Casado ficha a la atleta Ruth Beitia para la ejecutiva del PP

Pablo Casado ha fichado a la atleta Ruth Beitia para la nueva ejecutiva del PP. La saltadora de altura, campeona en Río 2016, será secretaria del área de deportes según ha confirmado este jueves el secretario general del partido, Teodoro García. "Es una deportista laureada, una persona de referencia para todo el deporte español y para el PP. Además es amiga personal y va a aportar muchísimo al partido". Beitia anunció su retirada en 2017, a los 38 años.

La atleta es diputada del PP en Cantabria desde 2011 y de 2008 a 2012 fue vocal del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular.

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la Dirección nacional del partido le consultó el nombramiento. "Si Ruth Beitia ha sido nombrada por la Junta Directiva (nacional) es porque, evidentemente, al ser consultada, yo no he dicho que no", ha dicho, informa Europa Press. La exatleta es una de las diputadas críticas con la actual dirección regional del partido y apoyó al anterior líder del PP de Cantabria, Ignacio Diego, rival de Buruaga en el congreso que se celebró el año pasado.