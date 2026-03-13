Elecciones Castilla y León: la clave está en el campo
En una comunidad en la que los municipios pequeños son mayoría absoluta, ¿cuánto decide el voto del campo?
Castilla y León vota este domingo en una comunidad donde el PP gobierna desde 1987. Alfonso Fernández Mañueco sigue siendo el favorito, pero el resultado puede deparar sorpresas y sobre todo, inconvenientes para los populares. Las encuestas apuntan a que Vox será decisivo y los partidos provincialistas aspiran a tener la llave. En una autonomía marcada por la despoblación y el peso del mundo rural, la batalla electoral vuelve a jugarse, sobre todo, en el campo. ¿Cómo afectarán las protestas contra Mercosur a las urnas?
En este episodio hablamos con el colaborador de EL PAÍS, Juan Navarro, que ha seguido toda la campaña electoral, y conoce la realidad una zona en la que un procurador más o uno menos puede acabar siendo decisivo.
¿Cómo escuchar Hoy en EL PAÍS?
- Puedes escucharlo cada mañana en la web de EL PAÍS:
- En tu plataforma de podcast favorita:
Spotify | Apple Podcasts | Youtube | iVoox |Podimo
- También puedes pedírselo a tu altavoz inteligente:
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
