dormirán cada día juntos en La Moncloa". https://twitter.com/albertbatet/status/1194250852904644608?s=12 12/11/2019 15:16

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Lo que hace falta es que la derecha y la izquierda caminen en paralelo y en la misma dirección. Pero esto se rompió en 2003 con el Pacto del Tinell. Ahora Sánchez ha dejado claro que ha preferido a la radicalidad de izquierda en lugar de llegar a acuerdos de Estado con el PP, que es la fuerza principal de centroderecha y que va a ejercer la responsabilidad de los 88 escaños que nos ha dado las urnas con absoluta firmeza, patriotismo y responsabilidad". 12/11/2019 15:14

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Pedro Sánchez perdió el referéndum al que se sometió. Pedro Sánchez ha recibido una moción de censura de los españoles. Perdió tres escaños, lo cual es poco para los 800.000 votos que ha perdido". 12/11/2019 15:13

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Si Sánchez está en disposición de formar Gobierno es porque nuestra propuesta de España Suma no salió adelante. Contando los votos solo con PP y Ciudadanos habría tenido 118 escaños. 800.000 votos de Ciudadanos y 350.000 de Vox no han tenido representación. La apelación que hicimos a no dividir el voto se vuelve a cumplir. Solo habrá una alternativa si nos unimos". 12/11/2019 15:13

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Nosotros tenemos que decir que esto es muy preocupante, Sánchez ha elegido y nosotros tenemos que enarbolar la oposición y decir que si este acuerdo no va bien, el PP está con los españoles para representar una alternativa de futuro alejado de los extremismos, los independentistas y los radicales de Podemos". 12/11/2019 15:11

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Sánchez ha elegido. A nosotros ni nos ha llamado. Dice ahora que va a llamar. Es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el PP". 12/11/2019 15:10

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Nosotros no vamos a ser partícipes de un Gobierno que él llama progresista, es decir, de izquierda radical, y en connivencia con la Generalitat de Cataluña que está instalada en la ilegalidad. Nosotros estaremos a la altura de las circunstancias" 12/11/2019 15:10

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Sánchez tenía que asumir responsabilidades. Es urgente que el PSOE histórico vuelva. Es importante que Sánchez se vaya porque es el tapón, pero también que el PSOE sensato vuelva. Es a él a quien debe exigirle la opinión pública que salga del laberinto en el que él mismo se ha metido. Nuestro proyecto es incompatible con el programa de Sánchez. No vamos a ser partícipes de una investidura ante su anunciada propuesta de lo que él llama un Gobierno progresista". 12/11/2019 15:09

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP: "Creo que la propia naturaleza de Sánchez es esta, al final acabar pactando con quien basa toda su carrera política, con quienes intentó pactar en 2015 y 2016, con quien hizo la moción de censura para echar al Gobierno del PP y con quien intentó tras el 28-A". 12/11/2019 15:08

EL PAÍS Pablo Casado, presidente del PP, comparece en la sede su partido: "Hemos conocido la noticia que muchos españoles temían. Pedro Sánchez anuncia un acuerdo y ha ofrecido la vicepresidencia a Iglesias para formar un Gobierno radical, que es lo contrario que necesita España. Para este viaje no hacían falta alforjas, no estar seis meses sometidos a una negociación surrealista, con tensiones territoriales y problemas en el empleo". 12/11/2019 15:05

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones: “El nuevo Gobierno será estable y rotundamente progresista”. https://twitter.com/PSOE/status/1194254012020903937 12/11/2019 15:03

EL PAÍS Ada Colau, alcaldesa de Barcelona: "Por fin, sentido común. Frente al avance de los discursos de odio y la extrema derecha, era una obligación llegar a un acuerdo de gobierno progresista. Para hacer políticas sociales urgentes y empezar una nueva etapa de diálogo". https://twitter.com/AdaColau/status/1194245173498327041 12/11/2019 15:00

EL PAÍS El presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que no entiende "en qué han cambiado" Sánchez e Iglesias para pactar "si siguen siendo los mismos". Revilla, que ha conocido la noticia tras la llamada de EL PAÍS, ha comparado la reacción que tendrá su partido con los cocidos montañeses: "Hay que madurar y digerir este acuerdo, hacen falta 24 horas de digestión". El presidente cántabro ha añadido que "habrá que revisar el acuerdo con el VAR [sistema de videoarbitraje] y ver repetida la jugada y las caras" antes de emitir su apoyo o rechazo al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Informa Juan Navarro. 12/11/2019 14:57

EL PAÍS Este es el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos. https://twitter.com/PSOE/status/1194248616627580929 12/11/2019 14:53

EL PAÍS Reunión del comité ejecutivo del PP. Cayetana Álvarez de Toledo ha propuesto en el comité ejecutivo del PP, que continúa, a puerta cerrada, un Gobierno de concentración PP, Ciudadanos y PSOE. Según fuentes presentes en la reunión lo hizo antes de que se conocieran los detalles del acuerdo entre el PSOE y Podemos, y no se ha debatido en las intervenciones posteriores. Informa Natalia Junquera. 12/11/2019 14:53

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox): "El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional". https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1194248689012936705 12/11/2019 14:51

EL PAÍS Sánchez sobre el acuerdo con Iglesias: “Va a ser un Gobierno rotundamente progresista” http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191112143546678 12/11/2019 14:41

EL PAÍS El abrazo de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. https://twitter.com/el_pais/status/1194247508454543360 12/11/2019 14:38

