Los ocho apellidos andaluces de Rivera

Un razón del éxito de Ciudadanos consiste en que no se ha desgastado en el ejercicio del poder. Facilita que lo hagan otros partidos, pero no se expone demasiado a la gestión directa. Y no lo hace en ninguna capital. Hay excepciones del ámbito municipal. Y Mijas es el caso más elocuente, pero también hay alcaldes naranjas en otros 76 ayuntamientos. La comunidad más fértil es Castilla y León (52). Le sigue Valencia (9). Los demás se reparten en Andalucía (5), Castilla-La Mancha (4), Extremadura (3) y Aragón (3).