De la Espriella sigue los pasos de Milei y Trump al anunciar que renunciará a su salario si es presidente

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella sigue dando de qué hablar con sus extravagantes propuestas si gana la Presidencia de Colombia. El abogado penalista, que critica con fervor a aquellos que “viven de la teta del Estado”, anunció el miércoles que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, renunciará a su salario y lo donará a la beneficiencia. “No voy a aceptar el sueldo. No lo voy a recibir. Se va a una obra benéfica, a alguna fundación o vemos qué hacer. Pero no voy a recibir un peso”, indicó en una entrevista radial. Es una medida similar que han pregonado algunos de sus referentes internacionales como el estadounidense Donald Trump o el argentino Javier Milei, cuando era diputado.

Una de los pilares más importantes de la campaña de De la Espriella es el de la independencia económica. El abogado, un outsider de la política, se jacta de no recibir donaciones y de financiar su candidatura con recursos y créditos propios. Según él, bloquear el apoyo económico de terceros afianzará su carácter independiente si llega al poder. En esa misma línea, es crítico con viejos funcionarios, a los que llama “los de siempre” por haber recibido pagos del Estado por su trabajo. Él y los suyos se hacen llamar “los de nunca”, pese a que ha recibido apoyo del partido político ultraconservador Salvación Nacional y de políticos de larga data.

La medida de De la Espriella es novedosa en Colombia, pero ya ha sido propuesta por otras figuras de las que es afín. El argentino Javier Milei lo hizo cuando era diputado (congresista). Tras ser elegido como legislador en 2021, anunció que iba a sortear su sueldo de manera mensual y ante notario público entre los ciudadanos inscritos en su sitio web. La última rifa que realizó fue en diciembre de 2023, cuando ya participaban 2 millones de ciudadanos y el monto ascendía a los 2.600 dólares.

La justificación que dio Milei entonces es muy similar a la que alude hoy De la Espriella. “Sentiría que cobrar la dieta es como ser cómplice del botín”, dijo en una entrevista, en la que afirmó sentirse como una especie de Robin Hood, el personaje de folclor británico que robaba a los ricos para alimentar a los pobres. “Veo esta situación como una devolución de ese dinero a su dueño originario”, decía entonces, refiriéndose a los contribuyentes. El candidato colombiano también ha prometido rebajar los impuestos y recortar el Estado.

No recibir el sueldo como presidente es algo que han hecho varios mandatarios estadounidenses como John F. Kennedy o Herbert Hoover. El último en recuperar esta idea ha sido Donald Trump. Al inicio de su primer mandato (2016-2020) dijo que cobraría solo 1 dólar de los 400.000 anuales que le correspondían por estar en el cargo. Durante los tres primeros años, parte de su sueldo fue donado a varias agencias estatales.

Hace poco, Trump aseguró que lo sigue haciendo, pero que “nadie le da el crédito”. “En la historia de nuestro país, nunca ha habido un presidente que haya renunciado a su sueldo. Soy el único idiota. No me dan ningún reconocimiento por ello. Nadie escribe sobre ello”, dijo en un discurso recogido por The New York Times, sin mencionar a sus predecesores que también lo han hecho. La diferencia en esta ocasión, recalca el diario neoyorquino, es que el republicano es “el que más ha sacado provecho económico de la presidencia que ningún otro en la historia moderna”.

Una investigación realizada por La Silla Vacía muestra que De la Espriella tiene una gran red empresarial que toca varios rubros. Su sustento principal son las ganancias que produce su firma de abogados De la Espriella Lawyers, aunque también ha ingresado en otras industrias como la venta de licores (ron y vino, específicamente) y moda masculina. El pasado octubre, el candidato generó un gran revuelo por poner en venta unos zapatos, de modelo Air Force 1 de Nike y pintados a mano con la imagen de un tigre, a 5 millones de pesos (aproximadamente 1.350 dólares).

Si De la Espriella gana la Presidencia y mantiene su palabra, renunciará a más de 50 millones de pesos mensuales (unos 13.500 dólares), incluida la asignación básica mensual y los gastos de representación, de acuerdo con las cifras de 2024 del sueldo del actual presidente, Gustavo Petro.