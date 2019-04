¡Gracias a todos los nuevos suscriptores! Recordad que podéis reenviar la newsletter a vuestros contactos o decirles que se apunten aquí.

Quedan 20 días. Llevábamos una semana de sequía, pero ayer se publicaron cuatro encuestas (de NC Report, IMOP, Gesop y GAD3). ¿Quieres verlas todas? Ahora es fácil porque en EL PAÍS hemos lanzado una web con el promedio actualizado cada día. Marcha así:

Una nota técnica: en la web hacemos tres promedios diferentes, uno cauto, uno medio y otro agresivo. El cauto elimina mucho ruido, pero es lento cuando se producen tendencias. El agresivo detecta las tendencias rápidamente, pero a veces dará saltos que son solo ruido.

2. Algo importante: los barrios que no votan

En este mapa interactivo donde puedes consultar la abstención y el voto calle a calle, en todos los pueblos y las ciudades españolas:

pulsa en la foto Consulta el interactivo para ver otros lugares. EL PAÍS

Hay muchos de vecindarios donde la mayoría de gente no participa en las elecciones. Lo conté con Nacho Carretero el sábado, que estuvo en dos de esos barrios: Mil Viviendas (Alicante) y Palma-Palmilla (Málaga).

Medio millón de electores viven en vecindarios donde votó menos del 50% de la gente en 2016. En 36 secciones no vota ni un tercio, aunque en ellas viven "solo" 32.000 votantes.

El PSOE es claramente el partido más popular en estos barrios. De las 36 secciones con mayor abstención, los socialistas ganaron 33. Aquí puedes ver cómo votaron en 2016 las 10 secciones censales con mayor abstención:

3. ¿Por qué es tan difícil saber quién irá a votar?

Los encuestadores estiman que el 28 de abril votará alrededor del 69% o 70% del electorado. Sería una participación mayor que en 2016 (66,5%), menor que en 2015 (70%) y parecida a 2011 (69%). Pero no podemos confiar ciegamente en ese pronóstico porque en el pasado no fueron muy precisos. En 2015 muchos encuestadores esperaban una participación cercana al 75%, que no se produjo ni de lejos. En 2016 acertamos al anticipar que iba a bajar, pero nos quedamos cortos.

¿Por qué es tan difícil para las encuestas saber si una persona va a votar o no? Hay dos motivos muy humanos para explicarlo: que las personas somos optimistas en exceso y que nos gusta quedar bien. Si quieres detalles, lo cuento hoy.

4. ¡EL CIS!

El sondeo preelectoral del CIS sale mañana a las 12:30. Es probable que traiga una estimación de votos y de escaños para cada provincia. Es útil porque hacen miles de entrevistas. Lo que voy a mirar antes que nada: el voto de Vox por territorios y las fuerzas de las antiguas confluencias en Galicia y la Comunidad Valenciana.

5. Un dato Random

En el mapa de la abstención me llamó la atención mi pueblo: Benidorm. Luego miré Ibiza, Marbella y la costa de Girona, donde encontré el mismo patrón: en muchas playas turísticas hay “abstención de primera línea”. Vota poca gente. Pero eso no encaja con el patrón habitual, que relaciona la abstención con rentas bajas y exclusión social.

pulsa en la foto Consulta el interactivo para ver otros lugares. EL PAÍS

Mi hipótesis, de momento, es que hay gente empadronada en su segunda vivienda, aunque en realidad no viven allí y por eso no votan. Avisad si tenéis otra teoría.