EL PAÍS Preacuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición La creación de empleo, garantizar la convivencia en Cataluña, o revertir la despoblación, entre los temas que aborda el documento. 12/11/2019 14:37

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones: "Este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida. El PSOE abrirá una ronda de contactos para conseguirla. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino que es el que estamos empezando a recorrer hoy el PSOE y Unidas Podemos. Quiero agradecerles a UP y a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Es un proyecto ilusionante que va a trabajar por el progreso de España y de los que más lo necesitan. Gracias y enhorabuena". 12/11/2019 14:34

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones: "Es un acuerdo para cuatro años, es un acuerdo de legislatura". 12/11/2019 14:33

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones: "Ustedes saben que el acuerdo que hoy presentamos no fue posible en las anteriores elecciones, aunque estuvimos cerca de lograrlo. Somos conscientes de la decepción que supuso entre los votantes progresistas y también entre los ciudadanos que querían un Gobierno y superar la situación de bloqueo. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener en los últimos meses. El compromiso del PSOE es lograr un Gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro Gobierno y no me voy a extender en ello, porque tendrán el contenido. Este Gobierno va a ser uno rotundamente progresista, porque estará integrado por fuerzas progresistas y sobre todo porque va a trabajar por el progreso de España y de todos los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del Gobierno será el odio y la confrontación entre los españoles". 12/11/2019 14:32

EL PAÍS Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos: "Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un Gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Es un verdadero honor poder trabajar desde el Gobierno para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este Gobierno. Vamos a buscar el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar la investidura y la legislatura. En las próximas semanas, trabajaremos todos los detalles sobre el programa y estructura de Gobierno, que se conocerá después de la investidura. Pedimos calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo. Gracias a la sociedad civil y a los colectivos sociales por su trabajo. Para nosotros, son ejemplo". 12/11/2019 14:30

EL PAÍS Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos: "Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria que se ha producido con tanta premura. Como dije en la noche electoral tras conocerse los resultados de las elecciones, lo que en abril era una oportunidad histórica se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy junto a Pedro Sánchez que hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes ya conocen para conformar un Gobierno de coalición progresista en España que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un Gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha". 12/11/2019 14:29

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firman el documento que recoge el acuerdo. 12/11/2019 14:28

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones: "Gracias por acompañarnos a Pablo y a mí en esta ilusionante e importante firma que vamos a hacer del acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones. El compromiso era propiciar una propuesta para desbloquear la situación en España, la situación lleva mucho tiempo bloqueada en España. Vamos a proceder a la firma del documento". 12/11/2019 14:27

EL PAÍS Texto del acuerdo entre PSOE y Podemos | Son 10 los ejes prioritarios de actuación del Gobierno progresista de coalición. El primero, "consolidar el crecimiento y la creación de empleo". 12/11/2019 14:24

EL PAÍS Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, confirma el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. https://twitter.com/agarzon/status/1194238419444125696 12/11/2019 14:09

EL PAÍS El PNV ya ha ofrecido su apoyo a Pedro Sánchez. https://twitter.com/Boulevardeitb/status/1194186661548171264 12/11/2019 14:03

EL PAÍS Sánchez e Iglesias alcanzan un acuerdo para formar un Gobierno de coalición, que sitúa al líder de Podemos como vicepresidente. 12/11/2019 13:59

EL PAÍS Íñigo Errejón aplaude el preacuerdo. El líder de Más País, Íñigo Errejón, aplaude el preacuerdo. Su partido votará afirmativamente en una investidura de Pedro Sánchez. https://twitter.com/ierrejon/status/1194235739195740160 12/11/2019 13:54

EL PAÍS Preacuerdo para un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Tras el pacto con Podemos habrá contactos con otras fuerzas políticas que apoyaron el pasado año la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Sánchez a La Moncloa, según fuentes socialistas. Esta misma mañana, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado partidario de recuperar el bloque de aliados de la moción, que incluiría a los independentistas catalanes. Informan Carlos E. Cué y José Marcos. 12/11/2019 13:48

EL PAÍS Preacuerdo para un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Lo que fue imposible durante seis meses se ha desbloqueado en menos de 48 horas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han alcanzado un preacuerdo para formar un Gobierno de coalición, según fuentes socialistas. Los contactos entre los líderes de PSOE y Unidas Podemos comenzaron en la noche del pasado lunes con la máxima discreción. Solo al final de esta mañana, cuando el preacuerdo ya estaba encaminado, los socialistas divulgaron un comunicado para anunciar la reunión entre Sánchez e Iglesias. Informan Carlos E. Cué y José Marcos. 12/11/2019 13:47

EL PAÍS Pablo Casado ha informado a los barones del PP del preacuerdo entre el PSOE y Podemos durante la reunión del comité ejecutivo nacional, que aún continúa. Ese anuncio ha aparcado el debate sobre la estrategia a seguir por el PP y los posibles escenarios. Hasta el momento, solo el exministro de Exteriores José Manuel Garcia Margallo había apostado por una gran coalición de constitucionalistas. Fuentes del PP señalan que el preacuerdo entre Sánchez e Iglesias les libera de la presión y que ejercerán una oposición responsable. El PP, insisten, es “la única alternativa” a Sánchez. Informa Natalia Junquera. 12/11/2019 13:42

EL PAÍS Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hablaron anoche y los dos cerraron el preacuerdo. En las conversaciones han estado presentes también Adriana Lastra e Irene Montero, según fuentes de la negociación. 12/11/2019 13:42

