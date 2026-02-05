El secuestro de cuatro turistas mantiene en vilo a Mazatlán a una semana de su carnaval

El caso se suma a la desaparición de 10 mineros al sur de Sinaloa y el ataque a balazos contra dos diputados de MC en Culiacán. El Gobierno federal ha reforzado en la última semana la seguridad en el Estado

La ciudad de Mazatlán, en la costa de Sinaloa, vive días de tensión a una semana del inicio de los festejos de su Carnaval Internacional, una de las grandes fiestas del municipio. El secuestro de cuatro turistas de Ciudad de México en la noche del martes ha agravado la situación de inseguridad que vive el territorio en los últimos años y que ha llevado a las autoridades a tratar de revertir la situación en la última semana. El Gobierno federal envió el pasado jueves a Mazatlán 1.600 militares para reforzar la seguridad ―aunque parte de ellos fueron a Culiacán―, y unos días antes anunció la puesta en marcha de un operativo especial, con alrededor de 3.000 agentes de diferentes instancias de gobierno, para labores de vigilancia durante las fiestas.

La Secretaría de Seguridad estatal informó el miércoles de que seis personas ―cuatro hombres, una mujer y una niña― fueron “privados de su libertad” en la noche anterior. Los medios locales recogieron entonces que los turistas desaparecieron en Cerritos, una zona costera al norte de la ciudad. Allí, encontraron un celular de los desaparecidos y una Razer, una de las cuatrimotos que los turistas suelen rentar para moverse por la ciudad.

La dependencia añadió en su comunicado que la desaparición de las seis personas llevó al despliegue interinstitucional de las autoridades. “Derivado de estas acciones, la mujer y la niña fueron localizadas y rescatadas en el poblado El Habal [un municipio a unos 10 kilómetros de donde desaparecieron]“, expusieron el miércoles en la tarde. La Secretaría estatal también informó de que las autoridades continuaron sus trabajos para localizar a los cuatro hombres, que continúan secuestrados. La Fiscalía de Sinaloa también inició una carpeta de investigación.

La gran ciudad costera, la segunda más poblada de Sinaloa tras Culiacán, albergará entre el 12 y el 17 de febrero su Carnaval Internacional. Las estimaciones del Gobierno federal apuntan a la llegada de unos 92.000 turistas al lugar y una asistencia total de más de 1,26 millones de personas. Todo ello, prevén, llevaría a una derrama superior a los 1,1 millones de pesos.

“El carnaval mazatleco levanta la voz para decirle al mundo que su historia sigue viva, que su música sigue marcando el paso y que su gente continúa celebrando con alegría, con unidad y con dignidad”, afirmó a finales de enero la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas, en una conferencia de prensa. El operativo especial del Gobierno federal movilizará a esos 3.000 agentes que, apunta, incluyen a autoridades municipales, estatales y federales para reforzar las tareas de “vigilancia, atención ciudadana y protección civil”.

El secuestro de los cuatro turistas no ha sido el único episodio preocupante para el Estado en los últimos días. La desaparición el pasado 23 de enero de al menos 10 mineros en la localidad de Concordia, al sur de Sinaloa, y el ataque a balazos contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán ha ampliado la tensión a todo el territorio. Estos dos últimos casos fueron vinculados a Los Chapitos, una de las violentas facciones del Cartel de Sinaloa que se encuentra en disputa por el territorio. Las autoridades detuvieron el martes al primer vinculado al ataque a los diputados.

Unos días después de esos dos casos, el pasado jueves, el Gobierno federal anunció el envío a Mazatlán y Culiacán de 1.600 militares para tratar de enfrentar esos grupos criminales que en los últimos años han desplegado el terror en el Estado. El despliegue en las dos ciudades, territorios clave para las operaciones de los carteles, incluía también la presencia en el terreno de 90 agentes del Cuerpo de Fuerzas Especiales. “La misión específica del personal desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad”, concretaba la dependencia en su escrito.