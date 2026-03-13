Elecciones Castilla y León: la clave está en el campo

En una comunidad en la que los municipios pequeños son mayoría absoluta, ¿cuánto decide el voto del campo?

Un pastor, en Zayuelas, provincia de Soria. María Ferrer

Castilla y León vota este domingo en una comunidad donde el PP gobierna desde 1987. Alfonso Fernández Mañueco sigue siendo el favorito, pero el resultado puede deparar sorpresas y sobre todo, inconvenientes para los populares. Las encuestas apuntan a que Vox será decisivo y los partidos provincialistas aspiran a tener la llave. En una autonomía marcada por la despoblación y el peso del mundo rural, la batalla electoral vuelve a jugarse, sobre todo, en el campo. ¿Cómo afectarán las protestas contra Mercosur a las urnas?

En este episodio hablamos con el colaborador de EL PAÍS, Juan Navarro, que ha seguido toda la campaña electoral, y conoce la realidad una zona en la que un procurador más o uno menos puede acabar siendo decisivo.