EL PAÍS El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, alcanzan un preacuerdo tras las elecciones generales, según han confirmado fuentes cercanas a la negociación. 12/11/2019 13:30

EL PAÍS El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tienen previsto reunirse a las 13.45 en el Congreso de los diputados, informan fuentes socialistas. Posteriormente, comparecerán ante los medios de comunicación. 12/11/2019 13:26

EL PAÍS El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, comparecerán en breve en el Congreso de los diputados, según fuentes socialistas. 12/11/2019 13:18

EL PAÍS Susana Díaz pide compromiso con España permitiendo un gobierno liderado por Sánchez. La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reclamado al resto de partidos políticos que faciliten la formación de un gobierno liderado por el candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, toda vez que ha rechazado "subastas" en las negociaciones y pide a los dirigentes de otras formaciones "compromiso" con el país, que "ha hablado con claridad" en las elecciones generales de este pasado domingo. En una entrevista en Telecinco, la líder andaluza del PSOE ha defendido que ahora es momento de facilitar que haya un gobierno "y luego que cada uno ejerza su labor de oposición" pues "no tiene sentido que se utilice el voto de la gente para bloquear". (EP) 12/11/2019 12:57

EL PAÍS Cura de humildad tras la repetición electoral. https://twitter.com/el_pais/status/1194215765181812738 12/11/2019 12:40

EL PAÍS Pedro Sánchez asumirá personalmente las negociaciones con otros partidos. https://twitter.com/jmarcos78/status/1194208323421327362 12/11/2019 12:15

EL PAÍS "Vamos a trabajar por la gobernabilidad de este país, en el menor tiempo posible", dice el PSOE en Twitter. https://twitter.com/PSOE/status/1194206735323537413 12/11/2019 11:58

EL PAÍS Marcos de Quinto (Ciudadanos) seguirá en la política activa. https://twitter.com/MarcosdeQuinto/status/1194167694947434496 12/11/2019 11:55

EL PAÍS Valls dice que "el mejor mensaje" de Ciudadanos sería facilitar la investidura de Sánchez. El exprimer ministro francés y concejal en Barcelona, Manuel Valls, ha manifestado este martes que todavía hay "talento" en Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera y ha citado a Inés Arrimadas y Luis Garicano y que "el mejor mensaje" que podría dar para su reconstrucción sería facilitar la investidura de Pedro Sánchez. "Fueron muy importantes en Cataluña para dar cara al nacionalismo cuando mucha gente no lo hacía. Les toca a ellos reconstruir el partido", ha asegurado hablando en términos generales de la formación. Considera que la tarea "será difícil", aunque ha deseado suerte al partido. (EP) 12/11/2019 11:26

EL PAÍS Vox responde a Rosalía: "Solo los millonarios pueden permitirse no tener patria". Vox y la cantante catalana Rosalía se han enzarzado en las redes sociales tras las elecciones generales del pasado domingo: después de que la artista afirmara "Fuck vox" ("Que le jodan a Vox") tras conocerse los resultados, el partido liderado por Santiago Abascal ha respondido: "Solo los millonarios pueden permitirse el lujo de no tener patria". https://twitter.com/vox_es/status/1194176024109600771/photo/1 12/11/2019 11:23

EL PAÍS El voto en las elecciones generales, calle a calle. https://twitter.com/el_pais/status/1194181790086377473 12/11/2019 10:25

EL PAÍS PNV cree que Sánchez debe intentar la investidura con las fuerzas de la moción de censura. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que, si bien los resultados de las elecciones de este domingo son "endiablados", ofrecen "en el fondo las mismas posibilidades" que en las del 28 de abril, por lo que ha considerado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "debería intentarlo" con las fuerzas que apoyaron la moción de censura y posibilitaron que "llegara a La Moncloa". "Es la vía más directa y más coherente", ha opinado el presidente del PNV en una entrevista concedida a Radio Euskadi. Tras reiterar la voluntad de su partido de "no entorpecer si hay alguna operación en marcha" para conformar Gobierno, ha esperado que no haya unas terceras elecciones y ha apuntado, en este sentido, que "se dan las condiciones para hacer un acuerdo", si bien "hace falta valentía política". "No podemos volver a pasar la pelota a la gente otra vez porque ya ha dado el veredicto dos veces", ha añadido Ortuzar. (EP) 12/11/2019 10:12

EL PAÍS Repercusiones del abandono de Albert Rivera en los pactos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. https://twitter.com/el_pais_madrid/status/1194165682738487296 12/11/2019 09:41

EL PAÍS El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también apoya que Inés Arrimadas asuma la presidencia de Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1194172071196155905 12/11/2019 09:39

EL PAÍS Garicano asegura que Ciudadanos "tiene futuro sin Rivera". El líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, ha señalado que Ciudadanos es un partido que 'tiene futuro sin Albert Rivera', después de que anunciara su marcha tras el batacazo electoral. "No solo tiene futuro, sino Ciudadanos es más importante que nunca y estoy seguro de que volverá", ha señalado Garicano en una entrevista en RNE. Sobre la sucesión al frente del partido, ha apuntado a la figura de Inés Arrimadas y ha valorado que la portavoz parlamentaria podría unificar la formación porque todo el mundo respeta su "talla y liderazgo". "Sería la persona ideal", ha admitido. "Sería la solución a una sucesión ordenada", ha calificado, sobre la posibilidad de que Arrimadas se postule como única candidata frente a un escenario en el que pueda haber más candidaturas. (EP) 12/11/2019 09:35

