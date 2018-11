El PNV pide “renovación y reflexión” a la justicia española

El PNV cree que ha llegado el momento de la reflexión y de la renovación en la Justicia española tras el varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con la sentencia del caso Bateragune. Un correctivo como el que recibió el pasado año cuando Estrasburgo condenó a España por culpar al exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, de desobediencia sin un juicio justo; o con las sentencias por las cláusulas abusivas de la banca.

El partido de Andoni Ortuzar ha pedido este martes a la Justicia española que "acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos". La sentencia del caso Bateragune señala que se vulneraron los derechos fundamentales de los procesados, al no haber tenido estos un juicio imparcial. "Esta sucesión de varapalos judiciales debiera sonrojar a la Administración de Justicia del Estado español", ha criticado el PNV en una nota.

De igual manera se ha pronunciado el lehendakari desde Chile, —donde se encuentra de viaje oficial— tras entrevistarse con el presidente, Sebastián Piñera. "Hay que reflexionar sobre lo que ha podido ser la perversión de la utilización de la Justicia para condicionar la vida política" en España.

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado en Bruselas, donde ha comparecido para hablar del fallo, que estaba muy satisfecho con el contenido, aunque no aclaró si sus abogados iban a reclamar algún tipo de compensación. "Los abogados estudian las puertas que ha abierto la sentencia", ha dicho tras asegurar que en ese momento lo que menos le preocupaba era la inhabilitación a la que sigue condenado.

Para el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, la sentencia pone en "evidencia" que en España "el Estado de derecho tiene graves fallas impropias de un país que se dice democrático".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha subrayado "la legitimidad" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y ha destacado "la obligación" de acatar la resolución judicial, aunque ha recordado que es recurrible. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, le ha espetado a Arnaldo Otegi, que "nadie que justifique el asesinato selectivo" de ETA, "puede dar lecciones de democracia". Para Fernández, los herederos de Herri Batasuna, los que gritaban en la calle "ETA mátalos" no son los más capacitados para decir qué es y qué no es una democracia. "Nadie que justifique el asesinato selectivo de seres humanos, puede dar lecciones de democracia. Defender que ya no compensa asesinar no equivale a condenar el terrorismo", ha dicho.