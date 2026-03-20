El Puerto de Dos Bocas detectó “residuos de hidrocarburo” en el río que colinda con la refinería dos días después del incendio

La Capitanía de Puerto Regional Dos Bocas, en Tabasco, detectó este jueves “residuos de hidrocarburo” en las inmediaciones del Río Seco, un cauce colindante a la refinería Olmeca, tras el incendio que dejó cinco muertos. La autoridad portuaria ha declarado el lugar como “zona de precaución” o “de restricción” y ha limitado la “navegación y cualquier tipo de actividad marítima” en el río. “[El hallazgo] representa un riesgo para la navegación, la seguridad marítima y el medio ambiente”, ha expuesto el escrito, que ha ganado difusión este viernes.

El titular de la Capitanía, Gaspar Cime, pidió extrema precaución a las embarcaciones que transitaran las inmediaciones del lugar para “salvaguardar la seguridad de la vida humana”. “Queda estrictamente prohibido realizar maniobras que puedan agravar la dispersión del contaminante”, subrayaba Cime en el comunicado, que aseguró que las autoridades competentes ya realizaban labores de evaluación, contención y mitigación de los residuos hallados.

El fuego comenzó en una zona de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería cerca de las seis de la mañana, hasta alcanzar una de las bardas del lugar, aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) informó entonces de que el incendio no afectó a la infraestructura. Los bomberos lo sofocaron unas horas después y la petrolera reiteró en varias ocasiones durante la tarde que la refinería continuaba sus trabajos “de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura”. Aunque por el momento no ha detallado las causas de ese incendio, Pemex expuso que las fuertes lluvias en la zona provocaron el desborde de “aguas aceitosas” al exterior de la refinería, lo que “dejó un estancamiento y la posterior ignición del líquido” en el exterior de la barda perimetral.

Los comunicados emitidos por la petrolera en la tarde del martes dieron a conocer que cinco personas habían fallecido en el lugar y en sus inmediaciones: una trabajadora de Pemex y otras cuatro personas que pertenecían a una compañía de servicios externa que viajaban a bordo de un vehículo en una vía cercana a las instalaciones. La petrolera expresó entonces sus “más sentidas condolencias” a los familiares de los fallecidos y aseguró la atención a las personas lesionadas.

La Secretaría de Medio Ambiente tabasqueña también ha anunciado este viernes que restringirá el ingreso y circulación con vehículos de motor durante las vacaciones de Semana Santa —del 30 de marzo al 11 de abril— en las playas de Centla, Cárdenas y Paraíso, este último municipio es el municipio donde se ubica la refinería. La dependencia ha tomado la decisión “con el objetivo de proteger la riqueza natural del Estado y garantizar una convivencia segura para las familias”.

La gran planta industrial de Dos Bocas fue uno de los grandes proyectos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que conllevó un desembolso de alrededor de 21.000 millones de dólares. La megaobra energética tuvo algunos tropiezos durante su desarrollo: López Obrador prometió que el proyecto estaría finalizado en un tiempo récord de tres años y puso 2022 como una fecha de plena producción, pero su inicio formal ocurrió finalmente en 2024.