Opinión
Exposición

‘Termodinámica de un beso’

Donde todo se muestra, la seducción desaparece. La fantasía necesita de lo desconocido, de aquello que no se entrega por completo a la mirada. El beso se vuelve rastro de una huella de calor, a través de una cámara que no capta la luz visible sino la irradiación térmica. Estas imágenes hablan de lo invisible: de aquello que la fotografía apenas puede rozar y no puede poseer. En un mundo saturado de imágenes nítidas y relatos cerrados, el beso, el gesto de amor, aparece aquí como una forma de resistencia

Daniel Ochoa de Olza
