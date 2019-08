EH Bildu recupera el Ayuntamiento de Huarte tras la renuncia de la alcaldesa socialista

En foto, Alfredo Arruiz, alcalde de Huarte, en una imagen de archivo. En vídeo, Álvarez de Toledo y Lastra sobre la situación navarra. FOTO: JESÚS DIGES (EFE) / VÍDEO: ATLAS

EH Bildu ha recuperado la alcaldía de Huarte, tres meses después de las elecciones y tras dimitir la socialista Amparo López, en un pleno que ha estado marcado por la polémica al no haber sido esta sustituida y ver los partidos de la derecha en la situación generada una "cesión" a la izquierda abertzale. El cabeza de lista de EH Bildu, Alfredo Arruiz, ha revalidado así el cargo que ya ejerció en la pasada legislatura, al contar con los votos a favor de su propia formación y de Geroa Bai, mientras que Navarra Suma ha apoyado al candidato del Grupo Independiente de Huarte (GIH), Iñaki Crespo. El pleno de investidura ha transcurrido esta mañana con la presencia de 12 concejales, cinco ediles de EH Bildu, cuatro de GIH, dos de Navarra Suma y uno de Geroa Bai. Al producirse un empate ha salido adelante el candidato de EH Bildu al ser la lista más votada.



En junio, la única representante del PSN se hizo con la alcaldía al contar con el respaldo de Navarra Suma y GIH, pero recientemente dimitió para asumir el cargo de directora general de Interior del Gobierno de Navarra, al frente del cual está la socialista María Chivite. El edil que debía sustituirla ha renunciado y por el momento el PSN no cuenta con representante en el Consistorio. Una vez elegido alcalde, Arruiz ha prometido el cargo y ha recibido la vara de mando y ha indicado que es "el momento de rebajar la tensión que se ha generado estos días y tender puentes que nos lleven a trabajar por el bien de Huarte". Arruiz ha aseverado ser "consciente de la dificultad que va a conllevar esta legislatura" y ha apostado por "trabajar para alcanzar el mayor consenso posible mediante acuerdos entre diferentes" y ha señalado que su formación ofrece "compromiso, cercanía, trabajo e ilusión".



El representante del GIH, Iñaki Crespo, ha mostrado su "más absoluta decepción" con la postura adoptada por el PSN en la elección del alcalde y ha considerado que los socialistas "han decidido esconderse, mirar para otro lado y no asumir su responsabilidad". Así, ha calificado como "lamentable" la ausencia del edil del PSN y ha avanzado que su grupo "trabajará con responsabilidad y rigor" por Huarte "desde la oposición". De la misma manera se ha pronunciado Patricia de Pedro, de Navarra Suma, quien ha lamentado que Arruiz sea alcalde "no por la voluntad de los vecinos y vecinas" de esta localidad, sino "por el apaño y trapicheo". Respecto a la ausencia del edil socialista, De Pedro ha considerado que "el PSN ha renunciado a su responsabilidad con Huarte y ha preferido plegarse a otros intereses que no son los de los vecinos ni los de los navarros, sino de otros". "Es simplemente un precio que hay que pagar por mantener a la señora Chivite al frente de un Ejecutivo", ha subrayado.



Josean Beloqui, de Geroa Bai, ha señalado que en la sesión "se ha hablado de sillas vacías" y que, durante la pasada legislatura, "si algo hubo fueron 12 sillas en vez de 13 porque la edil del PP no tuvo a bien a estar en la mayoría de las comisiones". Beloqui ha añadido que Geroa Bai, desde las pasadas elecciones forales, tuvo "claro" que apoyaría la fuerza progresista más votada tanto en el Parlamento de Navarra como en los ayuntamientos, una posición que ha valorado como "coherente". Al pleno de investidura han acudido parlamentarios de EH Bildu, Geroa Bai y Navarra Suma en la Cámara foral.