Sheinbaum: “Buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, de buscar la solidaridad con el pueblo cubano”

La presidenta mexicana alerta de la crisis humanitaria en Cuba ante el decreto de Trump para prohibir el envío de petróleo a la isla

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que México buscará alguna forma para entregar ayuda humanitaria a Cuba, después de que la Administración de Donald Trump publicara un decreto que impone aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. “Buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, de buscar la solidaridad con el pueblo cubano“, ha mencionado la mandataria en su conferencia matutina de este viernes. México se convirtió este mes en el mayor proveedor de crudo para Cuba tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y en su industria energética.

Sheinbaum ha explicado que pedirá al Departamento de Estado de Estados Unidos que profundice sobre los alcances de este nuevo decreto, pero que su Gobierno seguirá con la “tradición de solidaridad y respeto” de la soberanía de otros países. “La aplicación de aranceles podría desencadenar una crisis de gran alcance, afectando hospitales, alimentación, situación que debe evitarse con respeto al derecho internacional”, ha añadido la mandataria.

Noticia en desarrollo...