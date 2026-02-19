La cadena china Mixue aterriza en Ciudad de México con filas interminables

La popular tienda de los hermanos Zhang llega por primera vez a América Latina con un local insignia en el Zócalo de la capital en el que “la gente espera hasta cuatro horas”

Filas interminables y hasta cuatro horas de espera por un helado en cono de ocho pesos (0,46 dólares) o una limonada de 20 pesos (un dólar, aproximadamente) en la primera sucursal de México y de Latinoamérica de la cadena china de bebidas Mixue. Ni el sol que cala al mediodía en la explanada del Zócalo de Ciudad de México, sobre la calle Monte de Piedad, hace que la gente desista de la fila. “Yo llevo casi una hora formada”, dice una joven que está a unas 12 personas de llegar al mostrador e intenta cubrirse en una diminuta sombra de un puesto de aguas, dulces y cigarros. La cadena abrió la sucursal en la capital mexicana durante el fin de semana de San Valentín y desde entonces, las filas son inmensas. “Hay gente que ha esperado hasta cuatro horas para probar una de las bebidas. Los primeros días esto era un caos”, comenta la dueña del puesto.

Mixue Bingcheng es el nombre oficial de la cadena de bebidas que tiene su origen en la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan, en China. Lo que ahora es un conglomerado de franquicias comenzó en 1997 con el mayor de los hermanos Zhang. Hongchao, de 21 años y estudiante de Economía y Finanzas, pidió un modesto préstamo a su abuela para abrir una pequeña tienda de helados a la que llamó Mixue —traducido del mandarín como nieve de miel—, pero el emprendimiento tuvo dificultades para despegar por tratarse de un producto estacional. En los siguientes años, Hongchao, asistido por su hermano Hongfu, rediseñó el concepto de las tiendas hasta convertirlas en un negocio de bebidas. Su consolidación llegó en 2006 con la venta de su cono de helado por un yuan.

Cono de helado insignia de Mixue. Aurea Del Rosario

La clave de su éxito en Asia ha sido fundamentalmente por sus precios bajos y la buena calidad en sus ingredientes. Lo que los hermanos Zhang han hecho diferente a sus competidores es, principalmente, hacerse cargo de su cadena de suministro: adquieren sus ingredientes directamente de los productores y así recortan márgenes que les permiten ofrecer una diversidad de productos a un menor costo que su competencia. Los precios tampoco tienen comparación en México. Por ejemplo, un té de jazmín grande cuesta 20 pesos; un sundae (bola de helado cubierta con jarabe, crema batida, frutos rojos) de galleta, 30 pesos; un café americano, 25 pesos; un latte, 35 pesos. Estos precios corresponden a sus vasos medianos, con capacidad de 505 milímetros. Una de las estrellas del menú es el popular bubble tea o boba tea (té de burbujas) que se oferta desde los 30 pesos.

“La verdad es que a mí me ha venido muy bien, porque vendo más”, dice la mujer del puesto al lado de la tienda en el Zócalo; es ella quien se encarga de que la fila no estorbe el paso peatonal. “Si no, viene Protección Civil y me cierra el puesto, incluso hubo problemas con McDonald’s”, comenta. Entre Mixue y McDonald’s hay unos 60 metros de distancia y los separan varios locales de joyerías. “Al principio sí bajó muchísimo la clientela, casi no había ventas. Pero ahora la gente que no se quiere formar viene con nosotros”, dice sonriente una empleada de la cadena estadounidense y confiesa que los helados de allá son sus favoritos. “Hay una bebida de taro que es buenísima”.

Ariadna ayuda a dar indicaciones para la gente que se acerca a comprar los productos de Mixue. Aurea Del Rosario

Mixue es la mayor cadena de tiendas de su tipo con 53.000 en China y 11 países. La marca ha abierto recientemente sus puertas en Nueva York y ya ha superado el número de locales de McDonald’s en todo el mundo. Es el principal vendedor de bebidas en China y el segundo en el planeta, después de Starbucks. Su éxito se ha consolidado con una entusiasta salida a la Bolsa de Hong Kong en 2025. Los hermanos Zhang han entrado a la lista de billonarios de Forbes con una fortuna estimada en 7.000 millones de dólares, similar en cuantía a la de los hermanos Sofie y Thomas Kirk Kristiansen, herederos de la danesa Lego.

La llegada de la cadena china a México contrasta con la aversión que el Gobierno mexicano mantiene hacia los productos provenientes de Asia. En enero, el fisco mexicano impuso aranceles de hasta el 50% a 1.400 productos de origen asiático, principalmente de China, para apaciguar la tensión con Estados Unidos que le reclama ser “la puerta trasera” para que los productos chinos lleguen al mercado norteamericano. Anteriormente, México impuso impuestos y nuevas reglas a gigantes del comercio electrónico como Shein y Temu. Estas medidas han estado acompañadas de decenas de decomisos de mercancías de origen chino, que presuntamente violan la propiedad intelectual. Mixue aún no ha anunciado la apertura de nuevas tiendas de la cadena en otras regiones de México, pero su modelo de franquicia facilita la expansión en un mercado ávido de bebidas refrescantes.

Una joven recibe su pedido de bebidas. Aurea Del Rosario Bebidas preparadas dentro de Mixue. Aurea Del Rosario Una trabajadora atendiendo dentro de la franquicia Mixue. Aurea Del Rosario Fila frente a diversos negocios ubicados en el Zócalo, este miércoles. Aurea Del Rosario Precios accesibles de los productos. Aurea Del Rosario Ari y Arturo revisan el menú que ofrece la franquicia. Aurea Del Rosario Además del menor costo, lo atractivo es la variedad de sabores en helados y bebidas. Aurea Del Rosario Samantha toma una foto a su helado de la franquicia china. Aurea Del Rosario Menú con productos de helados y tés de Mixue. Aurea Del Rosario

La firma ha acompañado el alza de sus ventas con una estrategia de marketing muy popular: un logotipo con un muñeco de nieve con una corona —conocido como Snow King— en vasos, muñecos y camisetas, así como un jingle publicitario pegajoso. Al momento de esta publicación, la cuenta de Instagram de la tienda en México, la primera en Latinoamérica, tiene apenas tres publicaciones y menos de 650 seguidores, sin embargo, lo que ha generado expectativa y entusiasmo desmedido han sido los videos que graba la gente y sube a sus redes. “Nosotros lo vimos en TikTok y decidimos venir. Estuvimos formados más de una hora”, dicen Arturo y Ari, una pareja de actores guanajuatenses recién mudada a la capital mexicana.