EL PAÍS Torra dice que valorarán abstención a Sánchez si hay diálogo sin condiciones. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha subrayado que JxCat estudiará una posible abstención al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en la sesión de investidura si se establece un diálogo "serio" en el que se pueda hablar "de todo, sin condiciones", incluido el derecho a la autodeterminación. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra ha sido preguntado por si JxCat podría moverse de su anterior no a Pedro Sánchez a la abstención, en el caso de que el líder del PSOE llegara a un acuerdo con Unidas Podemos y Más País. "Si es a cambio de nada, por supuesto que no", ha remarcado el presidente catalán, que en todo caso ha añadido que si se abriera un diálogo "serio" en el que se pudiera "hablar de todo sin condiciones", incluido "el derecho a la autodeterminación", su formación lo "estudiará y decidirá", ha añadido. En todo caso, ha remarcado que debería ser un diálogo serio y no solo "hacerse fotos": "Basta, la ciudadanía no quiere que nos hagamos más fotos", ha añadido. (Efe) 12/11/2019 09:29

EL PAÍS Abascal asegura que no atacará al PP por pactar con el PSOE el desbloqueo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que no atacarán al PP por pactar con el PSOE el desbloqueo del país y ha advertido de que una coalición entre las izquierdas sería nefasta para España. En una entrevista en la Cope, ha recalcado que es posible otra alternativa al pacto de izquierdas, lo que en Vox denominan el frente popular, y ha apuntado a un acuerdo entre socialistas y populares, "si el PSOE es capaz de moderarse". "Nosotros no vamos a atacar a otros partidos que desbloqueen la situación en España", ha prometido, tras lo que ha insistido en que Vox está en una posición "muy diferente" del PSOE como para "ni siquiera" abstenerse en una investidura. Ha asegurado que no van a "dar sorpresas" y que cumplirán con lo prometido durante la campaña de no apoyar ningún gobierno del PSOE, que además ha vuelto a excluir a Vox de los contactos para tratar de sacar adelante un gobierno. Ante este nuevo cordón sanitario, Abascal cree que se entiende que no sólo cumplan con su promesa electoral, sino también que Vox no tiene otra opción que votar en contra. "Vamos a estar en una clara oposición, pero entendemos que otros puedan desbloquear la situación", ha resumido. (Efe) 12/11/2019 09:24

EL PAÍS Juan Marín señala a Arrimadas como relevo de Rivera al frente de Ciudadanos. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos (Cs) en esta comunidad, Juan Marín, ha señalado este martes "sin lugar a dudas" a la hasta ahora portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, como "la única persona que puede liderar a partir de ahora este proyecto político" tras la dimisión de Albert Rivera. Marín ha asegurado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que también ha sonado como posible relevo de Rivera, es un "magnífico compañero", pero ha defendido con claridad que Arrimadas "representa todos los valores, los principios, la fortaleza y la valentía que tiene esta fuerza política de ser capaz de ocupar un espacio entre la derecha y la izquierda en este país y además defendiendo de la forma que ella sabe hacer la igualdad de todos los españoles". (EP) 12/11/2019 09:21

EL PAÍS Sánchez y Casado besándose. Una imagen de Pedro Sánchez y Pablo Casado besándose apasionadamente ha aparecido esta madrugada en Barcelona junto al Palacio de la Generalitat. La ocurrencia está hecha con “técnica mixta de spray y acrílico” y es obra del artista urbano TvBoy de raíces italianas y residente en Barcelona. En la obra, detrás de los dos mandatarios besándose, hay un corazón mitad azul mitad rojo con el puño del logotipo del PSOE sujetando, en lugar de la tradicional rosa, el albatros (o gaviota según otros) que simboliza el PP. La obra lleva por título: PPSOE y el autor ha añadido una pequeña reflexión al mural “Nada une más que un enemigo en común”. El pasado mes de julio, horas antes de que Pedro Sánchez se sometiera a una investidura que resultó fallida, TBoy instaló, en el mismo lugar en la calle del Bisbe, una obra efímera en la que se besaban Sánchez y Pablo Iglesias. Informa Alfonso L. Congostrina. 12/11/2019 09:09

EL PAÍS El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este martes en una entrevista en la Cope que el papel de su partido en la legislatura que ahora comienza será ejercer la oposición. 12/11/2019 09:06

EL PAÍS Casado reúne este martes al Comité Ejecutivo del PP para fijar su estrategia. El presidente del PP, Pablo Casado, ha convocado este martes al Comité Ejecutivo del partido para fijar su estrategia ante los pasos que pueda ir dando el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales. El Comité Ejecutivo reúne a la plana mayor del partido, incluidos los presidentes autonómicos y regionales del PP, que este martes tendrán oportunidad de exponer su visión tras los comicios y analizar los resultados por comunidades. (EP) 12/11/2019 08:49

EL PAÍS EDITORIAL | Detener la espiral La obligación inmediata del nuevo Congreso es investir un Ejecutivo que permita la gobernabilidad del país Foto: Vista general del hemiciclo del Congreso del los Diputados. Uly Martín. 12/11/2019 08:45

EL PAÍS Asi ha visto Sciammarella a Albert Rivera en su despedida de la política. 12/11/2019 08:42

