Jugar el ‘Juego de Tronos’ en la campaña del 28-A

Vídeo de campaña del PP.

La tentación era demasiado grande como para no caer en ella. Junto al día de comienzo de las vacaciones, mucha gente tenía marcado en rojo en su calendario otra fecha en este mes de abril. Y no, no era el día 28, el de unas elecciones con un resultado nada previsible: era la vuelta de Juego de Tronos. Este lunes a las 3.00 am (hora peninsular española) ha comenzado la última temporada de la serie de HBO. La lucha por el Trono de Hierro de los Siete Reinos es una fuente de inspiración y analogías cuando estamos en plena campaña electoral.

El Partido Popular, uno de los que está mostrando más originalidad en sus mensajes en redes sociales en esta campaña, ha enviado un vídeo lleno de metáforas versionando la cabecera de la serie. "España no es Juego de Tronos", es el título de un vídeo que han lanzado a través de su canal de WhatsApp. "El PP quiere trasladar con esta simulación a los españoles su preocupación por la situación a la que otros partidos quieren llevar a España y mostrar al Partido Popular como el único Valor Seguro para demostrar que somos un país moderno que merece unidad para garantizar la estabilidad en lo económico", dicen desde el partido. "España no es Juego de Tronos. Es un país moderno que no necesita más reglas", concluye el vídeo, que no hace referencia explícita al resto de partidos, pero es posible reconocerlos por los colores que utiliza. Y en vez de un dragón echando fuego, aparece un avión, en referencia al Falcon que el partido ha elegido como uno de los ejes para atacar a Pedro Sánchez en redes sociales.

Pedro Sánchez "defiende poniente" en el cartel que han lanzado las Juventudes Socialistas de Madrid y que ha replicado la cuenta de Instagram del partido.

Hay fans de la serie que se han levantado al alba para ver el capítulo. El resto tendrá que hacer malabares para no cruzarse con ningún spoiler indeseado durante el día. Entre ellos, están los componentes de la caravana electoral de Podemos, que hoy se encuentra en Palma de Mallorca en un mitín de su líder. "Aún no lo han visto y están evitando conversaciones para no enterarse de nada", informa Ana Marcos. El partido morado, históricamente, ha hecho muchas referencias a la serie en sus campañas y Pablo Iglesias es un fan confeso y coordinador del libro Ganar o morir: lecciones políticas en Juego de tronos. Paradójicamente, Podemos no ha hecho ninguna referencia este lunes al regreso de la serie.

Viejos protagonistas

La lucha de las familias de los Siete Reinos ha servido para muchas comparaciones políticas en los últimos años. En 2015, Pablo Iglesias le regaló al rey Felipe VI las cuatro temporadas de la serie que se habían estrenado hasta ese momento. Entonces, Iglesias aseguró que "con todas las reservas que implica, Podemos se identifica mucho con Khaleesi" por "ese elemento que desde el exterior está desafiando la articulación del poder".

En las últimas elecciones autonómicas andaluzas, en diciembre de 2018, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, recurrió a los dragones para su campaña. "Hemos sido la Guardia de la Noche durante mucho tiempo. Las últimas encuestas hablan de que nos hemos comprado por lo menos tres dragones. Y quieras que no es más efectivo porque acabamos antes con los Caminantes Blancos".