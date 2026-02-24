Tereso Medina Ramírez, elegido como nuevo líder sindical de la CTM

A 90 años de su fundación, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha renovado su dirigencia. Con 95 votos a favor y cuatro en contra, el histórico sindicato mexicano ha elegido a Tereso Medina Ramírez como secretario general de la organización por los próximos seis años. El líder sindical de Coahuila, de 63 años, asumirá el cargo en lugar del octogenario Carlos Aceves del Olmo, quien por problemas de salud no estuvo presente en el congreso nacional del sindicato, este martes. En su primer discurso como líder, Medina Ramírez se comprometió a ejercer un liderazgo serio y cercano. “Nuestra central obrera será una central de propuesta, no de protesta, una central que dialogue con firmeza y acuerde con dignidad. Una central que modernice con identidad y liderazgo”, aseguró.

El nuevo líder de la central obrera que representa a 4,5 millones de trabajadores en el país anunció la creación de un consejo asesor honorífico, encabezado por el exsecretario general Carlos Aceves del Olmo y por otros miembros destacados de la CTM. “Vamos a ordenar la casa con disciplina, coordinación y respeto a los estatutos. Daremos a la CTM un rostro de transparencia y cercanía, para fortalecer la confianza, especialmente con las nuevas generaciones de trabajadores”, prometió Medina Ramírez en medio de las vivas de sus afiliados.

La nueva dirigencia aseguró que defenderá los empleos, salarios y prestaciones de los sindicalistas. Además de refrendar su disposición para dialogar con el Gobierno federal y con el sector empresarial para impulsar la productividad y competitividad. A partir de ahora y hasta 2032, el nuevo secretario general de la CTM tiene ante sí el reto de resarcir las divisiones internas de la central obrera y recuperar el poder de interlocución con el Ejecutivo.

El sindicalismo ha sido una pieza clave en el engranaje político de México que surgió con el fin de la Revolución mexicana, y en este tablero, la CTM detentó un papel estelar durante décadas. La historia de la central obrera, fundada en 1936 en el Gobierno de Lázaro Cárdenas, está marcada tanto por su gran nivel de convocatoria con los trabajadores como por su cercanía con los gobiernos en turno, la mayoría del PRI, una condición que le valió críticas y denuncias por supuestos actos de corrupción, corporativismo y opacidad. No obstante, ese nivel de liderazgo ha venido a menos en los últimos años y ahora está en juego la hoja de ruta para remontar su papel en la vida laboral del país. Además, en el horizonte están la implementación de la reducción de la jornada laboral y la próxima revisión del TMEC.

Al inicio de la contienda por la dirigencia de la CTM alzaron la mano un puñado de interesados, perfilando así la realización de las primeras elecciones democráticas en 90 años de historia. Sin embargo, en la última milla del proceso, los sindicalistas cerraron filas en torno a la candidatura de Medina Ramírez, quien finalmente fue el único aspirante registrado.

Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados, explica que, aunque ya no es la todopoderosa CTM de las décadas de los setenta u ochenta, el sindicato mexicano sigue teniendo un músculo relevante en la vida laboral y política del país. “Esta encrucijada de su vida representa el reto de mantener la unidad y, con esa unidad, demostrar que todavía son combativos en pro de los trabajadores. Se viene el gran reto para Medina Ramírez de, verdaderamente, ganarse la afinidad de los trabajadores, pero no con las mismas técnicas de siempre”, indica.

Manuel Fuentes, experto en Derecho Laboral, refiere que en esta central obrera tan grande convergen varios tipos de CTM, desde aquella que está en proceso de transformación y lleva a cabo procesos democráticos hasta aquella donde no hay una participación de los trabajadores y tiene un control de parte de algunos dirigentes sindicales. “Uno de los problemas más graves ha sido la ausencia de la CTM en la discusión de los principales problemas del país desde el punto de vista de los trabajadores, me refiero a la reducción de la jornada laboral, el TMEC, cada día están ocurriendo cierres de empresas. Todo esto requiere de una posición firme por parte de los líderes sindicales", detalla.

Los expertos en materia laboral coinciden en que nuevos vientos soplan en México y los nuevos desafíos orillarán a la CTM a una renovación profunda si es que no desea desaparecer. “Ahora, se requiere de una dirigencia real, con una visión que no sea sectaria. Por el contrario, que sea abierta y pueda convivir con las distintas organizaciones sindicales. Me parece que estamos en un escenario en donde puede haber realmente una reconversión de la CTM”, zanja Fuentes.