Cartilla de vacunación en México: qué incluye, para qué sirve y cómo tramitarla

Las autoridades subrayan la importancia de contar con el registro actualizado ante el brote de sarampión que afecta a varios países

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen: una sola persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas susceptibles. Aunque México mantiene coberturas altas de inmunización, la reaparición de brotes en América ha puesto el foco en la importancia de revisar esquemas de vacunación, especialmente en niñas, niños y personas adultas que no cuentan con registros completos. La cartilla de vacunación es una herramienta esencial de salud pública y de protección individual.

¿Qué es la cartilla nacional de vacunación?

La cartilla nacional de vacunación es un documento oficial emitido por el Sistema Nacional de Salud que registra todas las vacunas aplicadas a lo largo de la vida. Existen versiones específicas para cada grupo de edad: niñas y niños menores de 9 años, adolescentes (de 10 a 19 años), mujeres de 20 a 59 años, hombres del mismo rango de edad y adultos mayores de 60 años. En ella se anotan las dosis recibidas, las fechas de aplicación y los refuerzos pendientes, lo que permite llevar un control ordenado del esquema de inmunización.

La cartilla es un instrumento preventivo. Facilita que médicos y personal de enfermería identifiquen esquemas incompletos y orienten a las personas sobre qué vacunas requieren para estar protegidas frente a enfermedades como sarampión, rubéola, poliomielitis, tétanos, hepatitis B o influenza.

¿Qué vacunas incluye?

El contenido de la cartilla varía según la edad, pero en términos generales contempla las vacunas que forman parte del Esquema Nacional de Vacunación, actualizado periódicamente por la Secretaría de Salud. Para niñas y niños, incluye inmunizaciones contra tuberculosis (BCG), hepatitis B, pentavalente acelular, rotavirus, neumococo, triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), entre otras.

En adolescentes, se refuerzan vacunas como la doble viral o la del virus del papiloma humano (VPH), especialmente en mujeres, aunque en años recientes se ha ampliado también a varones. En personas adultas, la cartilla registra refuerzos contra tétanos y difteria, así como vacunas estacionales como la influenza o la COVID-19, que se han integrado a los esquemas de registro.

En el caso de mujeres embarazadas, la cartilla incluye vacunas como la Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina acelular), fundamentales para proteger tanto a la madre como al recién nacido durante los primeros meses de vida.

¿Cómo y dónde tramitarla?

La cartilla nacional de vacunación es gratuita y puede obtenerse en cualquier centro de salud público del país, incluidos los del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales de salud. Para niñas y niños recién nacidos, suele entregarse en hospitales al momento del nacimiento o durante las primeras consultas pediátricas.

En caso de extravío o deterioro, es posible solicitar una reposición en cualquier unidad de salud. Basta con presentar una identificación oficial —en el caso de personas adultas— o el acta de nacimiento del menor, si se trata de una cartilla infantil. Hasta el momento, en el país no existe como tan una cartilla de vacunación digital.