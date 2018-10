Casado denuncia las “cárceles a medida” de los independentistas y promete recuperar las competencias

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que los presos independentistas disfrutan de "cárceles a medida" y ha comparado el trato que reciben con los narcotraficantes que compran al Estado "para tener un régimen mejor". "En cuanto gobernemos, recuperaremos las competencias de las cárceles de Cataluña", ha prometido el líder popular en Albacete, en la clausura del congreso que ha nombrado a Francisco Núñez como sucesor de María Dolores de Cospedal tras 12 años al frente del PP de Castilla- La Mancha.

La primera decisión de Núñez al pronunciar su discurso como nuevo líder regional fue poner al público (unas 1.500 personas) en pie para escuchar el himno español y agitar las banderas previamente repartidas en el Palacio de Congresos de Albacete. "Lo que está pasando es catastrófico, desgarrador. Nos duele España", ha dicho Casado. El presidente del PP ha insistido en que "es urgente" aplicar el 155 en Cataluña y ha criticado que TVE hubiera entrevistado "al golpista" Oriol Junqueras en prisión -algo que ya hicieron antes otros medios-: "Es como si hace 30 años se meten en la cárcel para entrevistar a Tejero".

La exsecretaria general de los populares, que cayó eliminada en la primera vuelta de las primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, no ha aclarado aún su futuro, aunque fuentes de su entorno y del partido no descartan que sea candidata en las elecciones europeas. El PP tomará esa decisión después de elegir a los candidatos a las autonómicas y municipales. "Este partido no sería lo que es sin tu contribución y estoy convencido de que seguirás contribuyendo porque te seguimos necesitando", la ha dedicado Casado.

"Me he sentido muy querida y muy respaldada a pesar de lo que dicen muchos", ha afirmado Cospedal en su discurso de despedida, en el que ha recomendado a su sucesor que "hacia fuera", el partido debe mostrarse siempre "como una roca". "Y cuando las cosas van mal, lo hablamos entre nosotros. Así seremos invencibles".

Cospedal ha dividido su discurso de despedida del PP de Castilla-La Mancha entre el repaso a su trayectoria y la arenga contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo del PSOE y Podemos en la región. "La vocación política me nace del amor a España, que a los del PP nos llega como un amor de juventud y se va agrandando con los años. De ese amor no te divorcias nunca. Y es muy promiscuo porque lo puedes compartir con todo el mundo. Siento el dolor de los hermanos de Cataluña, pero mientras el PP tenga un ápice de vida, los catalanes pueden estar tranquilos: siempre vamos a estar aquí para ellos", declaró, entre lágrimas.

A continuación, la exsecretaria general del PP descargó todo el arsenal contra Pedro Sánchez: "Pretende freírnos a impuestos"; "Va a hacer bueno a Zapatero"; "Se cree que ser presidente es coger un Falcon para ir a ver un concierto"; "Si solo fuera que se dedican a hacer espiritismo en el Valle de los Caídos... pero es que además quieren quitar legitimidad a la Transición española".