Tequila, más inversiones y reglas de origen: los trabajos de México en la OMC

Aunque la prioridad comercial de México está en la próxima revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el TMEC, la agenda comercial de la segunda economía de América Latina también explora otros frentes. Durante la 14 Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada del jueves al domingo en Camerún, el Gobierno de México también desplegó una agenda para consolidar su posición como socio de clave de Norteamérica y, a la par, diversificar sus lazos comerciales con algunos países de Europa y Asia. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, informa que, en su reunión privada con la directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, propuso a México para presidir un comité para hacer cumplir las reglas de origen y así reducir los riesgos de prácticas comerciales desleaes. “México fue muy enfático en todas sus reuniones en garantizar el cumplimiento de las reglas de origen”, indica el funcionario federal.

Tras cuatro días de conversaciones en Yaundé (Camerún), la conferencia ministerial de la OMC, que congregó a 166 países, concluyó este domingo con un sabor amargo al no conseguir la extensión de la moratoria de aranceles para el comercio electrónico. Aunque EE UU buscaba una prórroga permanente, países como Brasil y Turquía se opusieron. México respaldó a su vecino y principal socio comercial sobre este tema, en aras de promover la predictibilidad de la inversión, en congruencia con el objetivo que también buscará en la próxima revisión del TMEC. “México apoyó la posición de Estados Unidos, Paraguay y de la Unión Europea para que hubiera una moratoria de más de cinco años en comercio electrónico para brindar condiciones de predictibilidad”, añade Gutiérrez. La moratoria tiene impacto en los bienes o servicios producidos, distribuidos o comercializados por medios digitales.

A más de 30 años de su fundación, la Organización Mundial del Comercio (OMC) sortea los vaivenes globales del proteccionismo y la incertidumbre comercial. En esta plenarias, detalló el funcionario federal se está comenzando a evaluar la implementación de una gran alianza entre países para garantizar las condiciones de libre comercio en el mundo. “Hoy la máxima, eso es un consenso de todos los países, es la diversificación de exportaciones, todo el mundo está trabajando en eso”, comenta.

A la par de las sesiones plenarias en Camerún, el Gobierno de México sostuvo más de 15 reuniones bilaterales con países como India, Japón, Inglaterra, Suiza, Corea, Francia, Alemania, entre otros. Gutiérrez. En línea con el Plan México se busca que los países, además de exportar sus mercancías al territorio, también comprometan desembolsos estratégicos. “Nuestra prioridad en este momento es el TMEC, y una vez que renovemos nuestro tratado nos vamos a poner a trabajar, de inmediato, en fortalecer nuestros lazos comerciales con todas estas acciones”, refiere Gutiérrez.

Más allá del TMEC, México también abordó en Camerún la modernización de acuerdos claves con la Unión Europea, con Suecia, Suiza, Islandia, Japón, Corea e India. Con este último país, además, se solicitó la eliminación del arancel de 150% en las exportaciones mexicanas de tequila. El subsecretario de Comercio Exterior hizo hincapié en que al Gobierno le interesa amarrar inversiones de producción extranjera en farmacéutica, semiconductores y otras manufacturas avanzadas.

México encaró esta cita en la OMC con una cita crucial en el horizonte: en julio próximo se sentará a la mesa con Estados Unidos y Canadá para la máxima revisión del TMEC, el acuerdo que sustenta más del 80% de las exportaciones mexicanas. En esta antesala, la estrategia hacia el exterior del Gobierno de Sheinbaum corre en dos vías, reforzando la estrategia comercial con Norteamérica y, al mismo tiempo, cazando proyectos de inversión en todos los hemisferios.