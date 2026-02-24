El Supremo mexicano reactiva la orden de captura contra Cabeza de Vaca
El pleno avala el proyecto de Lenia Batres y revoca el amparo al exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto este martes por unanimidad uno de los expedientes más controversiales de los últimos años: el caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El pleno del Supremo mexicano ha avalado el proyecto de la ministra Lenia Batres y ha resuelto revocar el amparo al político panista, con lo que se reactiva la orden de aprehensión librada en su contra por presuntamente incurrir en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión reabre formalmente el frente penal contra el exmandatario estatal y valida la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso que ha transitado por una compleja ruta judicial iniciada seis años atrás. Con todo, la orden de aprehensión se hará efectiva una vez que la corte notifique su sentencia ante un juez federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El origen del caso se remonta a las denuncias presentadas ante la fiscalía en julio y noviembre de 2020 por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Las acusaciones señalaban presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas al exgobernador. En febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada solicitó a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia, conocido como desafuero, que fue aprobada en abril de ese año en medio de una intensa confrontación política.
