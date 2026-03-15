El registro de mexicanos en Estados Unidos aumentó un 153% en 2025 tras la llegada de Trump

En Estados Unidos, más de 125.000 personas obtuvieron la nacionalidad mexicana en 2025. Esta cifra es un 153% mayor que en 2024 y superior a la suma de los registros de los tres años previos, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La fiebre por nacionalizarse de mexicanos de segunda o tercera generación se ha disparado desde que el presidente republicano, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado. Este trámite permite a una persona tener acceso a servicios públicos en México, ejercer el derecho al voto y contar con protección consular.

Una familia en la que los padres mexicanos son deportados y un menor de edad posee únicamente la nacionalidad estadounidense enfrentaría un caso de separación forzada, ya que las autoridades mexicanas no pueden intervenir por una persona que no está registrada como mexicana. Contar con la doble ciudadanía es una vía para recibir protección en estos casos, además de permitir acceso a los servicios básicos en caso de regresar al país. La nacionalidad se puede obtener aún cuando se haya nacido en el extranjero, siempre y cuando al menos un progenitor sea mexicano.

Donald Trump ha hecho de la migración irregular uno de los estandartes de su segundo mandato. A través del endurecimiento de las políticas migratorias y de las redadas por ICE (acrónimo de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha buscado cumplir su promesa electoral de realizar “el mayor programa de deportación masiva de la historia”, al expulsar lo que él denomina “lo peor” de su país.

En ese contexto, los casos de familias que buscan proteger los derechos de sus hijos ante la incertidumbre actual se han extendido por todo Estados Unidos. Desde que el republicano subió a la presidencia, en el 60% de los consulados los registros de nacimiento se duplicaron. En representaciones como Orlando, Florida o Milwaukee, Wisconsin se presentaron mayores alzas, con un 444% y un 333%, respectivamente.

México posee la red consular más grande del mundo que un país tiene en el territorio de otro. Está ubicada en Estados Unidos y consiste en 53 consulados, repartidos en 31 Estados y Puerto Rico, dedicados a atender a los más de 40 millones de personas de origen mexicano que viven en el país. Texas, el Estado fronterizo donde la población mexicana es el 30% del total, las representaciones recaen en una sola entidad. En 2025, uno de cada cinco trámites para sacar la doble nacionalidad se concentra 11 consulados; el mayor número se realizó en este Estado. De hecho, la representación que más trámites ha realizado en los últimos dos años es el consulado en Houston. En 2024, lideró este trámite con 3.776 registros y en 2025 alcanzó cerca de 11.000, es decir, tres veces la cifra del año anterior.

Efecto Trump

El primer año de ambas Administraciones de Donald Trump, es decir, 2017 y 2025, han sido las únicas ocasiones en que se han superado los 100.000 registros de doble nacionalidad en un solo año. Ambos picos están asociados a momentos de alta tensión entre la comunidad migrante por estar en la diana de la agenda política del presidente republicano. En 2017, inició su primer mandato con la amenaza de deportaciones masivas y la promesa de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Sin embargo, en aquel año la amenaza se fue disipando, al grado de que, en la siguiente Administración, la del demócrata Joe Biden, hubo más deportaciones. En 2025, la política migratoria y la constante persecución hacia esta población ha hecho que el temor y, por lo tanto, las medidas preventivas se mantengan en lo alto.

El Gobierno de Donald Trump ha puesto fin a espacios donde antes los migrantes irregulares podían sentirse seguros como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, debido a la ausencia de colaboración entre estas ciudades y los servicios federales de inmigración. Los consulados mexicanos han intensificado sus jornadas de documentación y protección para adaptarse a esta nueva situación que ha cimbrado especialmente a las ciudades santuario, pero que mantiene en alerta a todo el país.