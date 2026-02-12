Exteriores emitió una nota diplomática a la CIDH por la visita de Rosa María Payá a México
La Secretaría de Relaciones Exteriores afirma que la integrante de la comisión y activista anticastrista entró al país a finales de enero sin un permiso oficial
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha informado este jueves de que envió una nota diplomática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la visita a México de su comisionada Rosa María Payá a finales de enero. La comisionada del CIDH entró al país para participar en un foro organizado por la Universidad de la Libertad, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Payá goza de inmunidad diplomática por su cargo de comisionada del CIDH, pero debe notificar las visitas que realiza al país. “La Cancillería no recibió notificación alguna por parte de la comisionada Payá respecto del viaje que efectuó a México”, ha concretado el escrito de la SRE, en el que admite que tuvo conocimiento de esa llegada a través de los medios.
La comisionada –que llegó al cargo el 1 de enero– se reunió “con sectores de la derecha local” como parte de su agenda en Ciudad de México, según recogió La Jornada el miércoles. Descendiente de una familia cubana opositora exiliada, participó en el foro Cuba y América Latina: seis décadas de autoritarismo, de acuerdo a las fotos compartidas en redes por los asistentes y las notas de algunos medios. La noticia ha saltado en un momento delicado, plagado de tensiones geopolíticas en las que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en el envío de ayuda humanitaria a Cuba, pese a las explícitas presiones de Estados Unidos para que la isla colapse.
La SRE no ha concretado en el comunicado la fecha en la que envió la nota diplomática, pero ha concretado que en la misiva reiteraron que los comisionados “deben ceñirse a la práctica institucional establecida”. “El cargo de comisionado es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad”, ha subrayado en el comunicado.
COMUNICADO. "La SRE rechaza notificación previa sobre la visita de la comisionada de la CIDH, Rosa María Payá a México".https://t.co/R5GOBneSFj pic.twitter.com/J2AsBBG8lf— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 12, 2026
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, comentó el miércoles que el Ejecutivo revisaría el caso de Payá. “Tiene un papel que desarrollar, que [está relacionado con] los derechos humanos, a partir de una queja. Esa es su función”, expuso la mandataria durante su habitual conferencia de la mañana. La nota ha subrayado la postura defendida por la mandataria, que expuso que los comisionados del CIDH “no deberían militar a favor de una u otra causa”
La Jornada apunta en su nota que la candidatura de Payá fue impulsada por el Gobierno de Donald Trump, al señalar al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también de ascendencia cubana. Payá fue electa el pasado 27 de junio, aunque no fue hasta el 1 de enero cuando inició las funciones.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.