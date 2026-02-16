Tereso Medina, candidato a dirigir la CTM: “Tenemos deudas que saldar, como transparentar el sindicato”

El líder regional de la confederación de trabajadores alza la mano para encabezar la histórica central obrera, tras el anuncio del actual dirigente de que no buscará la reelección

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) elegirá el próximo 24 de febrero a su nuevo dirigente. Tras una década al frente de la central obrera, Carlos Aceves del Olmo anunció que no buscará la reelección porque debía atender recomendaciones médicas y deseaba dedicar más tiempo a su familia. La decisión de Aceves del Olmo, de 85 años, supone una ruptura con la línea de sucesión del organismo, ya que los últimos dirigentes se mantuvieron en el cargo hasta su fallecimiento. Así, la Confederación vivirá un proceso inédito de renovación, que pondrá a prueba su capacidad de adaptación a los nuevos esquemas y demandas laborales. Tereso Medina Ramírez (Torreón, 63 años), secretario adjunto de la central obrera y secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila, ha levantado la mano para encabezar la organización sindical que representa a más de cinco millones de afiliados.

Con 90 años de historia, la cercanía de la CTM con los gobiernos de turno le ha valido a la Confederación ser tildada de anacrónica, antidemocrática y opaca. Ha jugado un papel estelar en la vida sindical y política del país. Medina Ramírez, quien comenzó su trayectoria en la organización como empleado del sector automotriz, asegura que los tiempos del corporativismo sindical han pasado y que, de ser electo al frente de la CTM, centrará sus esfuerzos en la unión y la renovación de la central obrera.

Pregunta. ¿Hace cuánto tiempo comenzó a pensar en la dirigencia nacional de la CTM?

Respuesta. Este momento que estamos viviendo yo lo catalogo como inédito, histórico y también como un reto fundamental. Porque he tenido la oportunidad y privilegio de trabajar al lado de un gran líder como es don Carlos Aceves del Olmo, un extraordinario ser humano y extraordinario líder y, bueno, pues nunca nos imaginamos que él decidiera no buscar la reelección de la Secretaría General y del Comité Nacional a partir del 24 de febrero de este año. A partir de ese anuncio, todos entramos en una profunda reflexión y fue así como decidí, después de consultar a la familia y de recibir muestras de apoyo de toda la estructura nacional de la confederación.

P. ¿Que cambio de rumbo propone?

R. Son muchos los retos importantes. La primera es tener una confederación combativa de manera responsable y hacer estrategias reales y alcanzables para mejorar los salarios y la calidad de vida de los trabajadores que militan en ella y a través de las negociaciones colectivas.

P. ¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral?

R. Es una añeja demanda de la CTM que emergió desde 1973 y hoy vemos las mejores condiciones para que nuestro país pueda transitar en esa ruta. Sigue ahora la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentación de esta jornada laboral de 48 a 40 horas. Debió haber llegado desde hace ya años, pero más vale acelerar el tiempo y aprobarla.

P. En la antesala de la revisión del TMEC, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la CTM?

R. Es muy importante que se constituya un consejo plural, representativo, de los distintos sindicatos y centrales obreras más importantes del país, y se escuche la voz de los trabajadores en la futura negociación del TMEC. Nos anima que se esté hablando sobre los empleos, que nos quitemos ya la idea de seguir ofertando mano de obra barata. Ya no habrá mano de obra barata en México, habrá compromisos de calidad de vida y vamos a defender un empleo justo y digno.

Y, entre otras cosas más, la ecología, el medio ambiente, la salud, la transparencia, la rendición de cuentas de los sindicatos, todos esos temas internacionales que se ven en el TMEC, aquí la CTM jugará un papel muy importante. En ese mismo rubro también es muy relevante reconstruir la relación de la CTM con distintas organizaciones del mundo, ya sean sindicatos nacionales o centrales obreras. Esta relación internacional estuvo pausada por décadas y creo que es el momento de que la CTM tome el papel de su país frente al mundo y enarbole las demandas internacionales.

P. Sin embargo, con un negociador tan duro como Trump, ¿no temen que, en vez de un avance en estos derechos laborales, más bien haya un retroceso?