EL PAÍS La dimisión de Rivera abre la batalla sucesoria en Ciudadanos con Arrimadas en cabeza La portavoz parlamentaria cuenta de momento con los principales apoyos internos. Por Elsa G. de Blas. Imagen de Jaime Villanueva. 12/11/2019 08:12

EL PAÍS Cura de humildad para todos los protagonistas de la repetición electoral Con Rivera fuera de juego, Cs podría abstenerse mientras Sánchez e Iglesias están obligados a ser más flexibles para evitar una repetición electoral ahora sí inviable. Por Carlos E. Cué. Albert Rivera ,en la sede de Ciudadanos para anunciar su dimisión. Foto de Jaime Villanueva. 11/11/2019 22:30

EL PAÍS El PP: “Sánchez debe irse. No podemos hacerle presidente” Los populares se centran en desgastar al líder socialista. De momento las voces internas proclives a la abstención son pocas y poco influyentes. Por Natalia Junquera. Teodoro García Egea, secretario general del PP, el domingo, en la sede del partido. Foto de Samuel Sánchez. 11/11/2019 22:00

EL PAÍS Girauta anuncia que se retira: "Yo sin Rivera tampoco quiero estar en política". El exportavoz parlamentario de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha anunciado este lunes que se retira porque, según ha afirmado, no quiere "estar en política" sin el hasta hoy presidente de Ciudadanos Albert Rivera. "Se ha aplastado a un hombre bueno y yo no quiero estar ahí después de eso", ha apuntado Girauta en una entrevista en esRadio. (EP) 11/11/2019 21:14

EL PAÍS Villegas a Rivera: "Tus ideas, tus palabras y tu presencia han sido fundamentales para fortalecer el centro político. Gracias por permitirme acompañarte en esta aventura". https://twitter.com/CiudadanoVille/status/1193976020526874626 11/11/2019 20:40

EL PAÍS De Quinto a Rivera: "Un hombre valiente, íntegro y generoso". El exvicepresidente de Coca Cola en España, que se ha convertido en número uno al Congreso por Madrid tras la dimisión de Rivera, ha escrito un mensaje al ya exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. El exvicepresidente de Coca Cola en España, que se ha convertido en número uno al Congreso por Madrid tras la dimisión de Rivera, ha escrito un mensaje al ya exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. https://twitter.com/MarcosdeQuinto/status/1193959410009329665 11/11/2019 20:07

EL PAÍS Bruselas ve peligrar el papel de España en la UE por la inestabilidad política La Comisión Europea urge a formar un Gobierno lo más rápidamente posible. Por Bernardo de Miguel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la canciller alemana Angela Merkel en Bruselas. Foto de Emmanuel Dunand. 11/11/2019 19:56

EL PAÍS Entre el 28-A y el 10-N todo ha ido a peor. El Parlamento estará más fragmentado, más derechizado y más polarizado. Por Lluís Bassets. https://twitter.com/lbassets/status/1193961979863588865 11/11/2019 19:42

EL PAÍS Albert Rivera, el artificiero que acabó quemado El hasta ahora líder de Ciudadanos deja la política después de 13 años y tras numerosos giros ideológicos. Por Inés Santaeulalia u Elsa García de Blas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, este lunes. Foto de Rodrigo Jiménez. 11/11/2019 19:42

EL PAÍS Estos son los 52 diputados de Vox en el Congreso Las elecciones del 10-N han dado al partido de extrema derecha de Santiago Abascal 28 representantes más que el 28-A El líder de Vox, Santiago Abascal, en el centro, acompañado de Iván Espinosa de los Monteros (izquierda), Javier Ortega Smith (derecha) y Rocío Monasterio. Foto de Ricardo Rubio. 11/11/2019 19:22

EL PAÍS Borràs agradece los resultados electorales. Laura Borràs, portavoz de JuntsxCat en el Congreso, ha dado las gracias en Twitter por los resultados obtenidos en las elecciones de este domingo: "Gracias a todos por el esfuerzo y el compromiso. Gracias a toda la gente que desde cada territorio y cada rincón de Cataluña trabaja por el país. Os necesito a todos, nos necesitamos todos. Porque juntos, ganamos siempre. Gracias, gracias, gracias". https://twitter.com/LauraBorras/status/1193951978176561154 11/11/2019 19:10

EL PAÍS Picardo advierte a Sánchez del auge de Vox. El ministro principal de Gibraltar Fabian Picardo ha escrito una carta al líder socialista Pedro Sánchez para darle su enhorabuena por la victoria. Sin embargo, aprovecha también para advertir del riesgo del auge de Vox, “un partido que ha realizado declaraciones falsas y denigrantes sobre Gibraltar, también constituirá una preocupación para muchos”, ha señalado según un comunicado difundido por su Gobierno. Información de Jesús A. Cañas. 11/11/2019 18:45

EL PAÍS Torra vuelve a intentar sin éxito hablar por teléfono con Sánchez un día después del 10-N El presidente de la Generalitat trata de pedir al presidente del Gobierno en funciones por sexta vez restablecer el diálogo con Cataluña. Una información de Camilo S. Baquero. 11/11/2019 18:43

EL PAÍS Ximo Puig: "Tiene que haber un Gobierno". El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha considerado este lunes urgente desbloquear la política española. “Si no hay alternativa, hay que dejar gobernar al Partido Socialista, que es la fuerza más votada”, ha afirmado antes de presidir la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. Preguntado por los periodistas por si ve viable una coalición como la que no cuajó en verano, el barón socialista ha dicho: “Se van a mantener conversaciones con Podemos y otros grupos, y a través de ellas tiene que configurarse más pronto que tarde un Gobierno. La fórmula debe ser la que tenga más apoyos. Hay que ver cuál es, pero tiene que haber un Gobierno”. Informa Ignasi Zafra. 11/11/2019 18:37

