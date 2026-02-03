Gráficos | México retoma el ejercicio y tiene su mejor dato en 10 años, pero sin alcanzar las recomendaciones de la OMS

Cuatro de cada 10 adultos destina parte de su tiempo a actividades físicas y las mujeres son las que más incrementaron su porcentaje de participación

Los gimnasios y los parques se llenan en enero de personas con buenos propósitos de inicio de año, que quieren tener un mejor estilo de vida e integrar el ejercicio en sus rutinas. Con los meses esa energía se va terminando hasta que los centros deportivos alcanzan su promedio regular de visitas y las ganas de deporte tienden a desaparecer. Pero en 2025, los mexicanos superaron el promedio regular de actividad de los 10 años anteriores. El 44,5% de los adultos que habitan en las ciudades ha incorporado el ejercicio en su tiempo libre, de acuerdo con el Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El año más complejo de la década fue 2020, cuando solo el 38,9% de las personas mayores de 18 años realizaron algún tipo de ejercicio, desde entonces la recuperación ha sido lenta. Los hombres son el grupo que más realiza ejercicio, en un 49,1%, mientras que de las mujeres solo el 40,7% le dedica parte de su tiempo libre. Aún es un récord para las mujeres respecto a los datos históricos.

A pesar del incremento, la meta de la Organización Mundial de la Salud para 2025 (OMS) era una reducción del 10% de la inactividad física en comparación con 2010. México cuenta con datos a partir del 2013, año desde el que ha incrementado la realización de estas actividades solo en un 0,7%.

Del total de personas que hacen ejercicio, solo el 58,8% realizan lo suficiente para obtener beneficios por esta actividad. Los únicos dos grupos que lo logran, en mayor parte, se colocan en los extremos de la población, de los 12 a los 19 años y las personas con 60 o más.

De acuerdo con la OMS, las mujeres embarazadas y quienes están en posparto deben dedicar al menos 150 minutos a actividades físicas por semana (unas dos horas y media), los adultos y adultos mayores entre 150 y 300 minutos (hasta unas cinco horas). Mientras que los niños deberían destinar hasta 60 minutos diarios.

Esta es la primera vez que el Inegi también evalúa a los jóvenes de 12 a 17 años, que, en porcentaje, junto con los de 18 y 19 años, son el grupo que más actividades realiza. Al contrario de los datos de la OMS, que reportan solo un 19% de la población global de adolescentes realizaban actividades físicas, en México el 52,7% le dedica una parte de su tiempo libre al ejercicio.

Aunque la mayoría de las personas que hacen ejercicio de manera suficiente lo hacen en instalaciones de uso restringido, como gimnasios o sus centros de estudio o trabajo, el 66,1% reporta que cuenta con espacios públicos para hacer ejercicio en su colonia. Pero el 48,4% dice que tienen condiciones regulares y el 54,5% afirman que no existen instructores en estos espacios.

Entre las razones más mencionadas por los mexicanos que hacen ejercicio está la salud, sobre todo entre las mujeres, y la diversión, que predomina entre los hombres. En el país, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos son las principales causas de muerte, todas ellas prevenibles con una actividad física regular, según señala la OMS en sus directrices sobre actividad física y comportamientos sedentarios.

Entre el 47,9% y el 34,7% de los mexicanos que aseguraron que son inactivos, dependiendo de su edad, mencionaron que nunca habían hecho una actividad física en su vida. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cuatro de cada 10 personas viven con sobrepeso, a lo que se suman cuatro más con obesidad. Entre los beneficios que señala la OMS de mantenerse en movimiento, está la mejora de las mediciones de adiposidad en las personas, es decir, se registra una reducción de la grasa corporal.

Una de las causas más comunes para la inactividad es la falta de tiempo por estudios o trabajo, seguido de problemas de salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Libre (ENSANUT) de 2024, los adultos ocupaban 59,6 horas a la semana en trabajos remunerados y no remunerados, y solo contaban con 39,15 horas libres a la semana que las ocupaban en el uso de medios masivos de comunicación, deportes, entre otras actividades.

Las mujeres usan más el tiempo libre para compartirlo con sus familias, mientras que los hombres suelen destinarlo más a distracciones personales, como juegos, ejercicio o para asistir a eventos deportivos.