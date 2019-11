Casado: “A Sánchez le interesaba la violencia en Cataluña”

Pablo Casado ha abandonado este domingo el tono e imagen de moderación que trataba de trasladar desde el batacazo electoral del pasado abril. Mientras las encuestas muestran una subida de intención de voto de Vox y también del PP, el presidente popular ha dicho durante un mitin en Madrid que a Pedro Sánchez le interesaba la violencia en Cataluña. Hay 300 policías heridos, uno de ellos en la UCI y cuatro personas han perdido un ojo en los disturbios.

"Ha forzado elecciones sabiendo que la sentencia del Supremo contra los líderes de la sedición iba a llegar antes del 14 de octubre. Lo sabía y ha hecho coincidir las elecciones porque pensaba que le interesaba que hubiera violencia esos días y él apareciera como el de la porra envuelto en la bandera", ha dicho Casado refiriéndose a un supuesto plan táctico del presidente en funciones. "Pero en cuanto las encuestas han empezado a estar en 120 [escaños, menos de los que tiene actualmente el PSOE], no vamos a molestar al PSC y a los independentistas por si necesitáramos otra vez sus apoyos".

El líder del PP ha "responsabilizado" directamente a Sánchez de cualquier incidente que ocurra este lunes en la entrega de los premios Princesa de Girona, así como en la jornada de reflexión y electoral, el próximo 10 de noviembre."Tener que ver al Rey ir a Cataluña con unas medidas de seguridad como si estuviera yendo a una zona en confrontación civil. ¿Qué pasa? ¿Que quieren lograr de verdad la vía eslovena? Fueron 70 muertos", ha dicho Casado. "Señor Sánchez, esto no es Burkina-Faso, no es Yemen, es España. Ponga orden de Cataluña de una vez. ¡Ya está bien! Deje de negociar con los independentistas. Y esto no es electoral, es que soy padre de dos hijos, amo a España y no puedo aguantar más un Gobierno que de forma soez se pliega a lo que piden los nacionalistas".

El candidato popular también ha asegurado durante su intervención, de 45 minutos, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado el plan "más ambicioso de España contra la polución", pese a que trató de revertir Madrid Central, y que "quien acabó con los desahucios fue Luis de Guindos", exministro de Economía. "Paró 55.000 con el código de buenas prácticas. No con demagogia y pancartas".