EL PAÍS Carlos Carrizosa (Cs), sobre la dimisión de Albert Rivera: "Durante estos años has sido todo un ejemplo de generosidad, dignidad y valentía. Y hoy has vuelto a demostrar tu immensa honradez. Ha sido un gran honor estar a tu lado defendiendo la libertad y la igualdad. Gracias por todo y por tanto". https://twitter.com/carrizosacarlos/status/1193942308401635333 11/11/2019 18:34

EL PAÍS Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, sobre la dimisión de Albert Rivera: "Eres un orgullo y un referente para todo Cs. Esta es y será siempre tu casa. Gracias". https://twitter.com/InesArrimadas/status/1193942073646485505 11/11/2019 18:24

EL PAÍS Lorena Roldán, líder de Cs en Cataluña, sobre la dimisión de Albert Rivera: "Has sido un gran ejemplo para mí como político pero, sobre todo, como persona". https://twitter.com/Lroldansu/status/1193935913321152515 11/11/2019 17:59

EL PAÍS Gabriel Rufián, diputado de ERC, sobre la dimisión de Albert Rivera este lunes: "Rivera no deja la política hoy. La política le dejó a él hace años". https://twitter.com/gabrielrufian/status/1193862162260930560 11/11/2019 17:57

EL PAÍS El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha intentado, de nuevo, hablar telefónicamente con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sin éxito. Según fuentes de la Generalitat, le han respondido que Sánchez estaba reunido y no se podía poner. Información de Camilo S. Baquero. 11/11/2019 17:47

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "No sabemos qué va a pasar en Cataluña. Dependerá de si se constituye un frente popular de Sánchez con los separatistas o si hay una alianza del PSOE con PP y Cs. Pero el Estado tiene que utilizar todos sus instrumentos a su disposición y los medios antidisturbios que se necesiten. Es intolerable que hoy haya sido cortada la frontera. Y ante terceros países que se niegan a colaborar con España, habrá que hacer presiones, retirarnos de la euroorden y negarnos a extraditar a nadie a otros países hasta que haya correspondencia". 11/11/2019 17:33

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) sobre el fracaso de la ultraderecha en el País Vasco: "En el País Vasco no calan nuestros mensajes porque el PNV ha utilizado todos los instrumentos del poder, de la televisión pública vasca y de la educación. Pero tiempo al tiempo". 11/11/2019 17:30

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "El papel de Vox ha sido extraordinario para favorecer la unidad de España. Vox impulsó las primeras detenciones de los cabecillas de la revuelta en Cataluña". 11/11/2019 17:29

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "No le vamos a dar las gracias a Pedro Sánchez. Pero algo de lo que le podemos culpar a Sánchez porque es un gasto para todos los españoles ha sido aprovechado por Vox. Si nos llevan a unas terceras elecciones lo aprovecharemos de nuevo y con más fuerza". 11/11/2019 17:26

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Nosotros entenderemos la abstención del PP. Ellos han dicho que no lo harán para no dejar solo a Vox en la oposición". 11/11/2019 17:25

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) no va a cambiar sus pactos en Madrid o Andalucía: "Nosotros somos un partido responsable, no somos chantajistas. No vamos a subir el precio de nuestros apoyos allí donde facilitamos la gobernabilidad. No somos como el PNV o como lo fue CiU". 11/11/2019 17:22

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) sobre el veto a informadores, a preguntas de un periodista de El Mundo: "Hemos leído editoriales del Grupo Prisa donde se le decía que no se podía tratar a Vox como a otro partido, que debía haber un cordón sanitario. Nosotros vamos a defender a los votantes. No es un veto. Nosotros aceptamos la crítica, pero a veces hemos percibido que se ha sobrepasado la crítica legítima. Nosotros no vamos a dejar entrar a sedes a los medios que se dedican a destruir a Vox. No vamos a cambiar nuestra posición". 11/11/2019 17:20

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) sobre el éxito de su partido: "No tenemos elementos demoscópicos para saber si lo que pasa en Cataluña o la inmigración es lo más importante para el auge de Vox. Pero sí sabemos que detectamos problemas reales en España y estamos sabiendo conectar con la sociedad española". 11/11/2019 17:18

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) sobre la fuerza de su partido: "Estaremos muy atentos sobre las leyes que podremos recurrir. La fuerza tan importante que tenemos va a ser un dique de contención". 11/11/2019 17:17

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) sobre la dimisión de Rivera: "Respetamos los procesos internos de otros partidos políticos. Es verdad que el retroceso de Cs es muy importante. Creo que tiene que ver con las posiciones cambiantes. Pero quiero reconocer su defensa del patriotismo y la libertad de España". 11/11/2019 17:16

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Hasta que no respondamos a la emergencia nacional en Cataluña no podremos atender la emergencia social de nuestro país". 11/11/2019 17:14

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Aquí el único discurso del odio lo tiene el presidente del Gobierno". 11/11/2019 17:13