R. Para lograr este objetivo del TMEC, es muy importante la unidad nacional de los sectores productivos con la presidenta (Claudia Sheinbaum). Es importante defender nuestra soberanía, que ya no puede estar supeditada frente a la hostilidad que estamos viviendo de un presidente norteamericano que incluso amenaza con excluir a México del TMEC.

P. ¿Confía en que el TMEC sobrevivirá a su revisión de julio próximo?

R. Eso es lo que le conviene a México. Estados Unidos y México han sido socios comerciales por muchos años y me parece que nos necesitamos de ida y de vuelta, así que yo sí tengo confianza en que el TMEC será ratificado con las nuevas reglas del juego y que pongan en la mesa lo más importante que tienen México, EE UU y Canadá, que son sus trabajadores.

P. Históricamente, se ha asociado a la CTM con prácticas corporativas y con transiciones opacas. ¿Qué respondería ante estas críticas?

R. Estamos frente a un momento estelar de la confederación; es un momento oportuno de dar muestras de apertura y en esa apertura cumplir con las reglas internas. Una vez que conozcamos el tema de la comisión electoral, seguro es que la CTM va a dar una muestra de oxigenación porque todos estamos interesados en darle un nuevo rostro a la Confederación, el mismo que están reclamando los nuevos tiempos.

P. ¿Cómo será ese nuevo proyecto para la CTM que quiere encabezar?

R. El nuevo rostro tendría una combinación de experiencia y juventud. Hay que impulsar a los jóvenes, hay que impulsar a las mujeres. Hay que abordar la agenda de la inteligencia artificial, de la robótica, la automatización que amenaza con desplazamientos de fuentes de trabajo. El tema de las plataformas digitales y de las pensiones.

P. Durante muchos años la CTM estuvo muy alineada con el PRI. De ser elegido, ¿cómo será su interlocución con el Gobierno de Sheinbaum?

R. En el tema del famoso corporativismo, esa forma ya México no la necesita, el corporativismo ya cumplió. La CTM va a respetar la decisión democrática de una sociedad una vez que la sociedad elija los gobiernos en turno. Independientemente del color del partido, la CTM se va a convertir en una interlocución válida para poder avanzar en los grandes temas de educación, vivienda, salud y seguridad.

P. En un momento de mayor presencia de sindicatos independientes, ¿tiene alguna estrategia para recuperar estos espacios que han ido perdiendo?

R. La interlocución va a ser de respeto. En la democracia se gana o se pierde, pero sí se respeta la libertad de los trabajadores de elegir o de pertenecer a un sindicato, cambiarse a otro o simplemente dejar de ser. A mí me parece que lo más importante en este sentido es que todos los sindicatos, independientes o no, nos pusiéramos de acuerdo, que abandonáramos viejos moldes y que nos pusiéramos de acuerdo en una estrategia para avanzar en la sindicalización.

Actualmente, hay más de 120.000 contratos colectivos abandonados que no se legitimaron y muy pocos contratos que sí se lograron legitimar. Si esto lo traducimos a números, solo siete millones de trabajadores están sindicalizados y, de este total, casi tres millones de trabajadores están en la CTM, decidieron reafirmar su militancia en la CTM. Yo pienso que, con la capacidad de entendimiento, con el respeto a la ley, con el respeto a los derechos, podemos hacer acuerdos para que el país avance y podemos avanzar en la sindicalización responsable para los trabajadores, independientemente del color o la militancia del sindicato que tengamos.

P. ¿Cómo piensa recuperar la confianza de las nuevas generaciones laborales que asocian a los sindicatos con opacidad y corrupción?

R. Me comunicaría con los jóvenes trabajadores, con el compromiso de lograr esa reconexión que hasta hoy está pausada hacia la militancia de los sindicatos o de la CTM, precisamente, porque tenemos deudas que saldar, como el caso de transparentar el sindicato, como la revisión de cuentas. El compromiso es hacer un sindicato cercano a sus anhelos, que lo vean necesario para poder conservar los empleos en medio de un cambio industrializado, de los procesos tecnológicos, de la inteligencia artificial y los nuevos esquemas laborales.