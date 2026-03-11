La CNDH señala a la Sedena y a la Marina por torturar a una persona en Guerrero en 2011

La Comisión emitió una recomendación para las dos instituciones tras comprobar que ocho de sus elementos torturaron a un hombre en la comunidad de Petacalco, del municipio La Unión

La noche del 18 de agosto de 2011, un hombre cenaba en compañía de otra persona en un puesto de comida ubicado en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, Guerrero, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina se acercaron, le preguntaron su nombre y comenzaron a golpearlo. Lo subieron a una camioneta y lo llevaron al cuartel de la Marina, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a unos 15 kilómetros de distancia, donde fue torturado y, un día después, llevado ante un Ministerio Público. Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado a ambas instituciones de las Fuerzas Armadas de México por actos de tortura y ha llamado a que hagan una reparación del daño y a colaborar con la investigación.

La recomendación, que cita el caso Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, detalla la cadena de acontecimientos que sucedieron cerca de las 23.00 horas de aquel 18 de agosto, cuando, según los testimonios de los militares, encontraron a un grupo de personas sobre la calle que, al verlos aproximarse, huyeron del lugar. Al acercarse al puesto de comida, vieron que uno de los hombres que supuestamente portaba armas se encontraba escondido debajo de una mesa, de donde lo sacan y lo llevan al vehículo.

“La CNDH acreditó que se cometieron violaciones graves a derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en contra de la víctima, y recomendó a la Marina y a la Defensa reparar el daño, colaborar con la autoridad correspondiente en la investigación de lo ocurrido e implementar un ciclo de formación continua y de profesionalización en materia de derechos humanos”, dice el organismo en su recomendación.

Además, el documento rescata las declaraciones del detenido, que relata que mientras estaba cenando escuchó disparos, se tiró al piso, llegaron los soldados y lo comenzaron a golpear. Lo levantaron, le taparon la cara, lo subieron a un vehículo, amenazándolo. Que aceptara que era otra persona y que, de las armas que supuestamente le habían encontrado, dijera que eran de un maestro o lo seguirían golpeando. De acuerdo con varios peritajes médicos, la CNDH constató que al hombre lo golpearon en todo el cuerpo, lo esposaron, le pegaron con un tubo en los pies y lo dejaron inconsciente. Además, constataron que el médico naval responsable de revisarlo trató de “minimizar” el daño físico que presentaba la víctima.

La Comisión también detalla que, a petición de una revisión de sus documentos, en julio y agosto de 2025, la Sedena informó que “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales, no encontró ninguna documentación y/o información relacionada con los hechos motivo de queja” denunciados por la víctima.

Según la recomendación, en febrero de 2019 el detenido fue absuelto por los delitos de portación de arma de fuego, granadas y cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia. Sin embargo, por el delito de delincuencia organizada, el hombre permanecía, hasta este 2026, recluido en el CEFERESO número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

Pese a que la Comisión ha aclarado no tener injerencia en decisiones judiciales, ante la reclusión de la víctima, ha declarado: “Las agresiones físicas que le fueron infligidas a la víctima tenían como finalidad su autoincriminación, que proporcionara información respecto de terceras personas y que reconociera pertenecer a una organización criminal”.

Esta recomendación, firmada el pasado 27 de febrero, ha sido publicada y difundida por la CNDH este miércoles, solo unos días después del simbólico homenaje de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, en el Campo Marte, en Ciudad de México, donde la mandataria decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer, flanqueada por el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en el Campo Marte, uno de los recintos militares más importantes del país. “Es un reconocimiento [...] En general, a las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho un reconocimiento”, dijo la mandataria este lunes, adelantándose a la pregunta y explicando su aparición en la ceremonia.

En julio de 2025, información de la propia CNDH reveló que, entre 2006 y 2024, por lo menos unos 318 militares estuvieron involucrados con violaciones graves a los derechos humanos en México. Solo 23 de esos casos concluyeron con una sentencia condenatoria, es decir, un 7% del total.