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Sobre la gobernabilidad, no es responsabilidad de Vox. Los españoles nos han votado para hacer oposición. Nosotros votaremos en contra de cualquier Gobierno del PSOE. No votaremos ni a favor ni nos abstendremos. La responsabilidad es de otros. Entenderemos que se pongan otros de acuerdo y que no disimulen, porque comparten políticas que nosotros criticamos". "Sobre la gobernabilidad, no es responsabilidad de Vox. Los españoles nos han votado para hacer oposición. Nosotros votaremos en contra de cualquier Gobierno del PSOE. No votaremos ni a favor ni nos abstendremos. La responsabilidad es de otros. Entenderemos que se pongan otros de acuerdo y que no disimulen, porque comparten políticas que nosotros criticamos". https://twitter.com/europapress/status/1193925609317117953 11/11/2019 17:13

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Queremos decir a los responsables de los medios de comunicación que les responsabilizamos de cualquier tipo de amenaza o agresión contra nuestras familias". 11/11/2019 17:12

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Hemos asistido a una criminalización de los votantes de Vox. Hemos escuchado al señor Tezanos decir que se ha blanqueado a Vox. El señor Tezanos contribuye a la demonización y criminalización de millones de españoles". 11/11/2019 17:11

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Hemos tenido la fortuna de poder participar en los debates electorales gracias a nuestra representación del 28-A". 11/11/2019 17:10

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Hay 3,6 millones de españoles que no están fabricando explosivos, que no están atacando el orden constitucional, que no cuestionan el sistema democrático. Representamos a trabajadores, familias, hombres y mujeres en busca del futuro, españoles que están preocupados por el bien común, gente buena y pacífica". 11/11/2019 17:09

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Somos un auténtico dique de contención frente al separatismo y la legislación autoritaria de los progres". https://twitter.com/europapress/status/1193923606268534784 11/11/2019 17:08

EL PAÍS Comparece Santiago Abascal (Vox) tras celebrar una reunión con su ejecutiva: "Estamos preocupados por lo que ocurre en La Jonquera por los que sintiéndose impunes han decidido cortar una carretera y estrangular una vez más la economía. Exigimos que se restituya la normalidad en Cataluña". 11/11/2019 17:06

EL PAÍS Bescansa reconoce que esperaba unos resultados mejores en Galicia. La cabeza de lista por A Coruña de Más País al Congreso, Carolina Bescansa, ha reconocido que aguardaba unos resultados mejores en Galicia, donde la plataforma de Íñigo Errejón ha quedado relegada a una posición residual al recibir 22.474 votos, el 1,53% del total de sufragios emitidos en la comunidad gallega. Bescansa, referente de Más País en Galicia, comunidad en la que solo presentaron candidatura por A Coruña y Pontevedra, ha comentado este lunes en declaraciones a los medios los resultados de las elecciones generales del domingo que, para la cofundadora de Podemos, "demuestran que fueron un error enorme"'. En la comunidad gallega, Más País quedó muy lejos de obtener representación, pese a que las primeras encuestas internas que barajaba el proyecto de Errejón apuntaban a la posibilidad de lograr un escaño por A Coruña, circunscripción por la que concurría Carolina Bescansa. Información de Europa Press. 11/11/2019 16:44

EL PAÍS El ultraderechista Hermanos de Italia celebra el resultado de Vox. El partido ultra Hermanos de Italia, que obtuvo un 6% en las últimas elecciones europeas, ha aplaudido el resultado obtenido por la extrema derecha de Vox en España. "Desde ayer, Vox es el tercer partido en España. Porque defiende la unidad nacional y se opone a lo que Santiago Abascal llamó la 'dictadura progre' que quiere destruir la identidad y la soberanía nacional. La batalla común continuará: ¡Juntos cambiaremos esta Europa!", ha publicado en la cuenta de Twitter el partido, junto a una foto de su líder, Giorgia Meloni, con Abascal. El partido ultra Hermanos de Italia, que obtuvo un 6% en las últimas elecciones europeas, ha aplaudido el resultado obtenido por la extrema derecha de Vox en España. "Desde ayer, Vox es el tercer partido en España. Porque defiende la unidad nacional y se opone a lo que Santiago Abascal llamó la 'dictadura progre' que quiere destruir la identidad y la soberanía nacional. La batalla común continuará: ¡Juntos cambiaremos esta Europa!", ha publicado en la cuenta de Twitter el partido, junto a una foto de su líder, Giorgia Meloni, con Abascal. https://twitter.com/FratellidItaIia/status/1193898123757858817 11/11/2019 15:54

EL PAÍS ERC insta a Sánchez a elegir entre “una solución democrática para Cataluña o más derecha” Junts per Catalunya pide al presidente en funciones que “sepa leer los resultados” e insiste en un gran grupo independentista. Lea aquí la crónica de Camilo S. Baquero y Blanca Cia. 11/11/2019 15:40

EL PAÍS Almeida no cree que la caída de Cs afecte a su Gobierno y llama a cumplir los pactos. El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, no cree que el mal resultado cosechado ayer por Ciudadanos en las elecciones generales, con 47 escaños menos, afecte a su Gobierno de coalición con Begoña Villacís (Cs) y ha llamado a cumplir los pactos programáticos. El regidor se ha comprometido este martes a obedecer los acuerdos que suscribió tanto con Ciudadanos como con Vox y, en una entrevista con la Cadena SER, ha argumentado que los madrileños pedirán "explicaciones" al que "se aparte de los acuerdos porque le puede convenir" electoralmente y ha abogado por seguir en la misma línea que hasta ahora. (EFE) 11/11/2019 14:49

