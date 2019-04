“Todos los números uno del PACMA somos vegetarianos o veganos”

Entrevista a Laura Duarte, número 1 de PACMA por Madrid. ULY MARTÍN / EPV

Laura Duarte (Vigo, 33 años) vive con tres gatos, pero el día de la foto estaba en la oficina y eligió posar con Gertrudis, la anciana y enferma perrita de una compañera de partido. Duarte, periodista de carrera, empezó trabajando en tareas de comunicación de la formación y hoy es su aspirante a presidenta del Gobierno. En calidad de ambas cosas, estos días se dedica a desbrozar en los medios algunos jardines dialécticos en los que anda metido su grupo a cuenta del aborto o del papel de los animales en la experimentación científica. Lamentablemente, entre el día que se hizo el retrato y el de la publicación de estas líneas, Gertrudis pasó a mejor vida. DEP.

Su candidato por Barcelona, Nacho Pascual les ha abierto una crisis al declarara que el feto es un “ente sintiente”.

Nacho quiso matizar cosas y y la bola creció. Lo importante es que PACMA es un partido feminista y está a favor de la ley de plazos del aborto, que garantiza los derechos de las mujeres.

El 80% de sus los cuadros de su partido son mujeres. ¿Lo suyo es cosa de chicas?

No es casualidad. La mayoría de personas en protectoras de animales también son mujeres. Creo que tiene que ver con la discriminación que nosotras hemos sufrido siempre, con una mayor sensibilidad, comprensión y empatía hacia los demás, incluidos los animales.

Aparte de prohibir los toros y la caza, ¿cuál sería su medida estrella si llegara al Gobierno?

Tenemos otras cuestiones en el programa, pero nuestra misión fundamental es poner sobre la mesa la defensa de los animales. Nos preocupa el cambio climático y no somos ajenos a los problemas que sufrimos todos. El empleo, el alquiler, la sanidad, la educación. Pero nuestras exigencias tienen que ver con la problemática que afecta a los animales, lo que no es incompatible con defender a las personas.

¿Es usted vegana?

Sí

¿Hay que serlo para votarles?

No.

¿Podría un candidato del PACMA ser carnívoro?

Todos nuestros cabezas de lista son veganos o vegetarianos, y lo hacemos por coherencia. Igual que se les pide a otros partidos que no hagan aquello que condenan, yo no podría ir a un debate sobre la situación de los animales en las macrogranjas si como carne. Consideramos que las personas que nos representan deben ser ejemplares en ese sentido

¿Y si pillan a uno comiéndose un chuletón?

Tratamos de entrevistar a todos y asegurarnos de que son personas comprometidas hasta ese punto. Nunca ha ocurrido.

Las plantas son seres vivos. ¿Cuál es la frontera entre los que pueden comerse y los que no?

La capacidad de sentir. Los mamíferos, los peces y las aves sufren, eso es indiscutible. Entendemos que cuando un animal es capaz de sufrir, y de sentir placer, ese sufrimiento, si podemos, debemos evitarlo.

¿Y los saltamontes? Algunos ven a los insectos como una solución al hambre en el mundo.

El debate existe, pero nosotros no somos partidarios de que se ingieran insectos, ni de que constituyan una dieta alternativa, principalmente porque es posible una dieta vegetal. Es barata, y factible en todo el mundo y sería a lo que deberíamos tender para evitar la deforestación de la mitad del planeta, como ocurre ahora para producir pastos para alimentar al ganado.

¿Nunca ha matado una mosca?

Conscientemente, intento evitarlo. Nunca he ido por la calle pisando hormigas, por ejemplo.

¿Y si tuviera una plaga en casa?

No uso insecticidas. He tenido hormigas en la terraza y no tengo problemas en convivir con ellas.

¿Y si fuera de ratones?

Intentaría usar repelentes o ahuyentadores, que los hay, y no productos que los maten.

¿Pararían experimentos con animales para curar el cáncer?

Nunca hemos dicho eso. Decimos que hay que invertir recursos para avanzar en la investigación para que la experimientación con animales no sea imprescindible. Antes se experimentaba con grandes primates, y se logró prohibir. Esto es lo mismo.

Hay quien se ríe de ustedes. ¿Hace falta mucha autoestima para ser candidata del PACMA?

Jaja. La verdad es que estamos acostumbradas a recibir críticas y a que se considere que lo que defendemos no es importante con lo que está cayendo. Pero, en lugar de sentirnos avergonzados o cansados, estamos muy orgullosas de estar haciendo vanguardia. Hace tiempo, también se reían con las exigencias de igualdad o diversidad sexual, y eso es lo que queremos conseguir con los animales

¿La prohibición del Toro de la Vega es el Rubicón de su partido?

Uno de ellos. La muestra de cómo esa lucha por visibilizar problemas, permitió un vuelco social increíble. Logramos que hasta el prsidente del Gobierno se tuviese que pronunciar, logramos que se prohibiera legalmente y ha marcado un antes y un después en la defensa de los animales.

Si sale elegida y coincide en el Congreso con los diputados toreros Abellán o Marín. ¿Podrían ser amigos?

Amigos creo que no. Veo una aberración que haya partidos que decidan poner a toreros en el Congreso. Lo que espero es que haya también personas como yo defendiendo lo contrario, a los animales.

¿Y tener una pareja cazadora?

No, en mi caso personal, no. Para mí la caza y la tauromaquia son límites insuperables. No podría convivir con alguien que se fuera los domingos a cazar.

Si de su voto dependiera, ¿quién gobernaría en España?

Jamás apoyaríamos a un Gobierno donde estuviera Vox. Pensamos que es un partido que debe ser arrinconado. Han hecho bandera de la tauromaquia y la caza y somos sus opuestos. También porque es un partido machista y xenófobo. El apoyo se lo daremos a quien esté dispuesto a escuchar nuestras demandas. Ninguno lo ha hecho. Sería una novedad.