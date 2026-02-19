La Auditoría de David Colmenares recuperó un 80% menos de recursos públicos que su predecesor

La gestión de David Colmenares como cabeza de la Auditoría Superior de la Federación se agota dejando una reducción significativa de los montos de dinero público recuperados por la institución. De 2018 a 2023, la Auditoría reporta en sus informes poco más de 12.000 millones de pesos (unos 696 millones de dólares) en “recuperaciones operadas”, que son los recursos públicos federales obtenidos en el transcurso de las auditorías, mientras que de 2012 a 2017 la cifra rozó los 68.000 millones de pesos (casi 4.000 millones de dólares). En ambos periodos la Auditoría detectó cifras similares de “montos por aclarar”. Colmenares, que ha sido criticado por la oposición y organizaciones de la sociedad civil debido a su supuesta cercanía con el Gobierno que debe auditar, se presenta ahora a la reelección como titular de la agencia encargada de vigilar cómo se ejecutan los recursos públicos.

Esta semana se presentó la última auditoría del primer piso de la Cuarta Transformación. En el análisis de 2024, último año en el poder de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría encontró 65.000 millones de pesos en “montos por aclarar”. Legalmente, las instituciones donde se han detectado los posibles quebrantos entran en un periodo de meses en el que pueden presentar documentación que demuestre que el dinero se ejecutó de forma correcta. Durante su conferencia de prensa del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó esta cantidad y aseguró que durante el proceso de aclaración estas cifras se reducen.

Colmenares asumió su cargo como Auditor Superior de la Federación en marzo de 2018, tras la gestión de Juan Manuel Portal. Durante el mandato de su antecesor, la Auditoría Superior de la Federación demostró sobreprecios de cientos de millones de pesos en la Estela de Luz, se detectaron irregularidades en el Seguro Popular y se hicieron informes que fueron la base para investigaciones periodísticas como La Estafa Maestra que documentaron desfalcos millonarios en Administraciones federales y estatales. También durante la gestión de Colmenares se redujeron, hasta casi la inexistencia, las denuncias judiciales por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

La Cámara de Diputados comenzó el miércoles con el proceso para designar a un nuevo titular, que tendrá que ser aprobado por dos tercios del pleno el próximo 11 de marzo. Tras el registro y análisis de los aspirantes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de la Cámara se encargará de entrevistarlos y decidir cuáles son idóneos para entrar en la terna final.

A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado un total de 358.000 millones de pesos, sobre 20.000 millones de dólares al cambio actual. Durante la Administración de Enrique Peña Nieto, el total fue de 392.000 millones de pesos. Estos datos salen de los informes de la Auditoría y la información publicada por la propia institución sobre las “recuperaciones operadas”, que son los recursos públicos federales obtenidos en el transcurso de las auditorías.

La primera polémica de Colmenares fue en 2021. Ese año, la Auditoría atribuyó a la controvertida cancelación del antiguo Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México un daño al erario de 331.000 millones de pesos. El entonces presidente López Obrador criticó este y otros cálculos y Colmenares dio la razón y culpó a su propio equipo de hacer mal su trabajo. Cuando un par de años después cesó a Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño que se encargó de ese informe, el funcionario despedido publicó una carta en la que acusaba a Colmenares de censura, falta de imparcialidad, autonomía y uso político de la institución.