EL PAÍS Otegi avisa que EH Bildu no apoyará a Sánchez si va a un modelo autoritario. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido este lunes de que "las cosas han cambiado" respecto a abril, por lo que no volverán a facilitar un Gobierno del PSOE si este partido "camina hacia un modelo de gobernanza autoritaria". Otegi ha analizado los resultados de las elecciones generales de ese domingo tras reunir en San Sebastián a la mesa política de EH Bildu, en la que participan los líderes de los partidos que conforman la coalición, Arkaitz Rodríguez (Sortu), Oscar Matute (Alternatiba) y Eba Blanco (EA). (EFE) 11/11/2019 14:45

EL PAÍS El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, invita a los partidos a una "abstención generalizada" para que Pedro Sánchez forme Gobierno. https://twitter.com/europapress_tv/status/1193850418348072960 11/11/2019 14:43

EL PAÍS Aguado expresa su gratitud a Rivera: "Gracias por tu entrega, por tu visión y por tu amor a España". Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en esta región, ha manifestado su agradecimiento a Albert Rivera por su trayectoria política. Hoy Rivera ya no es el presidente de Cs tras su dimisión por los malísimos resultados electorales de su partido. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en esta región, ha manifestado su agradecimiento a Albert Rivera por su trayectoria política. Hoy Rivera ya no es el presidente de Cs tras su dimisión por los malísimos resultados electorales de su partido. https://twitter.com/ignacioaguado/status/1193877546171076609 11/11/2019 14:42

EL PAÍS La carrera política de Albert Rivera, en imágenes El líder de Ciudadanos ha dimitido este lunes como presidente del partido y abandona la vida política tras el descalabro electoral. El dirigente ha estado al frente de la formación desde su fundación, hace 13 años. https://twitter.com/elpais_foto/status/1193885410444886016 11/11/2019 14:40

EL PAÍS El alcalde de Málaga plantea la abstención del PP para facilitar un Gobierno de Sánchez. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha planteado esta mañana una posible abstención del Partido Popular que facilite un Gobierno dirigido por Pedro Sánchez. “Espero que haya el máximo sentido de la responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas y que no se excluya ninguna de las opciones que sobre la mesa se puedan poner”, ha dicho el regidor, para añadir que no excluye “que el PP pueda abstenerse para facilitar con rapidez un Gobierno del PSOE”. Para ello solo pone una serie de condiciones “en materia económica y en materia de cohesión nacional”. Planteando también “diversas cuestiones en un tema tan importante como la educación, un tema clave para la España de hoy y de los próximos años”. De la Torre cree que los resultados de las elecciones “no permiten contemplar con facilidad un Gobierno estable” y, por ello, plantea la abstención “como una fórmula válida”. “Es una reflexión que debe hacerse”, ha insistido. “Creo que debemos superar la visión de lo que interesa a cada partido, que es lo que ha dominado la política española en los últimos años y ver lo que interesa a España”, ha añadido el regidor. El alcalde malagueño igualmente ha hablado de la posibilidad de una gran coalición entre el PSOE y el PP, una opción de la que “también se podría hablar en caso de que fuera necesario”. Sin embargo, ha dicho que, “de entrada”, plantearía una abstención de los populares. “Sé que esto no es muy habitual en nuestro país que se plantee, pero es sinceramente lo que pienso”, ha concluido De la Torre. En cuanto al crecimiento de la ultraderecha, cree que el auge de Vox en las elecciones de ayer tiene mucho que ver “con el escenario creado en Cataluña después de la sentencia y las situaciones de desorden público y de inquietud allí y en toda España”. Información de Nacho Sánchez. 11/11/2019 14:38

EL PAÍS Iceta: “Quien vote no a la propuesta de Sánchez estará votando con Vox” El líder del PSC solo descarta un Gobierno con el PP o un acuerdo con la extrema derecha. Por Pere Ríos 11/11/2019 14:36

EL PAÍS Podemos Andalucía pide pactos puntuales con el PSOE pero no un Gobierno de coalición. Podemos Andalucía vuelve a mantener la misma posición de cara a las negociaciones para una investidura de Pedro Sánchez: pactar acuerdos puntuales en materia politica, pero no entrar en el Gobierno. Así lo ha manifestado el secretario de Organización Política de la formación, Pablo Pérez Ganfornina, donde ha criticado al PSOE por haber dado una segunda oportunidad a la derecha con la repetición de las elecciones. En la comunidad, los de Pablo Iglesias han perdido tres diputados, pasando de nueve a seis. Información de Eva Saiz. 11/11/2019 14:19

EL PAÍS Francisco Igea, líder de Cs en Castilla y León, tras la dimisión de Albert Rivera: "Gracias por tanto". https://twitter.com/FranciscoIgea/status/1193865189839507456?s=20 11/11/2019 14:09

EL PAÍS Montilla no descarta unas terceras elecciones. El expresidente de la Generalitat José Montilla ha augurado este lunes una negociación "larga" entre las formaciones políticas antes de saber si será posible constituir Gobierno, y no ha descartado unas terceras elecciones: "Igual nos encontramos unas terceras elecciones en primavera", ha dicho. En una entrevista en Ràdio 4, al ser preguntado por si descarta una nueva repetición electoral en el Estado, ha respondido, "nadie las descarta". El expresidente catalán ha justificado esta reserva sobre la posibilidad de formar Gobierno por la fragmentación del mapa político y por las "actitudes cerradas" de algunas formaciones que no demuestran el "sentido de Estado" que reclaman "cuando gobiernan". Información de Efe. 11/11/2019 14:03