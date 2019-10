Cada semana, Kiko Llaneras escribe sobre política con datos y una mirada analítica. Apúntate para recibir la newsletter en tu correo. Aquí tienes la de esta semana.

¡Buenos días! Hoy traigo las primeras estimaciones de escaños contando ya con Más País y la CUP. La principal clave no os sorprenderá: nada indica que formar Gobierno vaya a ser sencillo.

1. Cambios en las encuestas 📊

Esta semana hay un cambio de posición en el promedio de sondeos. El PSOE se mantiene primero (27,8% de votos), seguido de PP (21%) y Unidas Podemos (12,6%). Pero Vox se ha colocado cuarto (10,5%) por delante de Ciudadanos (9,9%) y Más País (4,6%).

Ciudadanos sigue bajando (y Vox subiendo). Las dos tendencias tienen varias semanas y son sólidas. Pero conviene ser cautos: la distancia entre Ciudadanos y Vox es tan pequeña que están virtualmente empatados a votos.

Las dos tendencias tienen varias semanas y son sólidas. Pero conviene ser cautos: la distancia entre Ciudadanos y Vox es tan pequeña que están virtualmente empatados a votos. Las tendencias de PSOE y PP parecen haberse frenado, pero sus votos podrían volver a moverse en los próximos días si la sentencia del ‘procés’ tiene consecuencias.

2. Predicción de escaños 🔮

A continuación tenéis nuestra primera estimación de escaños desde que Íñigo Errejón anunció que se presentaba a las elecciones. He esperado tres semanas porque hasta ahora había demasiadas incógnitas (no sabíamos ni donde se presentaba).

Las encuestas en escaños: El PSOE rondaría los 125 escaños, seguido de PP (96), Vox (33), UP (28) y Ciudadanos (21). Más País tendría unos 8 diputados, la CUP tendría 2 y el resto de fuerzas obtendrían resultados parecidos a los de abril.

Con ese resultado no habría mayorías fáciles. La suma de la derecha estaría lejos de los 176 diputados; un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos sería imposible y la suma de izquierdas necesitaría el apoyo de fuerzas independentistas.

PSOE, Unidas Podemos y Más País no alcanzan los 176 escaños con estos sondeos. No les valdría sumar a PNV, Coalición Canaria y el PRC, sino que necesitarían el apoyo de ERC, Bildu o Junts per Catalunya. Para sumar sin esos tres partidos, PSOE, UP y MP deberían batir sus sondeos en dos o tres puntos.

3. Vox puede ser tercero

Los sondeos más recientes colocan a Vox cuarto en votos, pero tercero en escaños. El partido tendría menos votos que Podemos, pero le superaría en número de diputados. La clave está en la distribución territorial de los apoyos de unos y otros.

Unidas Podemos tiene la peor conversión de votos a escaños. Imaginad que Vox, Cs y UP empatasen al 11% en votos. Según nuestro modelo, obtendrían 33, 27 y 24 escaños cada uno. A Podemos le penaliza ser débil en la España interior, donde: 1) los escaños se consiguen con menos votos, y 2) quedar cuarto o quinto puede dejarte sin representación.

El caso de las provincias de cinco escaños. En muchas provincias pequeñas es fundamental ser tercero para conseguir el quinto escaño. Vox es favorito para llevarse el último escaño en Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Valladolid y Albacete (esta última de cuatro escaños). Pero esos asientos están muy ajustados y un mejor resultado de Ciudadanos hace que cambien de manos, como en el ejemplo del gráfico anterior.

4. Metodología: Cómo funciona la estimación

⚠️ Aviso: lo que sigue son detalles técnicos sobre los cálculos del apartado anterior. Os los podéis saltar o leerlos en diagonal.

Un trozo del código del modelo.

