Última hora de Cataluña | Los CDR convocan una concentración en Barcelona a la vez que la marcha constitucionalista

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en La Sexta: "No he tenido problema en hablar por teléfono con Torra y otros representantes. Antes tiene que hacer algunas otras llamadas de tarifa urbana. Hablar con los líderes de los otros partidos. Tiene que reconocer que es un problema de convivencia. Se equivoca al pensar que Cataluña es una. Hay una Cataluña partida en dos. Torra tienen unas obligaciones. Debe hacer una condena rotunda a la violencia. No lo ha hecho a día de hoy, una semana después. No ha hecho una condena a la violencia, sino que ha señalado a los Mossos. Ha habido un ataque de violentos a la sociedad, y en medio se han puesto los cuerpos de seguridad. Necesitan el reconocimiento del presidente de la Generalitat. Torra tiene que reconocer a la otra parte de catalanes. He hablado con Iceta y me dice que lleva meses sin hablar con él. Esa Cataluña para Torra no existe".