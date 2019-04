Puig sobre Álvarez de Toledo: “La Cayetana no puede ser más facha”. “Y el Ximo, más ‘toxo”, responde ella

En el mitin de esta mañana en Alicante, justo antes de hablar el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente valenciano, Ximo Puig, se ha adentrado en el terreno de la política nacional para descalificar a la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Alvarez de Toledo. "La Cayetana... no puede ser más facha", ha dicho el candidato socialista a revalidar la presidencia de la Generalitat. A lo que el fichaje de Pablo Casado para Barcelona ha respondido en su cuenta de Twitter en el mismo tono coloquial: "Y el Ximo...no puede ser más toxo".

Según recoge el diccionario de la Real Academia Galega, el término toxo hace referencia a una persona "áspera en el trato con los demás", lo que en su expresión coloquial podría traducirse como arisco, al relacionarse con el término castellano tojo, que es una planta con puntas espinosas.

En concreto, Puig manifestó en el mitin: "Cómo se puede decir que nunca van a pactar con el PSOE y van a pactar con la extrema derecha, es una anomalía histórica, en ningún país de Europa pueden entenderlo".

En ese punto, añadió que "cada día que hablan es terrible", refiriéndose, sin mencionarlo, al número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, y después a Alvarez de Toledo. "La Cayetana, que os voy a decir, es que no se puede ser más facha, ya no se puede, quieren blanquear lo imblanqueable, y no", ha remachado.