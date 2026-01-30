Los diputados locales de Movimiento Ciudadano atacados en Sinaloa están hospitalizados “de gravedad”

El líder del partido, Jorge Álvarez Máynez, ha informado de que la intervención de Sergio Torres, el más grave, fue exitosa y que Elizabeth Montoya ha perdido un ojo

El presidente de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Sergio Torres, y la legisladora Elizabeth Montoya están hospitalizados “de gravedad” tras el ataque a balazos del miércoles en Culiacán, según ha informado este jueves el coordinador nacional de la formación, Jorge Álvarez Máynez. El líder de MC ha conversado con las familias de los funcionarios, quienes le han explicado que Torres fue intervenido de manera exitosa, aunque todavía se encuentra delicado, y que Montoya ha perdido un ojo. “Hay que guardar prudencia, no generar especulaciones”, ha indicado Álvarez Máynez durante una sesión plenaria de la formación.

Los diputados viajaban en un vehículo cerca del mediodía acompañados por dos escoltas cuando recibieron los disparos. “Los dos acompañantes están con vida”, ha concretado el coordinador. Las declaraciones de Álvarez Máynez suman una cuarta víctima en el caso. Las autoridades sinaloenses habían detallado hasta el momento que el ataque había dejado tres víctimas, los diputados y el escolta Gonzalo Quintero. Hasta el momento no ha trascendido la identidad del cuarto lesionado.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó el miércoles ante los medios de que Torres estaba “grave” en el quirófano. Álvarez Máynez ha explicado que se encuentra “estable” tras esa intervención, dentro de ese estado delicado. Torres está ingresado en una clínica privada. “Ustedes saben cuando las heridas se dan en la cabeza, en el cerebro, requiere un espacio de 48 horas para emitir un diagnóstico, para esperar a que baje la inflamación y para que los doctores tengan certezas”, ha transmitido el coordinador de MC. Rocha también apuntó que a Montoya debían realizarle operaciones “que tienen que ver con temas reconstructivos”. Finalmente, ha perdido un ojo. “Tiene también algunas lesiones cerebrales y está siendo atendida, pero necesita un extremo cuidado”, ha añadido Álvarez Máynez.

El ataque contra los políticos —calificado por Álvarez Máynez como “atentado”— movilizó a las autoridades con rapidez. La presidenta, Claudia Sheinbaum, le pidió a Rocha que atendiera a las víctimas. El gobernador sinaloense solicitó “de inmediato” un operativo de búsqueda y captura contra los responsables del ataque e instruyó al secretario de Salud, Cuitláhuac González, para que supervisara la atención a las víctimas de manera personal. “Las autoridades de salud de Sinaloa han sido muy acomedidas”, ha reconocido el coordinador de MC, quien también ha explicado que las autoridades federales y de Sinaloa han mantenido una conversación directa con la dirigencia de la formación.

El Estado norteño vive desde los últimos años una fuerte inseguridad, avivada por los enfrentamientos entre los grupos criminales que buscan ejercer su control sobre el territorio. Este jueves, el Gobierno de Sheinbaum ha enviado 1.600 militares a Culiacán y Mazatlán —dos ciudades clave para las operaciones de estos carteles— para tratar de enfrentar esa crisis de inseguridad. “La misión específica del personal desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad”, ha apuntado la Secretaría de Defensa en su comunicado.

Sheinbaum ha explicado durante su habitual conferencia de la mañana que el miércoles se comunicó con Álvarez Máynez para manifestarle el apoyo del Gobierno federal. “Hubo detenciones”, ha mencionado la mandataria, sin dar más información. El Gabinete de Seguridad también informó el miércoles del hallazgo de un vehículo blanco abandonado, que podría estar relacionado con el caso. Sheinbaum ha informado de que representantes del Ejecutivo viajarán al Estado próximamente para tener distintas reuniones.