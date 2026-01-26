Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en Reino Unido
El nombramiento propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido ratificado casi dos meses después de su salida de la Fiscalía General de la República
Alejandro Gertz Manero ha rendido protesta este lunes como embajador de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El veterano de la política mexicana ha sido ratificado por la Comisión Permanente —el organismo legislativo que trabaja en los recesos de las cámaras— con voto a mano alzada del bloque oficialista formado por Morena, PVEM y PT y la ausencia del PAN y PRI. El nombramiento, propuesto por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha consumado casi dos meses después de su salida forzada de la Fiscalía General de la República y tres semanas después del anuncio sobre su destino diplomático.
