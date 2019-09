Debate en Vox sobre la coalición con el PP y Cs para las provincias pequeñas y el Senado

Oficialmente, España Suma no suma y no se contempla. Pero el debate sobre la posibilidad de una coalición electoral entre PP, Ciudadanos y Vox en caso de repetición de las elecciones está abierto en la formación de extrema derecha. Se valora solo para algunas provincias —las más pequeñas, las que reparten menos diputados— y en el Senado. Es una posibilidad de gran relevancia política, porque de prosperar una alianza en la derecha, aunque fuera puntual, sería necesario ajustar las previsiones sobre las opciones de que la izquierda pudiera perder la mayoría, que ninguna encuesta da ahora como probable —pero todas prevén que la derecha concurra en tres listas diferenciadas—.

La liebre del debate interno en Vox la levantó este viernes el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien en una entrevista en Los Desayunos de TVE abrió la puerta a la coalición electoral que ha propuesto el PP en las provincias “que repartan menos escaños”. “Se podría hablar si la cosa fuera justa, razonable y sensata”, reflexionó Espinosa de los Monteros, uno de los cargos con más proyección del partido que lidera Santiago Abascal. El portavoz parlamentario rechazó esa coalición para el conjunto de España, porque Vox aporta “una serie de votantes que ni el PP ni Ciudadanos atraen, ni podrían atraer nunca”, señaló. Pero en sitios concretos sería algo a estudiar, reveló.

Sus palabras sorprendieron por el contraste con la negativa tajante a España Suma del líder del partido ultra. Santiago Abascal ha zanjado que España Suma es “una operación de propaganda” que “busca matar a Vox antes de que nazca”, sin dejar un solo resquicio al acuerdo. Tal era la discrepancia con el líder que Espinosa de los Monteros tuvo que rectificarse a sí mismo a lo largo de la mañana después de la declaración en TVE. A través de Twitter, se alineó con el jefe del partido: “Parece que esta mañana en TVE no he estado claro en el rechazo de Vox a la trampa de España Suma. Así que lo aclaro por aquí: España Suma es una operación de propaganda política a la que todavía algunos no tienen claro si invitarnos. Que no se molesten”.

La opción de una coalición puntual es vista con buenos ojos por algunos dirigentes de Vox, que apuntan que podría ser una realidad “si hay generosidad e inteligencia” de PP y Cs. Incluso la ven factible solo con el PP, en el caso de que los naranjas —reacios— quisieran entrar en el acuerdo.