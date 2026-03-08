La marea morada sale a las calles de México por el 8M, en vivo

Miles de mujeres alzan la voz un año más por sus derechos, la justicia y la seguridad. Las marchas iniciadas en la capital prevén llegar al Zócalo

Una marea morada vuelve a teñir las calles de México este domingo por el Día Internacional de la Mujer. Miles de mujeres alzan la voz un año más por sus derechos, la justicia y la seguridad. Y lo hacen con la transformación del espacio público en un territorio de protesta y sororidad. La capital, Ciudad de México, es el gran foco de las marchas, que dan comienzo en diferentes puntos del corazón de la capital para congregarse en el Zócalo, la gran plaza de Latinoamérica, que en los últimos días ha sido vallada por las autoridades, como suele ocurrir cuando prevén fuertes movilizaciones.

Mujeres marchan en Ciudad de México, este domingo. Ginnette Riquelme (AP)

El Día Internacional de la Mujer fue instituido en 1975 por la Organización de Naciones Unidas, que buscó institucionalizar las movilizaciones para dar visibilidad a la desigualdad de género en todo el mundo. La marcha en México tiene fuertes enfoques en la violencia feminicida, una de esas grandes heridas que perturba al país, y la despenalización del aborto en toda la república. “El 8 de marzo es un día para hablar de la historia de esas mujeres [heroínas de México] y de las que lucharon hace décadas en distintas partes del mundo por una sociedad de iguales, con derechos y libertades plenas. Para hablar también de nuestras causas, de nuestros logros y, por qué no, de nuestros pendientes”, ha expuesto este domingo la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, durante un evento presidencial en la mañana.

Protesta por el Día de la Mujer en Morelos. Toya Sarno Jordan (REUTERS)

Las organizaciones y grupos feministas convocaron hace unos días las marchas en diferentes puntos de la capital: la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución, la Fuente de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Madre. Las coordinadoras han recomendado verificar con antelación la logística de cada contingente, ya que existen bloques específicos para grupos como las madres buscadoras o las personas con discapacidad.

Las marchas inciaron horas antes en otros puntos del planeta. En el caso español, miles de personas también salieron a las calles, con el foco puesto en el crecimiento de la ultraderecha internacional y de los conflictos bélicos. Ha sido parte del feminismo “antifascista” y en “contra de la guerra”.