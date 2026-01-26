Claves para entender el peso de los plurinominales en el Congreso de México en los últimos 20 años

Todos los partidos, incluso los que han prometido eliminarlos, se han beneficiado de la existencia de esos diputados introducidos en 1977 para garantizar la pluralidad de las voces políticas

En 1977, se incorporaron a la cámara 100 nuevos diputados, de representación proporcional, con intención de darle pluralidad a las voces en el Congreso. Casi 50 años después, son 200 los puestos en la Cámara de Diputados que se disputan para los plurinominales. Tanto los Gobiernos del PRI como el PAN, y ahora Morena, han ofrecido terminar con ellos cuando tienen mayoría, pero se resisten cuando son oposición y defienden esa representación. Los plurinominales conforman un pleno diverso frente a la hegemonía de los grandes partidos. Este año, de nuevo, una reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum amenaza con ponerles punto final.

La oposición habla de defender la democracia para oponerse a su eliminación, mientras el partido en el poder asegura que no pretende acortar los derechos de los ciudadanos. Otros de los argumentos para promover su desaparición, que se han repetido con los años, son el recorte de los costos del Congreso y la celeridad en la toma de decisiones, pese a que por esos asientos han pasado en los últimos años figuras políticas que hoy encabezan carteras de primera línea en el Gobierno o en las instituciones.

En un inicio, los plurinominales solo podían ocupar escaños si no formaban parte del partido mayoritario. En ese bloque ingresaron personajes de izquierda, como Pablo Gómez, que ahora promueve la reforma electoral que pretende su extinción. En 1986, con un breve proceso de apertura democrática, este número subió a 200 y se abría a que políticos del partido mayoritario se anotasen más diputados de representación proporcional, lo que incrementaba su poder en la Cámara de Diputados.

Los cambios políticos a partir del 2000 colorearon el Congreso mexicano de diversas tonalidades y para 2006, el PAN ya era la fuerza mayoritaria. Contaba con 206 diputados, de los que 70 eran plurinominales. Solo necesitaban 44 votos más para conseguir la mayoría absoluta. En ese año, la oposición se conformaba por el PRD, en el que militaba Andrés Manuel López Obrador. Su partido tenía 36 plurinominales, que se sumaban a los 89 diputados de mayoría relativa, como se conoce a aquellos que realizan campañas en sus Estados.

En 2009, la propuesta panista planteaba reducir a 160 los puestos de representación proporcional y en 2012, el mismo partido proponía eliminar los plurinominales de la Cámara de Senadores.

En 2012, con el retorno del PRI que encabezó Enrique Peña Nieto, parecía lejana la estructura del partido único, pero sus votantes les dieron 165 diputados de mayoría relativa y 49 plurinominales. En ese año, Morena peleó por algunos escaños y alcanzó 12, seis de ellos de representación proporcional. El PRD prefirió distanciarse de la facción más pegada a la izquierda y decidió firmar el denominado “Pacto por México” con el PRI y el PAN. Cuando los tres partidos votaban juntos superaban los 400 votos, 153 de ellos provenían de puestos plurinominales. En 2017, la bancada del PRI impulsó terminar con los senadores de las listas nacionales y reducir a 100 los diputados plurinominales, pero su propuesta no salió adelante.

Con la campaña de López Obrador, Morena abulta su posición en la Cámara de Diputados y llega a 252 representantes al final de la legislatura, de lo que 91 alcanzan ese cargo por la representación popular, sumados a sus aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Encuentro Social. El PRI y el PAN quedan reducidos y el PRD obtiene 12 diputaciones, que apuntan a la absoluta derrota del partido y su futura desaparición.

La diversidad de los plurinominales

La figura de los plurinominales depende de las listas que emiten los partidos. Detrás de cada boleta, se colocan los nombres de los candidatos por los que, de manera indirecta, votan los ciudadanos. En caso de apoyar a un partido, este punto se anota para el primero de la lista de esa agrupación política. Según el porcentaje señalado por el INE, los candidatos reciben su constancia y se les otorga su nuevo cargo.

Los partidos suelen poner algunas de sus fichas fuertes para asegurarles un puesto en el Congreso en caso de que no lleguen al poder. En el PAN, Lilly Téllez ingresó al Senado con esta fórmula, Rubén Moreira por el PRI y Morena también postuló a algunos miembros de la cúpula del partido.

Citlalli Hernández, actual secretaria de las Mujeres, y Marcelo Ebrard Casaubón, quien tomó el cargo de secretario de Economía, ejercieron su papel como senadores plurinominales de esta legislatura hasta que iniciaron sus tareas a la cabeza de las Secretarías.

Además, algunas de las figuras que permanecieron en las cámaras en Morena en esta legislatura son Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, quien encabezaba la lista del grupo parlamentario, seguido de Gerardo Fernández Noroña.

El político que continúa en el poder y que más veces ha obtenido el cargo de plurinominal es el presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Comenzó como diputado en 1988 y ahora es senador de la República. En total, ha hilado siete veces de representación proporcional, nunca ha sido elegido y suma 25 años como legislador.

El político morenista Ricardo Monreal también se ha colocado en cuatro ocasiones en el Congreso mexicano gracias a las posiciones plurinominales. Ha tomado dos veces el cargo como senador y dos como diputado bajo la figura de representación proporcional. En otras dos, ha sido diputado federal electo por el Estado deZacatecas y una vez más como senador.

Alejandro “Alito” Moreno, hoy dirigente del PRI, ha estado en la posición de plurinominal en cuatro ocasiones, tres como diputado y en este sexenio, en el que es senador de la Lista Nacional. Solo una vez ha sido elegido para formar parte de las Cámaras y esto ocurrió en 2006, cuando su partido contaba con 33 representantes en la Cámara Alta.

Manuel Velasco, exgobernador del Estado de Chiapas y militante del Partido Verde Ecologista de México, ha sido dos veces senador de la República y una, diputado. En la primera ocasión que formó parte del poder legislativo federal fue elegido como senador de su estado natal.

El excandidato a presidente de la República por el PAN, Ricardo Anaya, tomó en dos ocasiones posiciones plurinominales. Actualmente, es senador de la República por la lista nacional y fue diputado federal. La mayor parte de su trayectoria la realizó dentro de la estructura de su partido.