La estimación de escaños consiste en tres pasos: 1) hacer un promedio de encuestas a nivel nacional, 2) distribuir esos votos sobre cada provincia, y 3) repartir sus escaños aplicando la fórmula D’Hondt. El proceso es similar al que usamos en abril, pero la aparición de Más País obliga a modificar el segundo paso. Lo normal para calcular los votos de cada partido en cada provincia es usar sus resultados en anteriores elecciones. Es sencillo y funciona bien (si un partido crece, es lógico pensar que crecerá más donde ya era más fuerte). Pero en esta ocasión hay una excepción y una complicación.

La excepción es la CUP. El partido no se presentó a las últimas elecciones generales y para distribuir sus votos por las cuatro provincias catalanas hemos usado las elecciones catalanas de 2017.

La complicación es Más País. El partido de Errejón solo se presenta en algunas provincias y eso añade dos dificultades: hay que decidir cómo distribuir sus votos (que es sencillo) y cómo penalizar al PSOE y Unidas Podemos solo en las provincias donde Más País va a concurrir.

Para distribuir los votos de Más País por provincias usamos los datos de transferencias desde el resto de partidos (igual que hicimos con Vox hace seis meses). Sabemos por encuestas que alrededor del 38% de los votantes de MP vienen del PSOE y el 42% de Unidas Podemos, así que es razonable asumir que al partido le irá mejor donde PSOE y Podemos son fuertes.

Pero queda un problema: los votos que PSOE y UP pierden en favor de Más País no salen de todas partes, sino que se concentran en ciertas provincias. No podemos reducir (o aumentar) linealmente los votos de PSOE y UP, sino que debemos penalizar sus números donde concurre Errejón. Una forma de hacer esto es calcular sus votos en cada provincia restándoles una parte (38% y 42%, respectivamente) de los votos que tenga allí Errejón.

5. Uniendo los puntos 🧶

+ Uno. Este lunes se concedió el Premio Nobel de Economía a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer “por su aproximación experimental al alivio de la pobreza global”. Es decir, por hacer experimentos con políticas públicas. | EL PAÍS

+ Dos. El premio me recordó esta lista de ocho artículos científicos que fueron rechazados antes de ganar el Nobel. Cuando un científico hace un hallazgo, lo describe en un manuscrito y lo envía a una revista científica para que ésta decida si merece la pena publicarlo. Lo divertido es que haya rechazos tan sonados como los de Enrico Fermi o Peter Higgs. | Science Alert

+ Tres. Mi rechazo favorito de es el de Murray Gell-Mann. Él quería titular su artículo como ‘Isotopic Spin and Curious Particles’ pero a los editores les parecía poco serio eso de ‘partículas curiosas’ y le obligaron a usar ‘partículas inestables’. Claramente a su pesar: “Fue la única frase suficientemente pomposa para los editores de Physical Review”, explicó años después.

+ Cuatro. Me gustó la anécdota porque he abogado durante años por usar un lenguaje simple y claro en la comunicación científica. Me recordó esto que tenía guardado: Consejos para escribir un artículo científico genial, por el novelista Cormac McCarthy. Si hay científicos o doctorandos entre los que leéis la newsletter, os lo recomiendo a todos. (Por cierto: ¡contadme sobre vuestra tesis!) | Nature

+ Cinco. La Carretera, la novela De McCarthy, es estupenda.

6. Unas aves random 🐦

Este video es alucinante. Es un halcón intentado cazar un grupo de estorninos, que deciden hacerse pasar por un ser gigante (?) o moverse caóticamente e impedir que el halcón fije un objetivo (?).

¿Cómo lo hacen? Los pájaros no están pensando en hacer lo que están haciendo, ni están coordinándose. Su movimiento es un ejemplo de complejidad emergente: cada pájaro está siguiendo unas reglas sencillas, pero del conjunto emerge un comportamiento complejo. Se ha demostrado con simulaciones que para crear estos patrones bastan reglas simples: alinéate con tus vecinos, evita las zonas donde sois demasiados y no te alejes del grupo.

El video lo compartió Patricia Fernández de Lis, que lo vio en Reddit. Allí hay un canal completo dedicado a las bandadas de pájaros.

