1. Los votos han empezado a moverse (para desgracia de Ciudadanos). El sondeo de 40dB. encuentra fugas significativas en el partido de Albert Rivera, que perdería casi uno de cada cuatro votantes en favor de Vox (6%), PP (10%) y PSOE (7%).

También hay flujos entre Podemos y PSOE, pero acaban en tablas: hay más o menos las mismas personas saltando de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias que haciendo el viaje contrario. Entonces, ¿por qué sube el PSOE? Los socialistas no tienen una fidelidad apabullante ni están súper movilizados, pero crecen porque son el partido que convierte más personas de otras orillas. Según el sondeo, hoy votarían al PSOE el 7% de los votantes de Podemos, el 7% de Ciudadanos y el 5% del PP.

2. La fidelidad es mayor en los extremos. Podemos y Vox son los partidos con más fieles y menos indecisos, mientras que los votantes de PSOE y Ciudadanos manifiestan más dudas. Pero eso es habitual. Son formaciones más centradas, con alternativas a derecha e izquierda, y sus simpatizantes tienen más opciones entre las que dudar. Por eso la indecisión es compatible con un buen resultado. Los problemas de Ciudadanos no están tanto en su baja fidelidad, que podría ser indecisión y resolverse a su favor, sino en las fugas que sufre hacia otros partidos.

3. Que los votantes de Podemos y Vox se declaren decididos puede ser un espejismo. El 75% dice que votará casi con “toda seguridad”, mientras que solo son tan rotundos el 61% del PSOE, el 61% PP y el 56% de Ciudadanos. Pero esa firmeza al hablar no garantiza una participación total para Podemos y Vox. En esas respuestas se mezclan dos cosas: la verdadera probabilidad que tiene una persona de votar y su temperamento. Todos tendemos al exceso de confianza, pero es posible que los votantes de Vox y Podemos lo hagan especialmente. Además, estos partidos —como el resto— pueden tener algunos votantes más cautos, que no contestan encuestas y que conocemos peor.

En 2016 tuvimos una demostración de que la abstención puede llegar por sorpresa. Entonces los simpatizantes de Podemos eran los más seguros de ir a votar antes de las elecciones generales de junio, pero al final votaron igual o menos que la media.

4. Los bloques de izquierda y derecha podrían igualarse. El nuevo sondeo no se aleja demasiado de nuestro promedio, pero sí introduce dos novedades: ve más fuerte al PP y equilibra los bloques de izquierda y derecha. Según 40dB., tanto la suma de PSOE y Podemos como la de PP, Cs y Vox rondarán el 44% o 45% de votos. La ventaja de la izquierda era más clara en los sondeos del verano, pero ya comenté que convocar elecciones podría reducirla.

5. Los datos del PP son especialmente buenos. Lo hemos ido viendo a lo largo del texto: los populares están bastante movilizados, tiene buenas cifras de fidelidad y suben seis o siete puntos en la estimación de voto de 40dB.

6. La responsabilidad de repetir las elecciones recae en el PSOE, aunque seguramente no importa. Los votantes reparten culpas entre todos los partidos, por eso es más interesante ver cuántos señalan al partido que votaron. En el PP solo un 26% cree que su partido tiene "bastante" o "mucha responsabilidad", frente al 43% en Ciudadanos y el 48% de Podemos. Pero son los socialistas los más autocríticos. El 65% de los votantes del PSOE —dos de cada tres— dicen que su partido es bastante o muy responsable de volver a votar. No obstante, viendo el resto de datos, no parece que esa atribución de responsabilidades vaya a ser muy importante en el devenir de estas elecciones.