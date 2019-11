Reacciones tras las elecciones generales 10-N, en directo

EL PAÍS

Albert Rivera, tras anunciar su dimisión como líder de Ciudadanos y renunciar al acta de diputado: "Tercera decisión. Decía Obama: 'Si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable'. Efectivamente, me siento orgulloso del trabajo que he hecho por este país. Como moderado, me preocupa el país que hay que gobernar ahora. A los que tengan que tomar decisiones: suerte y mucho acierto. Que no se permita que este país vuelva a los rojos y azules. Al sectarismo. Es el momento de unir a los españoles".