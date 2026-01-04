Marco Rubio, nuevo tutor del chavismo

El secretario de Estado de EEUU descarta a la oposición venezolana para una transición “a corto plazo”

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio en una comparecencia el 3 de enero de 2025 en Mar-a-Lago. Alex Brandon (AP)

Detrás de la captura de Nicolás Maduro están Trump, el ejército, la CIA... pero el autor esencial del golpe y quien tiene línea con Delcy Rodríguez es Marco Rubio, el jefe de la política exterior de Estados Unidos. En su día rivalizó con Donald Trump. Hoy es la persona con más poder de su círculo. Y lleva desde 2019 intentando forzar un cambio de régimen en Caracas.

En una entrevista a la cadena estadounidense CBS este domingo, Rubio aseguró que la Casa Blanca descarta a la oposición venezolana “a corto plazo”, en la línea de lo que Trump expresó el día anterior sobre María Corina Machado.

Macarena Vidal Liy, corresponsal en Washington de EL PAÍS, conversa con Ana Fuentes sobre el papel de Rubio, sus orígenes y las apuestas a las que ha fiado su capital político.

