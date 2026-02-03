México y Estados Unidos renuevan el acuerdo para el Tratado de Aguas

México se ha comprometido a seguir enviando 432 millones metros cúbicos de agua a Estados Unidos dentro del Tratado de Aguas de 1944 entre ambos países tras meses de tensiones por las entregas pendientes debido a la sequía. El secretario de Estado, Marco Rubio, junto a la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, han detallado en un comunicado que la renovación del pacto por los próximos cinco años incluye también un plan detallado para que México salde “toda la deuda de agua pendiente acumulada durante el ciclo anterior”, de casi 1.000 millones de metros cúbicos. Para ello, se llevarán a cabo reuniones mensuales bilaterales para evitar futuros adeudos y vigilar la entrega del líquido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha publicado por su lado que el nuevo acuerdo —que se compromete a las mismas cantidades del quinquenio anterior pese a las dificultades para cumplir— prioriza el abastecimiento para el consumo humano y la producción agrícola. “El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países”, han indicado en un escueto comunicado sin dar más detalles del contenido del acuerdo.

Río San Juan, en Nuevo León, el 22 de diciembre de 2025. Daniel Becerril (REUTERS)

Por su lado, Rollins ha agradecido los esfuerzos del Gobierno estadounidense para lograr este acuerdo, tras varias amenazas del presidente con imponer aranceles si México no pagaba su deuda de agua. “Este entendimiento entre nuestros países es resultado directo de la determinación del presidente Trump de lograr acuerdos justos y prácticos que beneficien a la agricultura estadounidense, y estamos agradecidos con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México por su colaboración en este esfuerzo”, ha señalado en el comunicado. Por su parte, Marco Rubio ha celebrado que el acuerdo asegure “el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones” y que resuelva con un plan de pago el déficit del periodo anterior. “Este es otro ejemplo de cómo la Administración Trump continúa generando beneficios para el pueblo estadounidense en temas que abarcan desde la inmigración ilegal, la lucha contra los cárteles y la modernización del comercio, hasta la seguridad del agua para nuestros agricultores”, ha expresado.

El acuerdo se ha publicado tres días después de que terminara el plazo para que México entregara 249 millones de metros cúbicos de agua que reclamaba Trump antes del fin de enero. Sin embargo, no indica qué cantidad de la deuda ha conseguido saldar el Gobierno mexicano hasta ahora ni cómo garantizará cumplir con el acuerdo para los próximos cinco años. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha asegurado que trabajará codo a codo con instituciones federales para supervisar la implementación del acuerdo y su funcionamiento de cara al futuro.