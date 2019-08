El incendio de Gran Canaria queda controlado dentro de un perímetro y los bomberos se centran en su extinción

El incendio que ha arrasado 1.500 hectáreas desde el sábado en la isla de Gran Canaria y que ha obligado al desalojo de más de mil vecinos ha quedado "contenido" esta madrugada, aunque una gran cantidad de medios siguen luchando contra las llamas, según las autoridades. "El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres informa que el fuego está contenido en el mismo perímetro", informó en un tuit la noche del lunes el servicio de emergencias 112 de Canarias, tras una conferencia de prensa. Esta mañana, Torres se ha mostrado optimista tras la labor de extinción de la madrugada: "Noche dura que amanece con la evidencia del grandísimo trabajo realizado por los equipos de extinción de incendios", ha dicho a través de Twitter. Manuel Chica, portavoz del 112 de Canarias, ha dicho en declaraciones a TVE que "se está valorando" que los desalojados que aún no han podido regresar a sus casas, unos 300, lo hagan en las próximas horas. Esta información también la ha confirmado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

La preocupación ahora es completar la extinción del incendio y no dar posibilidad a que las llamas se reactiven ante la la llegada de una ola de calor en los próximos días, lo que podría complicar las labores de extinción del incendio. El fuego no ha provocado ningún herido, aunque sí un "daño al patrimonio" de la isla, según definió este lunes el presidente Torres. Este lamentó que las llamas hayan tenido origen en "una imprudencia y una temeridad humana". La Guardia Civil detuvo el sábado al presunto responsable del incendio, que lo habría provocado al utilizar un aparato para soldar, según las autoridades locales.

Noche dura que amanece con la evidencia del grandísimo trabajo realizado por los equipos de extinción de incendios. En Cazadores y también en la Cumbre. Los efectivos aéreos (13 unidades) ya en disposición de operar. https://t.co/RC38BMbkcC — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) August 13, 2019

Trece aviones y helicópteros trabajaron el lunes en un frente de cinco kilómetros, considerado "la cabeza del incendio". El gobierno regional destacó en un comunicado que la industria del turismo "no se vio afectada por el incendio", situado lejos de las zonas turísticas. Ningún complejo hotelero está amenazado y no hubo retrasos en los vuelos, añadió.

Además, un segundo incendio, este más pequeño, ha sido ya controlado después de que afectara en las últimas horas a la zona de Cazadores, en el municipio de Telde. Las autoridades evacuaron esta noche a 25 vecinos de casas aisladas situadas en las proximidades, pero todos ellos han podido ya regresar a sus hogares. Este fuego comenzó en el paraje de Los Cazadores Hoya de la Perra y, por efecto del viento, avanzó rápidamente a la zona de Guayadeque y la de El Lerete. Según informa TVE, un pirómano fue el causante de este incendio y unos vecinos, que observaron lo que había hecho, consiguieron retenerle hasta la llegada de la Guardia Civil, que lo detuvo.